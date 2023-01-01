Удаление HTML-тегов из строки: методы и регулярные выражения

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Быстрый ответ

Если вам требуется быстро и лаконично очистить текст от ненужных HTML-тегов, присмотритесь к DOMParser:

JS Скопировать код const stripHTML = html => (new DOMParser().parseFromString(html, 'text/html')).body.textContent || ""; const result = stripHTML("<div>Пример <b>текста</b></div>");

С помощью этого кода вы получите чистый текст: "Пример текста". Просто и эффективно!

DOMParser отлично подходит для удаления HTML на клиентской стороне и поддерживается всеми современными браузерами, обеспечивая сохранность вашего текста.

Погружение в мир Swift

Если вы разрабатываете приложения для iOS на Swift, вам понадобится другой инструмент. Используйте следующее расширение String, которое применяет NSRegularExpression :

swift Скопировать код extension String { var htmlStripped: String { let pattern = "<.*?>" guard let regex = try? NSRegularExpression(pattern: pattern, options: []) else { return self } let range = NSRange(location: 0, length: utf16.count) return regex.stringByReplacingMatches(in: self, options: [], range: range, withTemplate: "") } }

Использование расширения простое:

swift Скопировать код let html = "<div>Пример <b>текста</b></div>" let stripped = html.htmlStripped // "Пример текста"

Регулярные выражения позволят вам главным образом избавиться от HTML-тегов, но не забывайте проверять их регулярно, чтобы избежать нежелательных последствий.

Визуализация

Поясним процесс удаления HTML-тегов на примере приведения в порядок ящика с носками:

Markdown Скопировать код Ваш текст — это ящик, полный носков (текста), среди которых валяются бумажки (HTML-теги). 🧦🧦🧦🧾🧦🧦🧦 -> Ваша задача – избавиться от бумажек (🧾), чтобы порядок в ящике был идеальным.

Продемонстрируем работу инструмента BeautifulSoup для ОС Python:

Python Скопировать код # Представляем вам ценный инструмент – BeautifulSoup: from bs4 import BeautifulSoup # Он словно магнит – притягивает к себе бумажки! 🧲 soup = BeautifulSoup(html_string) text = soup.get_text() // Вот и они – только носки! // Обратите внимание, как аккуратно теперь лежат носки: 🧦🧦🧦🧦🧦

BeautifulSoup на Python умеет приводить содержимое в порядок, отлично справляется с работой с HTML-тегами.

Regex 101: на что обратить внимание

Регулярные выражения, пусть и очень могущественны, могут создавать проблемы при неправильном использовании:

Старайтесь избегать "жадных" паттернов, они могут съесть больше, чем нужно.

Выражения типа "<.*?>" могут ошибиться при встрече со вложенными тегами или комментариями.

могут ошибиться при встрече со вложенными тегами или комментариями. HTML из-за своей сложности бывает тяжело парсить с использованием регулярных выражений.

Удаление сложного HTML: вызов принят!

Когда вы столкнулись со сложностью HTML-тегов, вы можете использовать следующее расширение Swift:

swift Скопировать код extension String { func strippingHTML() -> String { guard let data = data(using: .utf8) else { return self } let options: [NSAttributedString.DocumentReadingOptionKey : Any] = [ .documentType: NSAttributedString.DocumentType.html, .characterEncoding: String.Encoding.utf8.rawValue ] return (try? NSAttributedString(data: data, options: options, documentAttributes: nil))?.string ?? self } }

Будьте готовы к нестандартным ситуациям

Среди HTML-тегов могут возникнуть исключения:

Теги скриптов и стилей: их содержимое не должно влиять на результат обработки.

Комментарии и CDATA: их сложно отличить от текста с помощью регулярных выражений, лучше применять парсеры.

Некорректные теги: они могут сбивать регулярные выражения с толку, в подобных случаях снова на помощь придут парсеры.

Не забывайте о производительности

Регулярные выражения требуют ресурсов, поэтому если важна производительность:

Анализируйте работу регулярных выражений на текстах разной длины и структуры.

Проводите тестирование на мобильных устройствах, если разрабатываете приложение.

Рассмотрите использование встроенных парсеров для оптимизации производительности.

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