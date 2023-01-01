Удаление и стилизация скроллбаров в iframe с CSS#CSS и верстка #Встраивание (iframe) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для отключения полосы прокрутки в iframe используйте CSS-стиль
overflow: hidden;. Вот как это выглядит на практике:
<iframe src="your-page.html" style="overflow: hidden;"></iframe>
Такой простой подход предотвращает прокрутку содержимого в iframe и скрывает полосу прокрутки.
Вопрос чистоты кода: inline CSS против внешнего CSS
Использование inline CSS действительно быстро, но оно не эффективно с точки зрения масштабирования и удобства поддержки. Более предпочтительно использовать внешний CSS-файл:
/* Отключаем прокрутку с помощью класса */
iframe.no-scroll {
overflow: hidden;
}
Тогда можно добавить класс таким образом:
<iframe class="no-scroll" src="your-page.html"></iframe>
Теперь у вас есть стабильное и легко поддерживаемое решение для всех ваших iframe.
Работаем с динамикой: содержимое и размеры
Для динамического содержимого, меняющего размеры в iframe, может понадобиться JavaScript для корректировки:
window.addEventListener('message', function(event) {
/* Динамическое изменение высоты */
var iframe = document.getElementById('yourIframe');
if (event.origin === 'http://your-page-origin.com') {
iframe.style.height = event.data.newHeight + 'px'; /* Меняем высоту */
}
});
Сообщения с новой высотой можно отправить "родительскому" окну через
window.parent.postMessage.
Визуализация
Настройка полосы прокрутки похожа на настройку старого радио – крутим до тех пор, пока не находим идеальное положение. Прежде чем применить CSS
overflow: hidden; это выглядит так:
📻🔄 Не настроено: [Содержимое📜 + Шум🌀(Полоса Прокрутки)]
После простого действия:
iframe { overflow: hidden; } /* И всего лишь один виток... */
Мы получаем:
📻✨ Настроено: [Чистое Содержимое📜]
Не существует помех (полоса прокрутки), остается только ясный контент, который вы хотели показать.
Прощай, проблемы с кросс-доменным содержанием
Когда iframe загружает контент с другого домена, контролировать его стили не получится из-за политики "одно источника". Стили на стороне другого сайта должны быть следующими:
body {
overflow: hidden; /* Убираем прокрутку на источнике */
}
Это правило следует добавить в CSS содержимого iframe.
От устаревших методов к новым технологиям CSS
Использование параметра
scrolling="no" сегодня устарело, как и атрибут
seamless из HTML5, не поддерживаемый большинством браузеров.
Нюансы стилизации
Чтобы скрыть только горизонтальную прокрутку, используйте
overflow-x: hidden;, сохраняя
overflow-y: scroll; для вертикальной. Это полезно для вертикального отображения контента:
iframe {
overflow-y: scroll; /* Вертикальная прокрутка разрешена */
overflow-x: hidden; /* Горизонтальная прокрутка скрыта */
}
Помните о рекомендации устанавливать размеры, указывая
width и
height, чтобы сохранить стиль вашего дизайна.
Полезные материалы
- Как скрыть полосы прокрутки в CSS на W3Schools — простой и понятный учебник по применению CSS для скрытия полос прокрутки.
- HTML: Скрытие полосы прокрутки, но сохранив возможность прокрутки – Stack Overflow — сборник полезных советов и рекомендаций на Stack Overflow.
- Свойство overflow в CSS на MDN — подробная информация о свойстве overflow на MDN.
- HTML Стандарт для элемента iframe — официальные рекомендации по использованию iframe в HTML.
- Поддержка свойства CSS overflow в браузерах | Can I use — актуальные данные о совместимости разных браузеров со свойством overflow.
- Свойство overflow на CSS-Tricks — глубокий анализ свойства overflow от CSS-Tricks.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда