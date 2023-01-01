Удаление HTML тегов из текста с помощью JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Хотите без лишних прелюдий удалить HTML-теги? Для этого подойдет функция
replace() из JavaScript в сочетании с regex. Магия операции выглядит так:
/<[^>]*>/g.
Пример:
let cleanText = '<div>Привет, Мир!</div>'.replace(/<[^>]*>/g, '');
console.log(cleanText); // Вывод "Привет, Мир!", а div где-то далеко.
Этот подход подойдет для простого HTML. Однако следует быть внимательным в отношении возможных угроз безопасности при работе со сложным или подозрительным контентом.
Удаление тегов с учётом различий браузеров
Если HTML-теги отображаются по-разному в разных браузерах, не опускайте руки. Применение методов
DOM
textContent или
innerText помогут в решении данной проблемы.
/**
* Функция 'Порядок наведу'.
* Очищает строки 'html' от ненужных элементов (HTML-тегов) и возвращает их в первоначальном виде.
*/
function stripHtml(html) {
let tempHolder = document.createElement("DIV");
tempHolder.innerHTML = html;
return tempHolder.textContent || tempHolder.innerText || "";
}
Методы DOM успешно решают проблемы, возникающие при использовании
regex и его порой странного взаимодействия со сложными структурами HTML. Полагайтесь на проверенные методы DOM!
Работа с ненадёжным контентом
Боитесь воздействия потенциально опасных HTML-элементов, например, контента, введенного пользователем? Для безопасного анализа и получения текста без активации вредоносных скриптов примените
DOMParser.
/**
* Функция 'Зона риска'.
* Внимательно отслеживает подозрительные элементы, корректно обрабатывает входящий 'html' контент, отключая скрипты.
*/
function safeStripHtml(html) {
let parser = new DOMParser();
let doc = parser.parseFromString(html, 'text/html');
return doc.body.textContent || "";
}
Применение
DOMParser обеспечивает безопасность, так как он нейтрализует любые нежелательные скрипты в HTML-контенте.
Безопасность и чистота на первом месте: продвинутые рекомендации
- Чистота — залог здоровья 🧹: Всегда начинайте с надежной обработки введенных пользователем данных для предотвращения XSS-атак. Ознакомьтесь с функцией 'Зона риска' и её верным помощником — API
Sanitizer.
- Regex испытывает трудности со сложными структурами: В сложной вложенной структуре или HTML, черезчур наполненном скриптами, regex может налететь на преграды. Действуйте здесь решительно и последовательно!
- В помощники только проверенные: Используйте встроенные в JavaScript функции для удаления тегов, и вам не потребуются дополнительные библиотеки, такие как jQuery.
- Унификация текста: После того, как все теги удалены, подумайте о нормализации текста с помощью
toLocaleLowerCase(), чтобы обеспечить его однородное представление.
Визуализация
Рассмотрим на примере с HTML-тегами, представленными в виде ценников на фруктах.
Оригинал: "Свежее 🍎<b>Яблоко</b> и спелый <i>Банан</i>🍌"
Нашей задачей является освобождение этих фруктов от ценников и тегов.
Процесс удаления: 🍎<b>Яблоко</b>🍌 ➡️ 🍎 Яблоко 🍌
И вот, на наших глазах фрукты освобождаются от тегов:
Очищенное: "Свежее Яблоко и спелый Банан"
От такого результата остается лишь порадоваться эффективности работы JavaScript! 🗡️✨
Продвинутые стратегии удаления
Столкнулись с громоздкими inline стилями? Желаете достичь однородности с помощью нормализации текста? Вот здесь начинается настоящее волшебство:
Подход по обходу парадокса inline-стилей:
// Приступим к упрощению.
function stripStyles(html) {
let doc = new DOMParser().parseFromString(html, 'text/html');
Array.from(doc.body.querySelectorAll('*')).forEach(node => node.removeAttribute('style'));
return doc.body.innerHTML;
}
Стратегия нормализации текста:
// Все по кодексу.
function normalizeAndStrip(html) {
let text = safeStripHtml(html);
return text.toLocaleLowerCase(); // Пятница – время для унификации.
}
Особенности производительности
- Более объемные не всегда более эффективные: Если речь идет о большом объеме HTML, работа с
innerHTMLможет быть затруднительной. Иногда стоит обратить внимание на альтернативные подходы.
- Управление DOM: Если у вас множество операций, когда узел отключен , выполнение процесса может проходить более плавно.
- Максимум удобства: Рассмотрите, могут ли данные быть доступны локально, чтобы избежать задержек в загрузке за счет сетевых запросов во время разбора контента.
Полезные материалы
- Node: textContent property – Web APIs | MDN — Все тонкости работы с текстовыми узлами без HTML-тегов.
- Strip HTML tags from text using plain JavaScript – Stack Overflow — Сила сообщества в действии. Мудрые советы толпы.
- JavaScript RegExp Reference — Теряетесь в мире регулярных выражений? Найдите свой путь с нашим руководством по regex.
- Strip HTML Tags in JavaScript | CSS-Tricks — Полезные рекомендации для продвинутых методов работы с HTML-тегами.
- Document: createElement() method – Web APIs | MDN — Знакомство с непревзойденным героем, отлично подходящим для работы с текстовыми узлами.
- Element: innerHTML property – Web APIs | MDN — Посвящение свойству innerHTML, вашему личному помощнику в удалении HTML.
- Sanitizer – Web APIs | MDN — Новый герой, API Sanitizer, для борьбы с HTML-хаосом.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик