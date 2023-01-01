Удаление HTML-тегов из строки: методы и регулярные выражения#Веб-разработка #Основы HTML #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Если вам требуется быстро и лаконично очистить текст от ненужных HTML-тегов, присмотритесь к DOMParser:
const stripHTML = html => (new DOMParser().parseFromString(html, 'text/html')).body.textContent || "";
const result = stripHTML("<div>Пример <b>текста</b></div>");
С помощью этого кода вы получите чистый текст: "Пример текста". Просто и эффективно!
DOMParser отлично подходит для удаления HTML на клиентской стороне и поддерживается всеми современными браузерами, обеспечивая сохранность вашего текста.
Погружение в мир Swift
Если вы разрабатываете приложения для iOS на Swift, вам понадобится другой инструмент. Используйте следующее расширение String, которое применяет
NSRegularExpression:
extension String {
var htmlStripped: String {
let pattern = "<.*?>"
guard let regex = try? NSRegularExpression(pattern: pattern, options: []) else { return self }
let range = NSRange(location: 0, length: utf16.count)
return regex.stringByReplacingMatches(in: self, options: [], range: range, withTemplate: "")
}
}
Использование расширения простое:
let html = "<div>Пример <b>текста</b></div>"
let stripped = html.htmlStripped // "Пример текста"
Регулярные выражения позволят вам главным образом избавиться от HTML-тегов, но не забывайте проверять их регулярно, чтобы избежать нежелательных последствий.
Визуализация
Поясним процесс удаления HTML-тегов на примере приведения в порядок ящика с носками:
Ваш текст — это ящик, полный носков (текста), среди которых валяются бумажки (HTML-теги).
🧦🧦🧦🧾🧦🧦🧦 -> Ваша задача – избавиться от бумажек (🧾), чтобы порядок в ящике был идеальным.
Продемонстрируем работу инструмента BeautifulSoup для ОС Python:
# Представляем вам ценный инструмент – BeautifulSoup:
from bs4 import BeautifulSoup
# Он словно магнит – притягивает к себе бумажки! 🧲
soup = BeautifulSoup(html_string)
text = soup.get_text() // Вот и они – только носки!
// Обратите внимание, как аккуратно теперь лежат носки:
🧦🧦🧦🧦🧦
BeautifulSoup на Python умеет приводить содержимое в порядок, отлично справляется с работой с HTML-тегами.
Regex 101: на что обратить внимание
Регулярные выражения, пусть и очень могущественны, могут создавать проблемы при неправильном использовании:
- Старайтесь избегать "жадных" паттернов, они могут съесть больше, чем нужно.
- Выражения типа
"<.*?>"могут ошибиться при встрече со вложенными тегами или комментариями.
- HTML из-за своей сложности бывает тяжело парсить с использованием регулярных выражений.
Удаление сложного HTML: вызов принят!
Когда вы столкнулись со сложностью HTML-тегов, вы можете использовать следующее расширение Swift:
extension String {
func strippingHTML() -> String {
guard let data = data(using: .utf8) else { return self }
let options: [NSAttributedString.DocumentReadingOptionKey : Any] = [
.documentType: NSAttributedString.DocumentType.html,
.characterEncoding: String.Encoding.utf8.rawValue
]
return (try? NSAttributedString(data: data, options: options, documentAttributes: nil))?.string ?? self
}
}
Будьте готовы к нестандартным ситуациям
Среди HTML-тегов могут возникнуть исключения:
- Теги скриптов и стилей: их содержимое не должно влиять на результат обработки.
- Комментарии и CDATA: их сложно отличить от текста с помощью регулярных выражений, лучше применять парсеры.
- Некорректные теги: они могут сбивать регулярные выражения с толку, в подобных случаях снова на помощь придут парсеры.
Не забывайте о производительности
Регулярные выражения требуют ресурсов, поэтому если важна производительность:
- Анализируйте работу регулярных выражений на текстах разной длины и структуры.
- Проводите тестирование на мобильных устройствах, если разрабатываете приложение.
- Рассмотрите использование встроенных парсеров для оптимизации производительности.
Полезные материалы
- HTMLElement: свойство innerText – Web API | MDN — Руководство по свойству
innerText, помогающему работать с текстом без HTML.
- Удаление HTML-тегов из текста с использованием JavaScript – Stack Overflow — Советы и примеры по очистке текста от HTML с помощью JavaScript.
- JavaScript String replace() Method — Подробное руководство по методу
replace()в JavaScript для удаления HTML-тегов.
- regex101: создайте, тестируйте и отладьте regex — Инструмент для создания и тестирования регулярных выражений.
- GitHub – mathiasbynens/he: Надежный HTML-кодировщик/декодировщик на JavaScript — Библиотека для работы с HTML-сущностями на JavaScript.
- HTML Sanitizer API — API от W3C для обеспечения защиты от XSS-атак.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов