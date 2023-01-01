Центрирование и позиционирование div внутри div CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам требуется прикрепить
div к нижнему краю другого
div, следует применить к дочернему элементу абсолютное позиционирование, используя свойства
position: absolute;. При этом родительскому элементу необходимо задать относительное позиционирование через
position: relative;. Положение дочернего элемента регулируется свойствами
bottom и
left.
.parent { position: relative; }
.child { position: absolute; bottom: 0; left: 0; } /* Теперь я прикреплен к нижнему краю! */
<div class="parent">
<div class="child">Меня крепко удерживает дно!</div>
</div>
А чтобы выровнять
div по центру внутри другого, воспользуйтесь свойством
margin: 0 auto; и укажите
width:
.child {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
width: 50%; /* Установите необходимую ширину с учетом вашего дизайна! */
margin: 0 auto;
} /* Ура, я расположен точно в центре! */
Итак, дочерний
div сохранит свое место у основания и в центре родительского элемента, несмотря на любые изменения размеров окна браузера.
Продвинутое позиционирование при помощи Flexbox
Современные макеты часто создаются с помощью
CSS Flexbox. Чтобы им воспользоваться, задайте
div свойства flex-контейнера с помощью
display: flex;. Для центрирования вертикального контента используйте
justify-content: center;, а для выравнивания дочернего элемента внизу — свойство
align-items: flex-end;.
.flex-container {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: flex-end; /* "Не поднимайтесь выше!" — командует Flexbox */
height: 100%; /* "Растянуться на весь экран!" — предлагает CSS */
}
.child {
/* Ширина остаётся без изменений */
}
Теперь у вас есть
div, который центрирован и закреплен внизу. Он будет корректно отображаться независимо от изменений размеров внешнего
div.
Обеспечение кроссбраузерности
Flexbox — отличное средство, но важно помнить о кроссбраузерности:
- Для старых браузеров, например, IE6, стандартом выбирается абсолютное позиционирование.
- Будьте внимательны: прежде чем начать применение, ознакомьтесь с таблицами поддержки Flexbox.
Тестируйте ваши макеты в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы убедиться в их одинаковом отображении. Именно в этом и заключается основное удовольствие программирования — универсальность на виду!
Визуализация
Например, можно представить, что вы крепите
div (пусть будет 🚤) у нижнего края (или 🏖️) океана контента (🌊) другого
div.
Океан пространства (🌊): [Безграничное пространство содержимого]
Корабль div (🚤): [Ваш позиционированный элемент]
Получается, мы ставим кораблик ВБЛИЗИ от нижнего берега:
🌊
🏖️...🚤 (Привет, чайки!)
Таким образом, настроенный
div-корабль со свойством
{ position: absolute; bottom: 10px; } размещается внутри
div-океана с
relative позиционированием.
Использование цветовой палитры для более наглядного представления расположения макета
Для более наглядного представления позиционирования
div элементов используйте свойства
background-color и
border:
.parent { background-color: lightblue; }
.child {
background-color: coral;
border: 1px solid black; /* Это границы моего пространства. */
}
Развитие адаптивного дизайна
Внешний
div с изменяющейся высотой может вызвать дополнительные сложности. Будьте готовы к адаптивному позиционированию и используйте свойство
min-height или единицы измерения vh, чтобы сохранять пропорции макета при изменении содержимого. Адаптивность — основа успеха!
Тонкая настройка позиционирования с использованием процентов
Если дочерний элемент должен быть расположен несколько выше нижнего края, замените
bottom: 0; на
bottom: 5%; или аналогичное значение в vh:
.child { position: absolute; bottom: 5%; } /* Дополнительные 5% для свободы и плавности! */
Проценты обеспечивают гибкую регулировку позиционирования элемента, учётом разных размеров внешнего
div.
Полезные материалы
- position – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Ваше руководство в мире CSS позиционирования.
- z-index – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Ознакомьтесь с z-index и контекстами наложения, они могут быть весьма полезны.
- A Complete Guide to Flexbox | CSS-Tricks — Ваш компас в мире flexbox.
- Sticky Footer, Five Ways | CSS-Tricks — Изучите несколько способов создания "прилипающего" футера, ведь никто не любит "болтливые" колонтитулы!
- How to keep your footer where it belongs ? — Методы, чтобы ваш футер всегда оставался внизу.
- Just a moment... — Визуальное наслаждение техникой размещения с абсолютным позиционированием в рамках родительского контейнера с относительным.
- CSS Layout – The position Property — Обзор возможностей свойства position в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда