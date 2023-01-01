Удаление и стилизация скроллбаров в iframe с CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для отключения полосы прокрутки в iframe используйте CSS-стиль overflow: hidden; . Вот как это выглядит на практике:

HTML Скопировать код <iframe src="your-page.html" style="overflow: hidden;"></iframe>

Такой простой подход предотвращает прокрутку содержимого в iframe и скрывает полосу прокрутки.

Вопрос чистоты кода: inline CSS против внешнего CSS

Использование inline CSS действительно быстро, но оно не эффективно с точки зрения масштабирования и удобства поддержки. Более предпочтительно использовать внешний CSS-файл:

CSS Скопировать код /* Отключаем прокрутку с помощью класса */ iframe.no-scroll { overflow: hidden; }

Тогда можно добавить класс таким образом:

HTML Скопировать код <iframe class="no-scroll" src="your-page.html"></iframe>

Теперь у вас есть стабильное и легко поддерживаемое решение для всех ваших iframe.

Работаем с динамикой: содержимое и размеры

Для динамического содержимого, меняющего размеры в iframe, может понадобиться JavaScript для корректировки:

JS Скопировать код window.addEventListener('message', function(event) { /* Динамическое изменение высоты */ var iframe = document.getElementById('yourIframe'); if (event.origin === 'http://your-page-origin.com') { iframe.style.height = event.data.newHeight + 'px'; /* Меняем высоту */ } });

Сообщения с новой высотой можно отправить "родительскому" окну через window.parent.postMessage .

Визуализация

Настройка полосы прокрутки похожа на настройку старого радио – крутим до тех пор, пока не находим идеальное положение. Прежде чем применить CSS overflow: hidden; это выглядит так:

Markdown Скопировать код 📻🔄 Не настроено: [Содержимое📜 + Шум🌀(Полоса Прокрутки)]

После простого действия:

CSS Скопировать код iframe { overflow: hidden; } /* И всего лишь один виток... */

Мы получаем:

Markdown Скопировать код 📻✨ Настроено: [Чистое Содержимое📜]

Не существует помех (полоса прокрутки), остается только ясный контент, который вы хотели показать.

Прощай, проблемы с кросс-доменным содержанием

Когда iframe загружает контент с другого домена, контролировать его стили не получится из-за политики "одно источника". Стили на стороне другого сайта должны быть следующими:

CSS Скопировать код body { overflow: hidden; /* Убираем прокрутку на источнике */ }

Это правило следует добавить в CSS содержимого iframe.

От устаревших методов к новым технологиям CSS

Использование параметра scrolling="no" сегодня устарело, как и атрибут seamless из HTML5, не поддерживаемый большинством браузеров.

Нюансы стилизации

Чтобы скрыть только горизонтальную прокрутку, используйте overflow-x: hidden; , сохраняя overflow-y: scroll; для вертикальной. Это полезно для вертикального отображения контента:

CSS Скопировать код iframe { overflow-y: scroll; /* Вертикальная прокрутка разрешена */ overflow-x: hidden; /* Горизонтальная прокрутка скрыта */ }

Помните о рекомендации устанавливать размеры, указывая width и height , чтобы сохранить стиль вашего дизайна.

Полезные материалы