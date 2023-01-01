Центрирование изображения в td таблицы CSS без увеличения td#CSS и верстка #Таблицы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для центрирования изображения в элементе
td мы используем
text-align: center; для ячейки и комбинируем
display: block; с
margin: auto; для изображения.
td {
text-align: center;
}
.centered-img {
display: block;
margin: auto;
}
<td><img src="astonishing-masterpiece.jpg" alt="" class="centered-img"></td>
Соблюдая эти рекомендации, вы центрируете изображение по горизонтали и вертикали.
Центрирование изображения как никогда прежде
Отбросьте банальные "Hello, World!" и теоретические знания, практика носит в себе и вызовы и радость открытий. Центрирование может казаться простым до тех пор, пока не столкнётесь с многочисленными контекстами и исключениями.
Резиновые макеты с Flexbox
Для того чтобы макеты были гибкими и вызывали у ваших коллег разработчиков лишь положительные эмоции, используйте
Flexbox для центрирования изображений. Flexbox дает вам контроль над горизонтальной и вертикальной осями:
td {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Медиазапросы: надёжный помощник в адаптивности
Медиазапросы помогают поддерживать центровку изображений при переходе на различные устройства:
@media screen and (max-width: 600px) {
td {
justify-content: center;
}
}
Вертикальное выравнивание до совершенства
Для идеального вертикального центрирования в
td можно использовать
vertical-align:
td {
vertical-align: middle;
}
Вероятно, вам потребуется
display: block; и задание высоты
td, чтобы выравнивание работало корректно.
Ловушки центрирования: распространённые проблемы
На пути к идеальной центровке вас могут ждать свои испытания:
- Переразмеривание TD: Избыточные
marginили
paddingмогут нарушить разметку ячеек таблицы.
- Нарушение пропорций: Абсолютное позиционирование и масштабирование могут влиять на гибкость и пропорции изображения. Лучше всего проверять верстку на разных устройствах!
Визуализация
Представим, что ячейка таблицы (
td) – это рама для картины:
[🖼️ td ]
Центрируя изображение, вы располагаете его прямо в середине этой рамы:
td {
text-align: center;
vertical-align: middle;
}
И тогда получается что-то невероятное, верный шедевр:
[🖼️ td ]
[🌟IMG🌟]
Каждый раз, центрируя изображение в
td, вы создаете свою собственную цифровую галерею! ✨
Хорошие практики: чистый код и доступность
Помните о лучших практиках, они сэкономят вам время на отладке:
Стремитесь к лёгкой поддержке стилей
Старайтесь избегать инлайновых стилей. Используйте внешние или встроенные стили для упрощения поддержки кода:
<!-- Неправильный подход -->
<td><img src="image.jpg" alt="" style="margin:auto;"></td>
<!-- Правильный подход -->
<td><img src="image.jpg" alt="" class="centered-img"></td>
Относитесь с уважением к alt атрибутам
Не забывайте о
alt атрибутах, они обеспечивают доступность и помогают пользователям с ограниченными возможностями восприятия понимать содержимое изображений:
<td><img src="astonishing-masterpiece.jpg" alt="Удивительные кувшинки Моне" class="centered-img"></td>
Полезные материалы
- Центрирование в CSS: полное руководство | CSS-Tricks — комплексное руководство по центрированию.
- Как центрировать изображение | W3Schools — учебник с полезными примерами.
- Как вертикально центрировать изображение внутри блока | Stack Overflow — обсуждения с решениями от сообщества.
- Правильные респонсив изображения: руководство по
<picture>и
srcset| Smashing Magazine — профессиональные советы по созданию адаптивных картинок.
- Flexbox Froggy – игра для изучения CSS flexbox — интерактивный способ изучить Flexbox.
- Основные концепции flexbox – CSS | MDN — глубокое погружение в мир flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда