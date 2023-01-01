Центрирование фонового изображения в div через CSS

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Быстрый ответ

Для расположения фонового изображения в центре элемента div используйте свойство CSS background-position: center; . Чтобы изображение правильно подстраивалось под размеры div, примените background-size: cover; .

CSS Скопировать код div { background: url('awesome-image.jpg') no-repeat center; background-size: cover; }

Это сделает изображение центрированным, сохраняя его пропорции, и позволит создать безупречный пользовательский интерфейс.

Менеджмент свойствами фонового изображения

Получить гармоничное расположение фонового изображения внутри div можно, зная и умея работать со следующими CSS свойствами:

background-position : Определяет положение изображения. center автоматически выровняет его и горизонтально, и вертикально.

background-size : Регулирует размер изображения. Значение cover обеспечивает заполнение всего div изображением, при этом его границы могут быть незначительно обрезаны.

background-repeat : Устанавливает правило повторения изображения. no-repeat делает фон статичным, без повторений внутри контейнера.

Использование этих свойств позволит вам добиться идеального баланса изображения для разных задач.

Царствующие сценарии центрирования

Фон на весь экран

Если замысел таков, что изображение должно полностью заполнить div:

CSS Скопировать код div { background-image: url('awesome-image.jpg'); background-position: center; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; }

Сохранение исходного размера

Когда необходимо отцентрировать изображение, сохраняя его размер:

CSS Скопировать код div { background-image: url('awesome-image.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat; }

Использование спрайт-листов

Управление положением отдельного элемента из спрайт-листа:

CSS Скопировать код div { background-image: url('spritesheet.png'); background-position: 50% 75%; background-repeat: no-repeat; }

Центрирование по одной оси

Для выравнивания по вертикали или горизонтали.

Вертикально:

CSS Скопировать код div { background-image: url('awesome-image.jpg'); background-position: center 50%; background-repeat: no-repeat; }

Горизонтально:

CSS Скопировать код div { background-image: url('awesome-image.jpg'); background-position: 50% center; background-repeat: no-repeat; }

Визуализация

Визуальна представьте процесс выравнивания картинки по центру стены в галерее:

Markdown Скопировать код Стена (div) – это место для изображения. Картина (фоновое изображение) стремится занять центральное место. 🧱🖼️🧱

Цель достигнута — картина идеально расположена, что обеспечивает background-position !

CSS Скопировать код .wall { display: flex; align-items: center; justify-content: center; }

Работа с несколькими фоновыми изображениями

Составление композиции с несколькими слоями фоновых изображений:

CSS Скопировать код div { background-image: url('img1.jpg'), url('img2.jpg'); background-position: center, center; background-repeat: no-repeat, no-repeat; }

Так все изображения сложатся слоями, как слои в лазанье.

Адаптивное центрирование

В адаптивном веб-дизайне изображение подстраивается под любые размеры экранов:

CSS Скопировать код div { background-image: url('awesome-image.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% auto; } @media screen and (max-width: 600px) { div { background-size: auto 100%; } }

Такое изображение будет выглядеть безупречно на любом устройстве, что улучшит удобство интерфейса.

Поддержка устаревших браузеров

Используйте запасной вариант для реализации совместимости с устаревшими браузерами:

CSS Скопировать код div { background-image: url('awesome-image.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-position: center; background-position-x: 50%; background-position-y: 50%; }

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