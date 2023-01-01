Центрирование таблицы в div по горизонтали и вертикали в CSS

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Быстрый ответ

Для центрирования таблицы как по горизонтали, так и по вертикали в элементе div , наиболее оптимальным методом будет использование CSS Flexbox. Примените к div свойство display: flex; , затем добавьте justify-content: center; и align-items: center; для точного позиционирования. Основное условие – задать div определенную высоту. Вот базовый код:

CSS Скопировать код .centered-div { display: flex; /* Изменяем div на flex контейнер */ justify-content: center; /* Центрируем содержимое по горизонтали */ align-items: center; /* Центрируем содержимое по вертикали */ height: 100px; /* Задаем высоту контейнера */ }

HTML Скопировать код <div class="centered-div"> <table> <!-- Строки и ячейки таблицы помещаем сюда --> </table> </div>

Классический метод: Margin auto

Для горизонтального центрирования традиционно используется margin: auto; . Это подходит в случае, если использование Flexbox кажется чересчур новаторским:

CSS Скопировать код .centered-table { margin-left: auto; /* Двигаем таблицу к центру с левого края */ margin-right: auto; /* Сбалансированно центрируем и с правой стороны */ }

HTML Скопировать код <div> <table class="centered-table"> <!-- Формируем вашу таблицу, добавляя строки и ячейки --> </table> </div>

Центрирование с использованием свойств position и transform

Когда Flexbox недоступен, для центрирования можно использовать CSS-позиционирование совместно с transform. Этот набор инструментов весьма эффективен:

CSS Скопировать код .centered-div { position: relative; /* Становится опорой для абсолютного позиционирования */ height: 200px; /* Необходимо установить высоту */ } .centered-table { position: absolute; /* Координаты top и left будут относительно родителя */ top: 50%; /* Смещаемся вниз от верхнего края */ left: 50%; /* Смещаемся вправо от левого края */ transform: translate(-50%, -50%); /* Устанавливаем положение таблицы по центру */ }

Адаптивность под различные устройства

Чтобы сохранить адаптивность вашего дизайна, используйте процентные значения или единицы, связанные с размерами viewport:

CSS Скопировать код .centered-div { display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 50vh; /* Высота относительно размеров экрана */ } .centered-table { width: 50%; /* Таблица займет половину доступного пространства */ /* Не забывайте адаптировать дизайн под разные устройства! */ }

Кроссбраузерная совместимость

При работе с разными браузерами—используйте вендорные префиксы для обеспечения совместимости:

CSS Скопировать код .centered-div { display: -webkit-box; /* Специально для старых версий iOS */ display: -ms-flexbox; /* Для поддержки IE 10 */ display: flex; /* Стандартное свойство для современных браузеров */ justify-content: center; align-items: center; }

Всегда тестируйте CSS свойства на различных браузерах.

Центрирование фонового изображения

Чтобы центрировать фоновое изображение в div , делается следующим образом:

CSS Скопировать код div { background: url('your-image.jpg') no-repeat center center; /* Центрируем изображение */ background-size: cover; /* Подгоняем изображение под размеры области просмотра */ }

Выравнивание inline-block

Тем, кто отдает предпочтение классическим методам, рекомендуется использовать inline-block с text-align: center; для родительского div для горизонтального и vertical-align: middle; для вертикального выравнивания:

CSS Скопировать код .centered-div { text-align: center; /* Горизонтальное выравнивание текста */ height: 200px; /* Устанавливаем высоту контейнера для вертикального выравнивания */ line-height: 200px; /* Совмещаем внутреннюю высоту с высотой контейнера */ } .centered-table { display: inline-block; /* Таблица как блочно-строчный элемент */ vertical-align: middle; /* Центрируем по вертикали */ }

Визуализация

Представьте картину (🖼️), идеально центрированную на стене:

Markdown Скопировать код Стена: [🛋️=======🖼️=======🛋️]

В контексте HTML стена — это ваш div, а картина — ваша таблица.

CSS Flexbox или Grid — это невидимые руки, которые точно и идеально устанавливают картину (таблицу) по центру стены (div):

CSS Скопировать код div { display: flex; /* Можно использовать и grid для центрирования */ justify-content: center; /* Горизонтальное выравнивание */ align-items: center; /* Вертикальное выравнивание */ }

Результат: