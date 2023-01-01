Удаление или скрытие пагинации в DataTable jQuery#Веб-разработка #jQuery
Быстрый ответ
Для того чтобы отключить пагинацию в DataTable, необходимо установить параметр
paging в значении
false при конфигурации:
$('#yourTableId').DataTable({
paging: false
});
Так, все строки таблицы отобразятся на одной странице, а элементы управления пагинацией исчезнут.
Бонус: Дополнительные настройки и трюки
За границей пагинации: настройка элементов интерфейса DataTable
Для того чтобы изменить внешний вид и распределение элементов управления вокруг вашей таблицы, используйте свойство
dom:
$('#yourTableId').DataTable({
paging: false,
searching: false,
info: false,
dom: 'lrtip'
});
Более глубокие настройки: расширенные параметры инициализации
Конфигурация вашей таблицы может быть настроена с помощью комбинации различных параметров:
$('#yourTableId').DataTable({
paging: false,
autoWidth: false,
destroy: true,
processing: true,
pagingType: 'numbers'
});
Визуализация
В условиях пагинации данные можно представить как поезд, состоящий из множества вагонов, идущих один за другим.
"Поезд" (🚇): [Данные 1, Данные 2, Данные 3, ..., Данные n]
"Станции" (🚏): [Остановка каждые 10 элементов данных]
Удалим станции:
🔧 Удаляем 🚏🚏🚏...
И получим непрерывный поток данных, без остановок:
🚇: [Данные 1, Данные 2, Данные 3, ..., Данные n]
# Без пагинации поток данных становится непрерывным
Работа с большим обьемом данных (или "Как пробежать марафон")
При параметре
serverSide: true, работа с большими массивами данных станет такой же легкой, как воскресное утро:
- Улучшенная производительность для больших наборов данных.
- Основная работа выполняется сервером, а браузер спокойно отдыхает.
- Необходим серверный скрипт для обработки запросов и отправки данных в универсальном формате.
Стилистические приемы от Jedi: Настройка DataTable без пагинации
Вы можете скрыть пагинацию DataTable с помощью CSS:
.dataTables_wrapper .dataTables_paginate {
display: none;
}
В случае сомнений (или скептицизма)
Если параметры
iDisplayStart или
iDisplayLength сталкиваются с
paging: false, DataTable просто их игнорирует, когда пагинация отключена.
Рассмотрение различных сценариев
Минимализм в действии
Если вам требуется базовая реализация без дополнительных настроек:
$('#yourTableId').DataTable({
paging: false
});
С учетом эстетики
Настройка должна быть не только функциональной, но и эстетически приятной:
Примените CSS, чтобы добавить красоты и индивидуальности в ваши DataTables.
Повторное использование настроек
Оберните настройки в функцию, и вы получите удобный инструмент, пригодный для любой задачи.
Полезные материалы
- paging — официальная документация DataTable для работы без пагинации.
- DataTables – Reference — для тех, кто предпочитает старый API DataTable. Полезно для изучения вопроса удаления пагинации.
- CSS-Tricks – Styling DataTables without Pagination — советы по созданию элегантного стиля для ваших таблиц DataTable.
Элина Баранова
разработчик Android