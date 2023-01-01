Центрирование span в div по вертикали в CSS: подробное руководство

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Быстрый ответ

Для вертикального центрирования элемента <span> в контейнере div родительскому элементу div назначаются свойства display: flex; и align-items: center; :

HTML Скопировать код <div style="display: flex; align-items: center; height: 50px;"> <span>Центрированный текст как гармония Вселенной.</span> </div>

Благодаря Flexbox элементы можно удобно выравнивать по вертикали, не вдающись в борьбу с отступами или не прибегая к абсолютному позиционированию.

Прямой подход – Высота строки

Если требуется центрировать одну строку текста внутри div , для <span> устанавливается значение line-height , равное высоте родительского div :

CSS Скопировать код div { height: 50px; } span { line-height: 50px; }

Таким образом текст встанет строго по центру благодаря свойству line-height , которое обеспечивает выравнивание с учетом верхних и нижних подстрочных элементов.

Касание волшебника – Позиционирование и трансформации

Для более нестандартных решений можно применить сочетание относительного и абсолютного позиционирования с применением transform :

CSS Скопировать код div { position: relative; height: 50px; } span { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }

Применяя эти свойства, элемент <span> расположится в точности по центру div , независимо от его размеров. Благодарность CSS-трансформациям!

Учесть публику – Несколько span

Если имеется несколько элементов <span> , следующий подход обеспечит их идеальное центрирование:

CSS Скопировать код div { display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; } span { margin: auto; }

Внимание на зазор – Отступы и границы

Если вы сомневаетесь в использовании padding и border , можете не беспокоиться:

CSS Скопировать код div { display: flex; align-items: center; padding: 10px; box-sizing: border-box; }

Применяя box-sizing: border-box; , можно забыть о проблемах, связанных с изменением размеров из-за внутренних отступов и границ.

Визуализация

Центрирование <span> внутри div можно сравнить с балансом на качелях:

Markdown Скопировать код Фундамент качель: [Левое кресло] – [Опора] – [Правое кресло] Структура HTML: [Верх div] – [Центр по вертикали] – [Низ div]

Сохранение баланса на качелях (уровень начинающего):

Markdown Скопировать код [🍃] ---- 🧍 ---- [🍃]

Просто обычный день, когда нужно функционировать в роли Человеческой Опоры™.

Центрирование <span> (высокий уровень в HTML):

Markdown Скопировать код [🛑 верх div] ---- [🧍 <span>] ---- [🛑 низ div]

В обоих случаях, учтя логику баланса, мы становимся мастерами искусства CSS:

CSS Скопировать код div { display: flex; align-items: center; justify-content: center; }

Наслаждаемся идеально центрированным <span> .

Альтернативы центрирования

display: inline-block с vertical-align:middle : Используйте vertical-align: middle; вместе с псевдоэлементом для выравнивания в линии элементов.

CSS Скопировать код div:before { content: ''; display: inline-block; vertical-align: middle; height: 100%; width: 0; } span { display: inline-block; vertical-align: middle; }

Метод display:table-cell : Оформление в стиле таблиц с помощью display: table; и display: table-cell; в сочетании с vertical-align: middle; также может оказаться эффективным.

CSS Скопировать код div { display: table; } span { display: table-cell; vertical-align: middle; }

Адаптивность для мобильных устройств: Не забудьте про комфорт использования на мобильных устройствах. В этом контексте flexbox и transform остаются незаменимыми инструментами:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { div { display: flex; align-items: center; } }

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