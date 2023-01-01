Удаление фокуса с поля ввода в jQuery: действия по наведению

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Быстрый ответ

Чтобы непринуждённо убрать фокус с поля ввода, примените метод blur() к соответствующему селектору jQuery:

JS Скопировать код $('#myInputID').blur(); // Всё сделано! Фокус убран с поля с идентификатором myInputID.

Таким образом, фокус будет моментально снят с указанного поля ввода.

Когда и для чего использовать blur()

Метод blur() подходит для широкого спектра элементов и может значительно улучшить интерфейс пользователя в таких ситуациях:

После отправки формы: когда форма была успешно отправлена.

когда форма была успешно отправлена. Во время модальных окон: чтобы ограничить доступ к элементам страницы на заднем плане.

чтобы ограничить доступ к элементам страницы на заднем плане. При навигации в SPA (Single Page Application): для очистки интерфейса при переходе между разделами.

Улучшение читабельности кода

Употребление конкретных селекторов значительно улучшает читабельность и эффективность вашего кода:

JS Скопировать код // Убрать фокус с определённого поля по его ID $('#myInputID').blur(); // Снять фокус со всех текстовых полей $(':text').blur(); // Скрыть элемент при наведении курсора $('input').hover(function() { $(this).blur(); // До свидания, мир уведомлений без ответов! });

Старайтесь точно выбирать нужный элемент, это облегчит поддержку и улучшит чистоту кода.

Извращённые альтернативы для неуловимых элементов форм

Если метод blur() кажется вам чересчур простым, воспользуйтесь этими интересными методами:

Скрытое управление 'readonly': заблокируйте поле для ввода, снимите фокус и верните всё обратно. JS Скопировать код $('#myInputID').prop('readonly', true).blur().prop('readonly', false); // Здесь я был, здесь меня нет!

Управлять через .prop(): установите HTML-свойства напрямую для большего контроля и повышения производительности. JS Скопировать код $('#myInputID').prop('disabled', true).delay(100).queue(function(next){ $(this).prop('disabled', false); next(); }); // Как на качелях – то включено, то выключено!

Разыграйте свою креативность, используя свойства для контроля поведения элементов.

Визуализация

Вообразим поле ввода как дверь ( input ), а фокус – как человека, который её закрывает ( :focus ):

Markdown Скопировать код Дверь: [🚪🧍] // Поле ввода привлекает к себе внимание.

Команда jQuery направляет лёгкий посыл ( $('#myInputID').blur(); ):

JS Скопировать код $('#myInputID').blur(); // И вот вам! Мощное дуновение снимает фокус!

И вот дверь уже без препятствий:

Markdown Скопировать код Дверь: [🚪] // Путь чист! Наглый фокус ушел.

Автоматизация и динамика

Автоматизируйте процесс снятия фокуса в интерактивных приложениях для обеспечения непревзойдённого взаимодействия:

Снять фокус немедленно после отправки формы: JS Скопировать код $('form').on('submit', function() { $(this).find(':input').blur(); // Передача завершена, пора снять фокус! });

Снять фокус после простоя: JS Скопировать код var timeoutId; $('#myInputID').on('input', function() { clearTimeout(timeoutId); timeoutId = setTimeout(function() { $('#myInputID').blur(); // Стоп, время вышло! Фокус снимается через 3 секунды бездействия. }, 3000); });

Автоматизация событий blur способствует плавным переходам и помогает избежать нежелательного сохранения фокуса.

Основные соображения

Памятуйте о хитроумных особых случаях, которые могут не подвергнуться методу blur() :

div и другие нестандартные для фокуса элементы могут требовать атрибута tabindex , чтобы всё работало надлежащим образом.

и другие нестандартные для фокуса элементы могут требовать атрибута , чтобы всё работало надлежащим образом. Кастомная навигация с клавиатуры может потребовать переназначения фокуса после срабатывания blur .

. На мобильных устройствах убирание фокуса с поля иногда не прячет клавиатуру. Важно тестировать на разнообразных устройствах и в различных условиях.

Доскональное тестирование на разных платформах обеспечит стабильный опыт пользователя.

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