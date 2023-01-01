Удаление границ кнопок в CSS: только картинка на кнопке

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Быстрый ответ

Если вам нужно быстро убрать рамку у кнопок, примените следующий CSS-код:

CSS Скопировать код button { border: none; /* Не нужно стилизовать рамку */ padding: 0; /* Без внутренних отступов */ background: none; /* Сделаем фон прозрачным */ }

Этот код отключает стандартное форматирование кнопки для свойств border , padding и background , тем самым предоставляя вам больше пространства для вашего собственного стиля оформления.

Дополнительные параметры настройки

Для удаления контурной рамки, появляющейся при фокусировке на кнопку, используйте:

CSS Скопировать код button:focus { outline: none; /* Убираем контур рамки */ }

Еще один способ убрать рамку, но уже прямо из HTML:

HTML Скопировать код <input type="button" style="border: none;">

Если же требуется применить стиль для всех input с типом "button":

CSS Скопировать код input[type="button"] { border: none; /* Без рамок */ outline: none; /* И без контуров */ }

Если вам нужна еще большая гибкость при стилизации, оберните кнопку в элемент <div> .

Искусство создания кнопок с пользовательскими изображениями

Наличие рамок и других визуальных эффектов может мешать кастомному оформлению кнопок. Чтобы контролировать это, используйте:

CSS Скопировать код button { padding: 0; /* Никаких отступов */ border: none; /* Без рамки */ background: transparent; /* Устанавливаем прозрачный фон */ outline: none; /* Убираем контур */ }

Теперь ваша кнопка с индивидуальным оформлением будет свободна от нежелательных декоративных элементов.

Визуализация кнопок и рамок

Вот как выглядят кнопки в реальности и после удаления рамки:

Обычная кнопка: Без рамки: |============| | Нажми! | | Нажми! | |============|

Удивительно, как просто можно исчезнуть рамке – была и вот ее нет.

забота о доступности

Стиль минимализма популярен, но нельзя забывать про доступность:

CSS Скопировать код button { padding: 10px 20px; /* Удобный размер */ color: #FFF; /* Яркий белый */ background-color: #007BFF; /* Чистое небо в качестве фона */ }

Кнопка должна быть заметной для тех пользователей, которые используют клавиатуру для навигации. Оставьте видимый контур при фокусировке:

CSS Скопировать код button:focus { box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0,123,255,.5); /* Создаем эффект голубого свечения */ }

Добавление изюминки

Если хочется действительно особенной кнопки, рассмотрите следующие варианты:

Если нужен полностью прозрачный фон, используйте background: transparent; .

. Псевдо-классы :hover и :active можно использовать для создания эффекта взаимодействия с кнопкой: CSS Скопировать код button:hover { box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,.3); /* Тень при наведении */ } button:active { box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.5) inset; /* Эффект нажатой кнопки при клике */ }

Режим “сложной творчества” включается с помощью псевдоэлементов ::before и ::after .

и . Не забывайте про тестирование на различных устройствах и в разных браузерах.

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