Удаление или скрытие пагинации в DataTable jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы отключить пагинацию в DataTable, необходимо установить параметр paging в значении false при конфигурации:

JS Скопировать код $('#yourTableId').DataTable({ paging: false });

Так, все строки таблицы отобразятся на одной странице, а элементы управления пагинацией исчезнут.

Бонус: Дополнительные настройки и трюки

За границей пагинации: настройка элементов интерфейса DataTable

Для того чтобы изменить внешний вид и распределение элементов управления вокруг вашей таблицы, используйте свойство dom :

JS Скопировать код $('#yourTableId').DataTable({ paging: false, searching: false, info: false, dom: 'lrtip' });

Более глубокие настройки: расширенные параметры инициализации

Конфигурация вашей таблицы может быть настроена с помощью комбинации различных параметров:

JS Скопировать код $('#yourTableId').DataTable({ paging: false, autoWidth: false, destroy: true, processing: true, pagingType: 'numbers' });

Визуализация

В условиях пагинации данные можно представить как поезд, состоящий из множества вагонов, идущих один за другим.

Markdown Скопировать код "Поезд" (🚇): [Данные 1, Данные 2, Данные 3, ..., Данные n] "Станции" (🚏): [Остановка каждые 10 элементов данных]

Удалим станции:

Markdown Скопировать код 🔧 Удаляем 🚏🚏🚏...

И получим непрерывный поток данных, без остановок:

Markdown Скопировать код 🚇: [Данные 1, Данные 2, Данные 3, ..., Данные n] # Без пагинации поток данных становится непрерывным

Работа с большим обьемом данных (или "Как пробежать марафон")

При параметре serverSide: true , работа с большими массивами данных станет такой же легкой, как воскресное утро:

Улучшенная производительность для больших наборов данных.

Основная работа выполняется сервером, а браузер спокойно отдыхает.

Необходим серверный скрипт для обработки запросов и отправки данных в универсальном формате.

Стилистические приемы от Jedi: Настройка DataTable без пагинации

Вы можете скрыть пагинацию DataTable с помощью CSS:

CSS Скопировать код .dataTables_wrapper .dataTables_paginate { display: none; }

В случае сомнений (или скептицизма)

Если параметры iDisplayStart или iDisplayLength сталкиваются с paging: false , DataTable просто их игнорирует, когда пагинация отключена.

Рассмотрение различных сценариев

Минимализм в действии

Если вам требуется базовая реализация без дополнительных настроек:

JS Скопировать код $('#yourTableId').DataTable({ paging: false });

С учетом эстетики

Настройка должна быть не только функциональной, но и эстетически приятной:

Примените CSS, чтобы добавить красоты и индивидуальности в ваши DataTables.

Повторное использование настроек

Оберните настройки в функцию, и вы получите удобный инструмент, пригодный для любой задачи.

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