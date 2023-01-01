logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Центрирование фонового изображения в div через CSS
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Центрирование фонового изображения в div через CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для расположения фонового изображения в центре элемента div используйте свойство CSS background-position: center;. Чтобы изображение правильно подстраивалось под размеры div, примените background-size: cover;.

CSS
Скопировать код
div {
  background: url('awesome-image.jpg') no-repeat center;
  background-size: cover;
}

Это сделает изображение центрированным, сохраняя его пропорции, и позволит создать безупречный пользовательский интерфейс.

Пошаговый план для смены профессии

Менеджмент свойствами фонового изображения

Получить гармоничное расположение фонового изображения внутри div можно, зная и умея работать со следующими CSS свойствами:

  • background-position: Определяет положение изображения. center автоматически выровняет его и горизонтально, и вертикально.

  • background-size: Регулирует размер изображения. Значение cover обеспечивает заполнение всего div изображением, при этом его границы могут быть незначительно обрезаны.

  • background-repeat: Устанавливает правило повторения изображения. no-repeat делает фон статичным, без повторений внутри контейнера.

Использование этих свойств позволит вам добиться идеального баланса изображения для разных задач.

Царствующие сценарии центрирования

Фон на весь экран

Если замысел таков, что изображение должно полностью заполнить div:

CSS
Скопировать код
div {
  background-image: url('awesome-image.jpg');
  background-position: center;
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
}

Сохранение исходного размера

Когда необходимо отцентрировать изображение, сохраняя его размер:

CSS
Скопировать код
div {
  background-image: url('awesome-image.jpg');
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}

Использование спрайт-листов

Управление положением отдельного элемента из спрайт-листа:

CSS
Скопировать код
div {
  background-image: url('spritesheet.png');
  background-position: 50% 75%;
  background-repeat: no-repeat;
}

Центрирование по одной оси

Для выравнивания по вертикали или горизонтали.

  • Вертикально:
CSS
Скопировать код
  div {
    background-image: url('awesome-image.jpg');
    background-position: center 50%;
    background-repeat: no-repeat;
  }
  • Горизонтально:
CSS
Скопировать код
  div {
    background-image: url('awesome-image.jpg');
    background-position: 50% center;
    background-repeat: no-repeat;
  }

Визуализация

Визуальна представьте процесс выравнивания картинки по центру стены в галерее:

Markdown
Скопировать код
Стена (div) – это место для изображения. Картина (фоновое изображение) стремится занять центральное место.

🧱🖼️🧱

Цель достигнута — картина идеально расположена, что обеспечивает background-position!

CSS
Скопировать код
.wall {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

Работа с несколькими фоновыми изображениями

Составление композиции с несколькими слоями фоновых изображений:

CSS
Скопировать код
div {
  background-image: url('img1.jpg'), url('img2.jpg');
  background-position: center, center;
  background-repeat: no-repeat, no-repeat;
}

Так все изображения сложатся слоями, как слои в лазанье.

Адаптивное центрирование

В адаптивном веб-дизайне изображение подстраивается под любые размеры экранов:

CSS
Скопировать код
div {
  background-image: url('awesome-image.jpg');
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% auto; 
}

@media screen and (max-width: 600px) {
  div {
    background-size: auto 100%; 
  }
}

Такое изображение будет выглядеть безупречно на любом устройстве, что улучшит удобство интерфейса.

Поддержка устаревших браузеров

Используйте запасной вариант для реализации совместимости с устаревшими браузерами:

CSS
Скопировать код
div {
  background-image: url('awesome-image.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center; 
  background-position-x: 50%;
  background-position-y: 50%;
}

Полезные материалы

  1. Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — всесторонний разбор всех методов центрирования элементов.
  2. background-size – CSS | MDN — документация MDN по свойству background-size.
  3. Свойство background в CSS — обобщенный обзор свойств background и их взаимодействия.
  4. Как отцентрировать элемент с "position: absolute" · Stack Overflow — обсуждение и примеры центрирования элементов.
  5. Изменение размера фоновых изображений с CSS3 — SitePoint — статья о тонкостях изменения размеров фоновых изображений.
  6. Адаптивные фоновые изображения в CSS — Smashing Magazine — советы по созданию адаптивных фоновых изображений.
  7. background-position | CSS-Tricks — подробный разбор свойства background-position.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое свойство CSS используется для центрирования фонового изображения в div?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...