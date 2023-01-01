Центровка и выравнивание изображения в div CSS: без изменений

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Быстрый ответ

Чтобы выровнять изображение по центру внутри элемента div, пользуйтесь функционалом CSS Flexbox:

HTML Скопировать код <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 200px;"> <img src="image.jpg" alt="" style="max-width: 100%; max-height: 100%;"> </div>

Установленные свойства display: flex , align-items: center и justify-content: center обеспечивают горизонтальное и вертикальное выравнивание изображения. Для корректного отображения изображения в пределах блока устанавливаются max-width и max-height .

Различные методы выравнивания

Flexbox представляет собой изящный подход, однако давайте рассмотрим и другие способы.

Абсолютное позиционирование

Воспользуйтесь абсолютным позиционированием внутри родителя, заданного относительным:

HTML Скопировать код <div style="position: relative; height: 200px;"> <img src="image.jpg" alt="" style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);"> </div>

Этот метод позволяет сместить изображение на половину его размера в противоположном направлении.

Использование inline-block

Inline-block будет полезен для обеспечения совместимости с устаревшими браузерами:

HTML Скопировать код <div style="text-align: center; height: 200px; line-height: 200px;"> <img src="image.jpg" alt="" style="vertical-align: middle; max-height: 100%;"> </div>

Здесь line-height равен высоте блока, что позволяет vertical-align центрировать изображение.

Применение CSS grid

CSS Grid предоставляет аналогичные возможности:

HTML Скопировать код <div style="display: grid; place-items: center; height: 200px;"> <img src="image.jpg" alt="" style="max-width: 100%; max-height: 100%;"> </div>

Свойство place-items обеспечивает универсальное центрирование содержимого по вертикали и горизонтали.

Проектные сценарии и их особенности

В каждом конкретном случае требуется свой подход к выравниванию.

Выравнивание в непредуказанном контейнере

Если размеры блока div не заданы, flexbox и grid могут легко адаптироваться к любым условиям.

Центрирование разных элементов

Чтобы центрировать любые элементы, включая не только изображения, можно использовать text-align: center; для горизонтального и line-height: для вертикального выравнивания, если высота элемента известна.

Совместимость с браузерами

Для обеспечения совместимости с такими браузерами, как IE6, используйте table-cell:

HTML Скопировать код <div style="display: table-cell; vertical-align: middle; text-align: center; height: 200px;"> <img src="image.jpg" alt="" style="vertical-align: middle;"> </div>

Сохранение пропорций

Чтобы сохранить исходные пропорции изображения, используйте max-width и max-height , избегая фиксированных размеров.

Противодействие смещению макета

Для предотвращения сдвига макета используйте атрибуты width и height или блочные элементы с фиксированными пропорциями.

Визуализация

Центрирование в блоке div настолько просто, как центрирование картины на стене:

Markdown Скопировать код Стена (🖼️): [.........] Картина (🌄): ..🌄..

В случае div и изображения:

CSS Скопировать код .div { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Графическое представление выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код 🔲🔲🔲🔲🔳🖼️🔳🔲🔲🔲🔲

В блоке div изображение позиционируется строго посередине.

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