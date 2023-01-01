Удаление фокуса с поля ввода в jQuery: действия по наведению#Работа с DOM #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы непринуждённо убрать фокус с поля ввода, примените метод
blur() к соответствующему селектору jQuery:
$('#myInputID').blur(); // Всё сделано! Фокус убран с поля с идентификатором myInputID.
Таким образом, фокус будет моментально снят с указанного поля ввода.
Когда и для чего использовать blur()
Метод
blur() подходит для широкого спектра элементов и может значительно улучшить интерфейс пользователя в таких ситуациях:
- После отправки формы: когда форма была успешно отправлена.
- Во время модальных окон: чтобы ограничить доступ к элементам страницы на заднем плане.
- При навигации в SPA (Single Page Application): для очистки интерфейса при переходе между разделами.
Улучшение читабельности кода
Употребление конкретных селекторов значительно улучшает читабельность и эффективность вашего кода:
// Убрать фокус с определённого поля по его ID
$('#myInputID').blur();
// Снять фокус со всех текстовых полей
$(':text').blur();
// Скрыть элемент при наведении курсора
$('input').hover(function() {
$(this).blur(); // До свидания, мир уведомлений без ответов!
});
Старайтесь точно выбирать нужный элемент, это облегчит поддержку и улучшит чистоту кода.
Извращённые альтернативы для неуловимых элементов форм
Если метод
blur() кажется вам чересчур простым, воспользуйтесь этими интересными методами:
Скрытое управление 'readonly': заблокируйте поле для ввода, снимите фокус и верните всё обратно.
$('#myInputID').prop('readonly', true).blur().prop('readonly', false); // Здесь я был, здесь меня нет!
Управлять через .prop(): установите HTML-свойства напрямую для большего контроля и повышения производительности.
$('#myInputID').prop('disabled', true).delay(100).queue(function(next){ $(this).prop('disabled', false); next(); }); // Как на качелях – то включено, то выключено!
Разыграйте свою креативность, используя свойства для контроля поведения элементов.
Визуализация
Вообразим поле ввода как дверь (
input), а фокус – как человека, который её закрывает (
:focus):
Дверь: [🚪🧍] // Поле ввода привлекает к себе внимание.
Команда jQuery направляет лёгкий посыл (
$('#myInputID').blur();):
$('#myInputID').blur(); // И вот вам! Мощное дуновение снимает фокус!
И вот дверь уже без препятствий:
Дверь: [🚪] // Путь чист! Наглый фокус ушел.
Автоматизация и динамика
Автоматизируйте процесс снятия фокуса в интерактивных приложениях для обеспечения непревзойдённого взаимодействия:
Снять фокус немедленно после отправки формы:
$('form').on('submit', function() { $(this).find(':input').blur(); // Передача завершена, пора снять фокус! });
Снять фокус после простоя:
var timeoutId; $('#myInputID').on('input', function() { clearTimeout(timeoutId); timeoutId = setTimeout(function() { $('#myInputID').blur(); // Стоп, время вышло! Фокус снимается через 3 секунды бездействия. }, 3000); });
Автоматизация событий
blur способствует плавным переходам и помогает избежать нежелательного сохранения фокуса.
Основные соображения
Памятуйте о хитроумных особых случаях, которые могут не подвергнуться методу
blur():
divи другие нестандартные для фокуса элементы могут требовать атрибута
tabindex, чтобы всё работало надлежащим образом.
- Кастомная навигация с клавиатуры может потребовать переназначения фокуса после срабатывания
blur.
- На мобильных устройствах убирание фокуса с поля иногда не прячет клавиатуру. Важно тестировать на разнообразных устройствах и в различных условиях.
Доскональное тестирование на разных платформах обеспечит стабильный опыт пользователя.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android