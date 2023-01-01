Центрирование и позиционирование div внутри div CSS

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Быстрый ответ

Если вам требуется прикрепить div к нижнему краю другого div , следует применить к дочернему элементу абсолютное позиционирование, используя свойства position: absolute; . При этом родительскому элементу необходимо задать относительное позиционирование через position: relative; . Положение дочернего элемента регулируется свойствами bottom и left .

CSS Скопировать код .parent { position: relative; } .child { position: absolute; bottom: 0; left: 0; } /* Теперь я прикреплен к нижнему краю! */

HTML Скопировать код <div class="parent"> <div class="child">Меня крепко удерживает дно!</div> </div>

А чтобы выровнять div по центру внутри другого, воспользуйтесь свойством margin: 0 auto; и укажите width :

CSS Скопировать код .child { position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; width: 50%; /* Установите необходимую ширину с учетом вашего дизайна! */ margin: 0 auto; } /* Ура, я расположен точно в центре! */

Итак, дочерний div сохранит свое место у основания и в центре родительского элемента, несмотря на любые изменения размеров окна браузера.

Продвинутое позиционирование при помощи Flexbox

Современные макеты часто создаются с помощью CSS Flexbox . Чтобы им воспользоваться, задайте div свойства flex-контейнера с помощью display: flex; . Для центрирования вертикального контента используйте justify-content: center; , а для выравнивания дочернего элемента внизу — свойство align-items: flex-end; .

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-end; /* "Не поднимайтесь выше!" — командует Flexbox */ height: 100%; /* "Растянуться на весь экран!" — предлагает CSS */ } .child { /* Ширина остаётся без изменений */ }

Теперь у вас есть div , который центрирован и закреплен внизу. Он будет корректно отображаться независимо от изменений размеров внешнего div .

Обеспечение кроссбраузерности

Flexbox — отличное средство, но важно помнить о кроссбраузерности:

Для старых браузеров, например, IE6 , стандартом выбирается абсолютное позиционирование.

, стандартом выбирается абсолютное позиционирование. Будьте внимательны: прежде чем начать применение, ознакомьтесь с таблицами поддержки Flexbox.

Тестируйте ваши макеты в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы убедиться в их одинаковом отображении. Именно в этом и заключается основное удовольствие программирования — универсальность на виду!

Визуализация

Например, можно представить, что вы крепите div (пусть будет 🚤) у нижнего края (или 🏖️) океана контента (🌊) другого div .

Markdown Скопировать код Океан пространства (🌊): [Безграничное пространство содержимого] Корабль div (🚤): [Ваш позиционированный элемент]

Получается, мы ставим кораблик ВБЛИЗИ от нижнего берега:

Markdown Скопировать код 🌊 🏖️...🚤 (Привет, чайки!)

Таким образом, настроенный div -корабль со свойством { position: absolute; bottom: 10px; } размещается внутри div -океана с relative позиционированием.

Использование цветовой палитры для более наглядного представления расположения макета

Для более наглядного представления позиционирования div элементов используйте свойства background-color и border :

CSS Скопировать код .parent { background-color: lightblue; } .child { background-color: coral; border: 1px solid black; /* Это границы моего пространства. */ }

Развитие адаптивного дизайна

Внешний div с изменяющейся высотой может вызвать дополнительные сложности. Будьте готовы к адаптивному позиционированию и используйте свойство min-height или единицы измерения vh, чтобы сохранять пропорции макета при изменении содержимого. Адаптивность — основа успеха!

Тонкая настройка позиционирования с использованием процентов

Если дочерний элемент должен быть расположен несколько выше нижнего края, замените bottom: 0; на bottom: 5%; или аналогичное значение в vh:

CSS Скопировать код .child { position: absolute; bottom: 5%; } /* Дополнительные 5% для свободы и плавности! */

Проценты обеспечивают гибкую регулировку позиционирования элемента, учётом разных размеров внешнего div .

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