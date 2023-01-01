Центрирование содержимого в div с использованием CSS

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Быстрый ответ

Для центрирования содержимого внутри элемента div наиболее предпочтительным считается использование Flexbox. Задайте родительскому элементу свойство display: flex , а параметрам justify-content и align-items присвойте значение center . Таким образом, содержимое будет выровнено по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

Вот пример:

CSS Скопировать код .center-flex { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

HTML:

HTML Скопировать код <div class="center-flex">Центрированный контент</div>

Центрирование блочным способом

Для горизонтального центрирования блочных элементов с конкретным значением ширины можно применить margin: auto :

CSS Скопировать код .center-block { width: 50%; /* Значение можно подстроить под свои потребности */ margin: auto; }

Для горизонтального центрирования строчных элементов типа h2 , ul и li , подойдёт свойство text-align: center :

CSS Скопировать код .center-inline { text-align: center; }

Для добавления вертикального центрирования в контейнер Flexbox необходимо применить align-items: center :

CSS Скопировать код .center-flex-vertical { display: flex; align-items: center; height: 100px; /* Задаётся в соответствии с вашими потребностями */ }

Адаптивное центрирование

Адаптивное центрирование — главный компонент в создании интерактивных интерфейсов. Используйте CSS Grid для поддержания структуры:

CSS Скопировать код .center-grid { display: grid; place-items: center; }

Специальные медиа-запросы позволят адаптировать макет под разные размеры экранов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .responsive-center { display: flex; justify-content: center; align-items: center; } }

Следите за качеством вашего кода

Обратите внимание, что в коде CSS не должно быть свойств float , которые могут помешать корректному центрированию при использовании Flexbox и работе со строчными элементами:

CSS Скопировать код /* Избегайте использования float при работе с Flexbox */ .clean-flex { display: flex; justify-content: center; }

Визуализация

Представьте элемент div как жилую комнату с кофейным столиком её центре:

Markdown Скопировать код 🛋[ отдых отдых ]🛋 🛋[ отдых ☕️ отдых ]🛋 ☕️ <= Ещё не по центру 🛋[ отдых отдых ]🛋 // Кофейный столик расположен не по центру. 🛋[ отдых ☕️ отдых ]🛋 ☕️ <= Идеально по центру! // С помощью CSS создадим идеальное пространство для отдыха!

Центрирование делает содержимое элемента div похожим на уютный и гармонично оформленный интерьер.

Выбор метода компоновки: Flexbox против Grid

Flexbox хорошо подходит для одномерной компоновки, позволяя контролировать порядок элементов с помощью flex-direction :

CSS Скопировать код .flex-column-center { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; }

CSS Grid прекрасно решает задачи двумерной компоновки и помогает создать симметричный дизайн:

CSS Скопировать код .grid-center-2D { display: grid; place-items: center; }

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