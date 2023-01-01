Центровка текста по вертикали в CSS: методы и решения#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для вертикального центрирования текста лучше всего использовать Flexbox: установите свойства
display: flex;,
justify-content: center; и
align-items: center;:
.centered-text {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 170px;
background: black;
color: white;
font-size: 48px;
}
Примените этот CSS код к нужному элементу:
<div class="centered-text">Текст по центру</div>
Данный подход подойдет независимо от объёма текста и адаптируется под различные экранные разрешения.
Другие способы вертикального центрирования
Центрирование однострочного текста: lineHeight и textAlign
Для однострочного текста задайте
line-height равным высоте контейнера:
div {
height: 100px;
line-height: 100px; /* Две половины дают целое! */
text-align: center; /* Замечательное центрирование текста */
}
Этот способ идеально подходит, когда высота контейнера известна, и текст не переносится на следующую строку.
Совместимость со старыми браузерами: метод table-cell
Если Flexbox не поддерживается браузером (обычно это старые версии), можно применить эмуляцию таблицы:
div {
display: table; /* Мы стали эмуляцией таблицы */
}
span {
display: table-cell; /* Текст становится ячейкой таблицы */
vertical-align: middle; /* На пути к середине! */
text-align: center; /* Всё равномерно, без излишней пристрастности */
}
<div>
<span>Центрированный текст</span>
</div>
Этот подход великолепно справляется с центрированием многострочного текста и работает даже со старыми версиями браузеров.
Динамическая высота: метод transform
Если высота ваших элементов изменяется, можно применить:
div {
position: relative; /* Определяем позицию элемента */
}
span {
position: absolute; /* Свободное позиционирование */
top: 50%; /* Для достижения середины */
transform: translateY(-50%); /* Небольшой поворот для выравнивания */
left: 0;
right: 0;
text-align: center; /* Выравниваем текст по центру */
}
Путём применения этого метода текст останется центрированным, независимо от размера контейнера.
Вертикальное расположение: колонка Flexbox
Если требуется вертикальное расположение элементов, сделайте следующее:
div {
display: flex;
flex-direction: column; /* Переделываемся в колонку */
justify-content: center; /* Выравниваем элементы по центру */
height: 300px; /* Устанавливаем высоту */
}
Данный метод идеально подойдет для создания колоночного макета, где каждый дочерний элемент размещён равномерно и центрирован.
Использование префиксов для поддержки браузеров: все браузеры важны
Не забывайте добавлять префиксы Flexbox, чтобы гарантировать корректное восприятие вашего кода всеми браузерами:
.centered-text {
display: -webkit-flex; /* Safari подключается к использованию flex */
display: flex;
/* Прочие свойства с префиксами */
}
Убедитесь в поддержке всех браузеров на сайтах вроде caniuse.com, и используйте различные инструменты, например, flexyboxes для поддержки совместимости вашего кода при использовании Flexbox.
Визуализация
Представьте, что ваш текст – это 👤, который хочет получить лучший вид из центра вашей веб-страницы, наподобие небоскреба 🏢.
🏢 🏢
| [] [] | | 🛗 |
| [] [] | | 👤 |
| [] [] | ➡️ | 🛗 |
🏢 🏢
# Изначально ➡️ После применения CSS
Чтобы обеспечить 👤 лучшую перспективу, используйте CSS:
.elevator { /* Ваш родительский элемент (🛗) */
display: flex;
align-items: center; /* Вертикальное центрирование */
justify-content: center; /* Горизонтальное центрирование */
}
Вуаля! Текст теперь центрирован по обеим осям, открывая великолепный обзор для посетителей вашей веб-страницы 🎉.
Использование миксинов для повторного использования кода
Создавайте SASS/SCSS миксины для повторного использования стилей вертикального центрирования в разных проектах:
@mixin vertical-center {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}
.parent {
@include vertical-center; /* Делаем элемент центрированным */
}
Оформление и стилистика
Придайте индивидуальность вашему центрированному элементу с помощью визуальных параметров:
div {
height: 90px;
width: 270px;
background: #000; /* Черный цвет для заднего фона */
color: #FFF; /* Белый цвет текста */
margin: 10px; /* Небольшие отступы для эффекта */
}
Правильные размеры и отступы могут значительно улучшить внешний вид элемента.
Обучение на примерах
На CodePen и JSFiddle вы найдете образцы кода для просмотра и обучения. Пишите код и наблюдайте его работу вживую!
Полезные материалы
- Centering in CSS: A Complete Guide | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Полное руководство по центрированию в CSS.
- Basic concepts of flexbox – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация по Flexbox.
- CSS Flexbox (Flexible Box) — Статья по центрированию текста с помощью CSS Flexbox.
- How can multiple threads (parallel testcases) access same excel file at the same time using Apache POI in Java (Selenium) setup? – Stack Overflow — Ответы на популярные вопросы.
- A Visual Guide to CSS3 Flexbox Properties | DigitalOcean — Визуальное руководство по свойствам Flexbox для центрирования текста.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда