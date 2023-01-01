Центрирование placeholder в input HTML: решение проблемы

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Быстрый ответ

Для центрирования текста плейсхолдера в поле ввода HTML используйте text-align: center; примененный к псевдоэлементу ::placeholder в CSS:

CSS Скопировать код input[type="text"]::placeholder { text-align: center; /* Плейсхолдер теперь центрирован */ }

Селектор type="text" задает стиль именно для текстовых полей ввода, предпочитая их другим типам:

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder="Введите текст сюда.">

Подготовка основы: стилизация поля ввода

Установка размеров для поля ввода

Чтобы добиться аккуратного центрирования плейсхолдера, следует задать размеры и стили самого поля. Это основная настройка:

CSS Скопировать код input[type="text"] { width: 300px; /* Гарантируем место для плейсхолдера */ height: 40px; /* Выделяем пространство для плейсхолдера */ border: 1px solid; /* Рамка определяет границы поля ввода */ }

Адаптация к различным браузерам

Чтобы плейсхолдер корректно центрировался во всех браузерах, применяются специфические псевдоэлементы:

CSS Скопировать код input[type="text"]::-webkit-input-placeholder { /* Chrome/Opera/Safari */ text-align: center; } input[type="text"]::-moz-placeholder { /* Firefox */ text-align: center; opacity: 1; /* Делаем плейсхолдер более заметным в Firefox */ } input[type="text"]:-ms-input-placeholder { /* Internet Explorer */ text-align: center; }

Актуальную информацию о совместимости псевдоэлемента ::placeholder с различными браузерами можно найти в документации MDN web docs.

Центрирование плейсхолдеров в ежедневной практике

Быстрое центрирование с использованием встроенных стилей

Для экстренного центрирования плейсхолдера можно использовать встроенные стили:

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder="Введите текст" style="text-align: center;"> /* Быстрое решение! */

Центрирование с применением CSS-классов

Если нужно центрировать не все плейсхолдеры, вы можете создать CSS-класс:

CSS Скопировать код .place-holder-center::placeholder { text-align: center; /* Центрируем только там, где это нужно */ }

Используйте этот класс для нужных полей ввода:

HTML Скопировать код <input type="text" class="place-holder-center" placeholder="Введите текст">

Центрирование всей формы — HTML стиль

Если вы стремитесь к идеалу, то можете центрировать всю форму. Для этого применяется CSS:

CSS Скопировать код form { display: flex; justify-content: center; /* Центрируем форму по горизонтали */ align-items: center; /* Центрируем форму по вертикали */ }

Расставляем точки над «и»

Функциональность и отображение формы

Обезопасьте себя – проверьте, все ли HTML-теги корректно закрыты, и не забудьте о кнопке отправки для функционирования формы.

HTML Скопировать код <form method="POST" action="submit_url_here"> <input type="text" placeholder="Введите текст"> <button type="submit">Отправить</button> /* Кнопка готова к клику! */ </form>

Тестирование – проверка на практике

Проверьте функциональность формы на практике – это лучший способ удостовериться в её исправном функционировании.

Визуализация

Это пример визуального отличия текста плейсхолдера до и после центрирования:

| Бордюр (поле ввода) | | | ------------------- | ------------- | | До центрирования | `" 🖼 "` | | После центрирования | `" 🖼 "` |

Центрированный плейсхолдер ( 🖼 ) теперь гармонично располагается внутри поля ввода.

/* CSS для привлекательного и аккуратного отображения */ input::placeholder { text-align: center; /* И вот он – идеально центрированный плейсхолдер */ }

Ваш плейсхолдер в поле ввода теперь сияет, словно главный актёр на сцене.

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