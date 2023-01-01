Центрирование span в div по вертикали в CSS: подробное руководство#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для вертикального центрирования элемента
<span> в контейнере
div родительскому элементу
div назначаются свойства
display: flex; и
align-items: center;:
<div style="display: flex; align-items: center; height: 50px;">
<span>Центрированный текст как гармония Вселенной.</span>
</div>
Благодаря Flexbox элементы можно удобно выравнивать по вертикали, не вдающись в борьбу с отступами или не прибегая к абсолютному позиционированию.
Прямой подход – Высота строки
Если требуется центрировать одну строку текста внутри
div, для
<span> устанавливается значение
line-height, равное высоте родительского
div:
div {
height: 50px;
}
span {
line-height: 50px;
}
Таким образом текст встанет строго по центру благодаря свойству
line-height, которое обеспечивает выравнивание с учетом верхних и нижних подстрочных элементов.
Касание волшебника – Позиционирование и трансформации
Для более нестандартных решений можно применить сочетание относительного и абсолютного позиционирования с применением
transform:
div {
position: relative;
height: 50px;
}
span {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
Применяя эти свойства, элемент
<span> расположится в точности по центру
div, независимо от его размеров. Благодарность CSS-трансформациям!
Учесть публику – Несколько span
Если имеется несколько элементов
<span>, следующий подход обеспечит их идеальное центрирование:
div {
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
}
span {
margin: auto;
}
Внимание на зазор – Отступы и границы
Если вы сомневаетесь в использовании
padding и
border, можете не беспокоиться:
div {
display: flex;
align-items: center;
padding: 10px;
box-sizing: border-box;
}
Применяя
box-sizing: border-box;, можно забыть о проблемах, связанных с изменением размеров из-за внутренних отступов и границ.
Визуализация
Центрирование
<span> внутри
div можно сравнить с балансом на качелях:
Фундамент качель: [Левое кресло] – [Опора] – [Правое кресло]
Структура HTML: [Верх div] – [Центр по вертикали] – [Низ div]
Сохранение баланса на качелях (уровень начинающего):
[🍃] ---- 🧍 ---- [🍃]
Просто обычный день, когда нужно функционировать в роли Человеческой Опоры™.
Центрирование
<span> (высокий уровень в HTML):
[🛑 верх div] ---- [🧍 <span>] ---- [🛑 низ div]
В обоих случаях, учтя логику баланса, мы становимся мастерами искусства CSS:
div {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}
Наслаждаемся идеально центрированным
<span>.
Альтернативы центрирования
display: inline-blockс
vertical-align:middle: Используйте
vertical-align: middle;вместе с псевдоэлементом для выравнивания в линии элементов.
div:before {
content: '';
display: inline-block;
vertical-align: middle;
height: 100%;
width: 0;
}
span {
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}
- Метод
display:table-cell: Оформление в стиле таблиц с помощью
display: table;и
display: table-cell;в сочетании с
vertical-align: middle;также может оказаться эффективным.
div {
display: table;
}
span {
display: table-cell;
vertical-align: middle;
}
- Адаптивность для мобильных устройств:
Не забудьте про комфорт использования на мобильных устройствах. В этом контексте
flexboxи
transformостаются незаменимыми инструментами:
@media (max-width: 768px) {
div {
display: flex;
align-items: center;
}
}
Полезные материалы
- Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — полное описание всех аспектов центрирования в CSS.
- Основные понятия Flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — всё, что вам нужно знать о Flexbox без ненужных сложностей.
- css – Как вертикально выровнять изображение внутри div – Stack Overflow — полезная находка для практических примеров вертикального выравнивания.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — глубокий дайв в магию Flexbox.
- Что происходит, когда вы создаете Flexbox контейнер? — Smashing Magazine — научный подход к разгадке тайн Flexbox.
- vertical-align | Codrops — подробный обзор свойства
vertical-align.
- Визуальное руководство по свойствам CSS3 Flexbox | DigitalOcean — Flexbox становится более понятным благодаря этому иллюстрированному руководству.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда