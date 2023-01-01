Центрирование placeholder в input HTML: решение проблемы#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для центрирования текста плейсхолдера в поле ввода HTML используйте
text-align: center; примененный к псевдоэлементу
::placeholder в CSS:
input[type="text"]::placeholder {
text-align: center; /* Плейсхолдер теперь центрирован */
}
Селектор
type="text" задает стиль именно для текстовых полей ввода, предпочитая их другим типам:
<input type="text" placeholder="Введите текст сюда.">
Подготовка основы: стилизация поля ввода
Установка размеров для поля ввода
Чтобы добиться аккуратного центрирования плейсхолдера, следует задать размеры и стили самого поля. Это основная настройка:
input[type="text"] {
width: 300px; /* Гарантируем место для плейсхолдера */
height: 40px; /* Выделяем пространство для плейсхолдера */
border: 1px solid; /* Рамка определяет границы поля ввода */
}
Адаптация к различным браузерам
Чтобы плейсхолдер корректно центрировался во всех браузерах, применяются специфические псевдоэлементы:
input[type="text"]::-webkit-input-placeholder { /* Chrome/Opera/Safari */
text-align: center;
}
input[type="text"]::-moz-placeholder { /* Firefox */
text-align: center;
opacity: 1; /* Делаем плейсхолдер более заметным в Firefox */
}
input[type="text"]:-ms-input-placeholder { /* Internet Explorer */
text-align: center;
}
Актуальную информацию о совместимости псевдоэлемента
::placeholder с различными браузерами можно найти в документации MDN web docs.
Центрирование плейсхолдеров в ежедневной практике
Быстрое центрирование с использованием встроенных стилей
Для экстренного центрирования плейсхолдера можно использовать встроенные стили:
<input type="text" placeholder="Введите текст" style="text-align: center;"> /* Быстрое решение! */
Центрирование с применением CSS-классов
Если нужно центрировать не все плейсхолдеры, вы можете создать CSS-класс:
.place-holder-center::placeholder {
text-align: center; /* Центрируем только там, где это нужно */
}
Используйте этот класс для нужных полей ввода:
<input type="text" class="place-holder-center" placeholder="Введите текст">
Центрирование всей формы — HTML стиль
Если вы стремитесь к идеалу, то можете центрировать всю форму. Для этого применяется CSS:
form {
display: flex;
justify-content: center; /* Центрируем форму по горизонтали */
align-items: center; /* Центрируем форму по вертикали */
}
Расставляем точки над «и»
Функциональность и отображение формы
Обезопасьте себя – проверьте, все ли HTML-теги корректно закрыты, и не забудьте о кнопке отправки для функционирования формы.
<form method="POST" action="submit_url_here">
<input type="text" placeholder="Введите текст">
<button type="submit">Отправить</button> /* Кнопка готова к клику! */
</form>
Тестирование – проверка на практике
Проверьте функциональность формы на практике – это лучший способ удостовериться в её исправном функционировании.
Визуализация
Это пример визуального отличия текста плейсхолдера до и после центрирования:
| Бордюр (поле ввода) | |
| ------------------- | ------------- |
| До центрирования | `" 🖼 "` |
| После центрирования | `" 🖼 "` |
Центрированный плейсхолдер (
🖼) теперь гармонично располагается внутри поля ввода.
/* CSS для привлекательного и аккуратного отображения */
input::placeholder {
text-align: center; /* И вот он – идеально центрированный плейсхолдер */
}
Ваш плейсхолдер в поле ввода теперь сияет, словно главный актёр на сцене.
Полезные материалы
- Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — познайте все способы центрирования в CSS.
- ::placeholder – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — погрузитесь в изучение псевдоэлемента плейсхолдера.
- css – Центрирование плейсхолдера текстового поля ввода HTML – Stack Overflow — обмен опытом с сообществом.
- HTML-стандарт — спецификации атрибута плейсхолдера.
- ::placeholder | CSS-Tricks — детальный анализ плейсхолдера.
- Блог по веб-дизайну | WDD — совершенствуйте свои навыки центрирования в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда