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Удаление фокуса с поля ввода в jQuery: действия по наведению
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Удаление фокуса с поля ввода в jQuery: действия по наведению

#Работа с DOM  #События в браузере  #jQuery  
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Быстрый ответ

Чтобы непринуждённо убрать фокус с поля ввода, примените метод blur() к соответствующему селектору jQuery:

JS
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$('#myInputID').blur(); // Всё сделано! Фокус убран с поля с идентификатором myInputID.

Таким образом, фокус будет моментально снят с указанного поля ввода.

Пошаговый план для смены профессии

Когда и для чего использовать blur()

Метод blur() подходит для широкого спектра элементов и может значительно улучшить интерфейс пользователя в таких ситуациях:

  • После отправки формы: когда форма была успешно отправлена.
  • Во время модальных окон: чтобы ограничить доступ к элементам страницы на заднем плане.
  • При навигации в SPA (Single Page Application): для очистки интерфейса при переходе между разделами.

Улучшение читабельности кода

Употребление конкретных селекторов значительно улучшает читабельность и эффективность вашего кода:

JS
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// Убрать фокус с определённого поля по его ID
$('#myInputID').blur();

// Снять фокус со всех текстовых полей
$(':text').blur();

// Скрыть элемент при наведении курсора
$('input').hover(function() {
  $(this).blur(); // До свидания, мир уведомлений без ответов!
});

Старайтесь точно выбирать нужный элемент, это облегчит поддержку и улучшит чистоту кода.

Извращённые альтернативы для неуловимых элементов форм

Если метод blur() кажется вам чересчур простым, воспользуйтесь этими интересными методами:

  • Скрытое управление 'readonly': заблокируйте поле для ввода, снимите фокус и верните всё обратно.

    JS
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    $('#myInputID').prop('readonly', true).blur().prop('readonly', false); // Здесь я был, здесь меня нет!

  • Управлять через .prop(): установите HTML-свойства напрямую для большего контроля и повышения производительности.

    JS
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    $('#myInputID').prop('disabled', true).delay(100).queue(function(next){
  $(this).prop('disabled', false);
  next();
}); // Как на качелях – то включено, то выключено!

Разыграйте свою креативность, используя свойства для контроля поведения элементов.

Визуализация

Вообразим поле ввода как дверь (input), а фокус – как человека, который её закрывает (:focus):

Markdown
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Дверь: [🚪🧍] // Поле ввода привлекает к себе внимание.

Команда jQuery направляет лёгкий посыл ($('#myInputID').blur();):

JS
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$('#myInputID').blur(); // И вот вам! Мощное дуновение снимает фокус!

И вот дверь уже без препятствий:

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Дверь: [🚪] // Путь чист! Наглый фокус ушел.

Автоматизация и динамика

Автоматизируйте процесс снятия фокуса в интерактивных приложениях для обеспечения непревзойдённого взаимодействия:

  • Снять фокус немедленно после отправки формы:

    JS
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    $('form').on('submit', function() {
  $(this).find(':input').blur(); // Передача завершена, пора снять фокус!
});

  • Снять фокус после простоя:

    JS
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    var timeoutId;
$('#myInputID').on('input', function() {
  clearTimeout(timeoutId);
  timeoutId = setTimeout(function() {
    $('#myInputID').blur(); // Стоп, время вышло! Фокус снимается через 3 секунды бездействия.
  }, 3000);
});

Автоматизация событий blur способствует плавным переходам и помогает избежать нежелательного сохранения фокуса.

Основные соображения

Памятуйте о хитроумных особых случаях, которые могут не подвергнуться методу blur():

  • div и другие нестандартные для фокуса элементы могут требовать атрибута tabindex, чтобы всё работало надлежащим образом.
  • Кастомная навигация с клавиатуры может потребовать переназначения фокуса после срабатывания blur.
  • На мобильных устройствах убирание фокуса с поля иногда не прячет клавиатуру. Важно тестировать на разнообразных устройствах и в различных условиях.

Доскональное тестирование на разных платформах обеспечит стабильный опыт пользователя.

Полезные материалы

  1. Событие blur | Документация API jQuery
  2. javascript – jquery detect textbox value change NOT based on user input – Stack Overflow
  3. :focus | CSS-Tricks – CSS-Tricks
  4. jQuery – Обработка событий
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Какой метод jQuery используется для снятия фокуса с поля ввода?
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Элина Баранова

разработчик Android

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