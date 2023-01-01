Удаление HTML тегов из текста с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Хотите без лишних прелюдий удалить HTML-теги? Для этого подойдет функция replace() из JavaScript в сочетании с regex. Магия операции выглядит так: /<[^>]*>/g .

Пример:

JS Скопировать код let cleanText = '<div>Привет, Мир!</div>'.replace(/<[^>]*>/g, ''); console.log(cleanText); // Вывод "Привет, Мир!", а div где-то далеко.

Этот подход подойдет для простого HTML. Однако следует быть внимательным в отношении возможных угроз безопасности при работе со сложным или подозрительным контентом.

Удаление тегов с учётом различий браузеров

Если HTML-теги отображаются по-разному в разных браузерах, не опускайте руки. Применение методов DOM textContent или innerText помогут в решении данной проблемы.

JS Скопировать код /** * Функция 'Порядок наведу'. * Очищает строки 'html' от ненужных элементов (HTML-тегов) и возвращает их в первоначальном виде. */ function stripHtml(html) { let tempHolder = document.createElement("DIV"); tempHolder.innerHTML = html; return tempHolder.textContent || tempHolder.innerText || ""; }

Методы DOM успешно решают проблемы, возникающие при использовании regex и его порой странного взаимодействия со сложными структурами HTML. Полагайтесь на проверенные методы DOM!

Работа с ненадёжным контентом

Боитесь воздействия потенциально опасных HTML-элементов, например, контента, введенного пользователем? Для безопасного анализа и получения текста без активации вредоносных скриптов примените DOMParser .

JS Скопировать код /** * Функция 'Зона риска'. * Внимательно отслеживает подозрительные элементы, корректно обрабатывает входящий 'html' контент, отключая скрипты. */ function safeStripHtml(html) { let parser = new DOMParser(); let doc = parser.parseFromString(html, 'text/html'); return doc.body.textContent || ""; }

Применение DOMParser обеспечивает безопасность, так как он нейтрализует любые нежелательные скрипты в HTML-контенте.

Безопасность и чистота на первом месте: продвинутые рекомендации

Чистота — залог здоровья 🧹: Всегда начинайте с надежной обработки введенных пользователем данных для предотвращения XSS-атак. Ознакомьтесь с функцией 'Зона риска' и её верным помощником — API Sanitizer .

🧹: Всегда начинайте с надежной обработки введенных пользователем данных для предотвращения XSS-атак. Ознакомьтесь с функцией 'Зона риска' и её верным помощником — API . Regex испытывает трудности со сложными структурами : В сложной вложенной структуре или HTML, черезчур наполненном скриптами, regex может налететь на преграды. Действуйте здесь решительно и последовательно!

: В сложной или HTML, черезчур наполненном скриптами, regex может налететь на преграды. Действуйте здесь решительно и последовательно! В помощники только проверенные : Используйте встроенные в JavaScript функции для удаления тегов , и вам не потребуются дополнительные библиотеки, такие как jQuery .

: Используйте встроенные в JavaScript функции для , и вам не потребуются дополнительные . Унификация текста: После того, как все теги удалены, подумайте о нормализации текста с помощью toLocaleLowerCase() , чтобы обеспечить его однородное представление.

Визуализация

Рассмотрим на примере с HTML-тегами, представленными в виде ценников на фруктах.

Markdown Скопировать код Оригинал: "Свежее 🍎<b>Яблоко</b> и спелый <i>Банан</i>🍌"

Нашей задачей является освобождение этих фруктов от ценников и тегов.

Markdown Скопировать код Процесс удаления: 🍎<b>Яблоко</b>🍌 ➡️ 🍎 Яблоко 🍌

И вот, на наших глазах фрукты освобождаются от тегов:

Markdown Скопировать код Очищенное: "Свежее Яблоко и спелый Банан"

От такого результата остается лишь порадоваться эффективности работы JavaScript! 🗡️✨

Продвинутые стратегии удаления

Столкнулись с громоздкими inline стилями? Желаете достичь однородности с помощью нормализации текста? Вот здесь начинается настоящее волшебство:

Подход по обходу парадокса inline-стилей:

JS Скопировать код // Приступим к упрощению. function stripStyles(html) { let doc = new DOMParser().parseFromString(html, 'text/html'); Array.from(doc.body.querySelectorAll('*')).forEach(node => node.removeAttribute('style')); return doc.body.innerHTML; }

Стратегия нормализации текста:

JS Скопировать код // Все по кодексу. function normalizeAndStrip(html) { let text = safeStripHtml(html); return text.toLocaleLowerCase(); // Пятница – время для унификации. }

Особенности производительности

Более объемные не всегда более эффективные : Если речь идет о большом объеме HTML , работа с innerHTML может быть затруднительной. Иногда стоит обратить внимание на альтернативные подходы.

: Если речь идет о , работа с может быть затруднительной. Иногда стоит обратить внимание на альтернативные подходы. Управление DOM : Если у вас множество операций, когда узел отключен , выполнение процесса может проходить более плавно.

: Если у вас множество операций, когда , выполнение процесса может проходить более плавно. Максимум удобства: Рассмотрите, могут ли данные быть доступны локально, чтобы избежать задержек в загрузке за счет сетевых запросов во время разбора контента.

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