Центрирование изображения в td таблицы CSS без увеличения td

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Быстрый ответ

Для центрирования изображения в элементе td мы используем text-align: center; для ячейки и комбинируем display: block; с margin: auto; для изображения.

CSS Скопировать код td { text-align: center; } .centered-img { display: block; margin: auto; }

HTML Скопировать код <td><img src="astonishing-masterpiece.jpg" alt="" class="centered-img"></td>

Соблюдая эти рекомендации, вы центрируете изображение по горизонтали и вертикали.

Центрирование изображения как никогда прежде

Отбросьте банальные "Hello, World!" и теоретические знания, практика носит в себе и вызовы и радость открытий. Центрирование может казаться простым до тех пор, пока не столкнётесь с многочисленными контекстами и исключениями.

Резиновые макеты с Flexbox

Для того чтобы макеты были гибкими и вызывали у ваших коллег разработчиков лишь положительные эмоции, используйте Flexbox для центрирования изображений. Flexbox дает вам контроль над горизонтальной и вертикальной осями:

CSS Скопировать код td { display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Медиазапросы: надёжный помощник в адаптивности

Медиазапросы помогают поддерживать центровку изображений при переходе на различные устройства:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 600px) { td { justify-content: center; } }

Вертикальное выравнивание до совершенства

Для идеального вертикального центрирования в td можно использовать vertical-align :

CSS Скопировать код td { vertical-align: middle; }

Вероятно, вам потребуется display: block; и задание высоты td , чтобы выравнивание работало корректно.

Ловушки центрирования: распространённые проблемы

На пути к идеальной центровке вас могут ждать свои испытания:

Переразмеривание TD : Избыточные margin или padding могут нарушить разметку ячеек таблицы.

: Избыточные или могут нарушить разметку ячеек таблицы. Нарушение пропорций: Абсолютное позиционирование и масштабирование могут влиять на гибкость и пропорции изображения. Лучше всего проверять верстку на разных устройствах!

Визуализация

Представим, что ячейка таблицы ( td ) – это рама для картины:

md Скопировать код [🖼️ td ]

Центрируя изображение, вы располагаете его прямо в середине этой рамы:

CSS Скопировать код td { text-align: center; vertical-align: middle; }

И тогда получается что-то невероятное, верный шедевр:

md Скопировать код [🖼️ td ] [🌟IMG🌟]

Каждый раз, центрируя изображение в td , вы создаете свою собственную цифровую галерею! ✨

Хорошие практики: чистый код и доступность

Помните о лучших практиках, они сэкономят вам время на отладке:

Стремитесь к лёгкой поддержке стилей

Старайтесь избегать инлайновых стилей. Используйте внешние или встроенные стили для упрощения поддержки кода:

HTML Скопировать код <!-- Неправильный подход --> <td><img src="image.jpg" alt="" style="margin:auto;"></td> <!-- Правильный подход --> <td><img src="image.jpg" alt="" class="centered-img"></td>

Относитесь с уважением к alt атрибутам

Не забывайте о alt атрибутах, они обеспечивают доступность и помогают пользователям с ограниченными возможностями восприятия понимать содержимое изображений:

HTML Скопировать код <td><img src="astonishing-masterpiece.jpg" alt="Удивительные кувшинки Моне" class="centered-img"></td>

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