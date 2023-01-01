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Центрирование маркеров в неупорядоченном списке HTML
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Центрирование маркеров в неупорядоченном списке HTML

#CSS и верстка  #Списки (ul/ol/li)  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Если вам нужно центрировать маркеры вместе с текстом в ненумерованном списке, примените следующие правила CSS:

CSS
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ul {
  text-align: center; /* Центрируем содержимое списка */
}
li {
  display: inline-block; /* Представляем пункты списка как блочно-строчные элементы */
  width: 100%; /* Даем каждому пункту список максимальную ширину */
}

Внедрите данный код в ваши стили, оформляя HTML код следующим образом:

HTML
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<ul>
  <li>Элемент 1</li>
  <li>Элемент 2</li>
  <li>Элемент 3</li>
</ul>

Используя эту методику, вы сможете без проблем выровнять содержимое списка по горизонтальной оси!

Пошаговый план для смены профессии

Выровним маркеры: компактное расположение

Чтобы маркеры оказались в центре вместе с текстом, примените свойство list-style-position: inside;. Это нужно тогда, когда маркеры находятся вне блока и вы стремитесь к аккуратности текста:

CSS
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ul {
  list-style-position: inside; /* Маркеры размещены внутри блока */
}

Не забывайте сбрасывать стандартные отступы слева:

CSS
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ul {
  padding-left: 0; /* Удаляем нежелательное пространство слева */
}

Примените max-width и margin: auto для центрирования элемента <ul> по середине:

CSS
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ul {
  max-width: 500px; /* Устанавливаем максимальную ширину */
  margin: auto; /* Автоматические отступы для центрирования */
}

Подгоняем маркеры: вертикальное выравнивание

Если вам требуется поднять маркеры вверх или опустить вниз, используйте свойство transform для вертикального сдвига:

CSS
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li::before {
  content: "•"; /* Пользовательский маркер */
  transform: translateY(-50%); /* Сдвиг маркера по оси Y */
}

Не забудьте увеличить жирность текста маркеров:

CSS
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li::before {
  font-weight: bold; /* Жирный шрифт для лучшей читаемости */
}

Кастомизация маркеров: индивидуальный дизайн

Чтобы сделать ваши маркеры заметными, внесите изменения в их цвет, выберите другой шрифт и примените дополнительные стили:

CSS
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li::before {
  content: "•"; /* Выбор символа для маркера */
  color: #5a5a5a; /* Маркер? 50 оттенков серого */
  font-family: 'Arial', sans-serif; /* Используем популярный и узнаваемый шрифт 'Arial' */
}

Даже небольшие улучшения могут кардинально изменить внешний вид элементов списка.

Визуализация: До и После

Видите, как маркеры были выровнены с текстом:

До:                    После:
● Текст                   ● Текст
   ● Еще текст                ● Еще текст
     ● И более этого...         ● И более этого...

Наша цель — создать маркеры и текст, которые будут выглядеть как единый ряд.

Адаптивность: Реагируем на изменения

В современном реактивном дизайне важно, чтобы маркеры и текст отображались корректно на различных устройствах. Представленные стили хорошо подстраиваются под разные разрешения, но всегда проверяйте их на разных экранах, чтобы достичь идеального вида.

Используйте относительные единицы измерения для max-width у <ul>, обеспечивая их масштабируемость:

CSS
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ul {
  max-width: 80vw; /* Процент от ширины вьюпорта */
}

Таким образом, содержимое будет корректно отображаться на мобильных устройствах и на больших экранах, делая ваш контент удобным для чтения.

Исправление проблем: Избегайте ошибок

При стилизации списков могут возникнуть сложности. Вот несколько советов, как с ними справляться:

  • Кроссбраузерность: Для начала сбросьте стандартные стили списков, установленные по умолчанию браузером.
  • Несогласованность в списке: Проверьте, представлены ли li как блочные или строчно-блочные элементы.
  • Проблемы с отступами и полями: Удалите отступы и поля у ul или li, чтобы добиться четкого выравнивания.

Полезные материалы

  1. Горизонтальное выравнивание элементов списка: больше, чем кажется на первый взгляд | CSS-Tricks – Подробный анализ горизонтального выравнивания элементов списка.
  2. Стилизация списков с помощью CSS – Все, что вы хотели знать о стилизации списков в CSS, включая закономерности их центрирования.
  3. CSS Design: Подчинение списков – A List Apart – Изящные техники работы со списками и их маркерами.
  4. Свойство list-style-position в CSS – CSS Portal – Пояснение свойства list-style-position, необходимого для правильного расположения элементов списка.
  5. Погрузимся в CSS: Полное руководство — Smashing Magazine – Все о лучших практиках CSS, включая работу со списками.
  6. list-style | Codrops – Руководство по свойству list-style, объясняющее все аспекты стилизации списков.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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