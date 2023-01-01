Центрирование элементов в последнем ряду CSS Grid#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Еффективный способ центрирования элементов в последнем ряду CSS Grid – введение в игру псевдоэлемента, заданного свойству
grid-column: 1 / -1;. Так создаем невидимый элемент, помогающий располагать элементы последнего ряда по центру, если их количество меньше общего числа колонок в сетке:
.grid-container::after {
content: '';
grid-column: 1 / -1; // "Теневой помощник" для центрирования
}
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); // Три колонки — основные игроки
}
.grid-item:last-child {
justify-self: center; // Ключевой элемент, находящийся в центре
}
<div class="grid-container">
<!-- ... здесь могут находиться другие элементы ... -->
<div class="grid-item">Last</div> <!-- Вот она, ключевая фигура -->
</div>
Представленное решение надежно справляется с центрированием последнего ряда элементов, независимо от их количества.
Flexbox: Альтернативный подход
Гибкое расположение элементов в последнем ряду
Flexbox при позиционировании одномерных массивов превосходит CSS Grid благодаря своим возможностям по детальному контролю над выравниванием. Комбинирование свойств
justify-content: center с
flex-wrap: wrap позволяет элементам последнего ряда стать центром внимания, не потеряв при этом гибкости и отзывчивости.
Управление пространством с помощью маржинов и функции calc()
Как бывает в флюсезон, элементы иногда предпочитают сохранить личное пространство. В этом случае пригодится
flex: 0 0 calc(16.66% – 20px). Применение этого подхода помогает поддерживать равные расстояния между элементами, сохраняя при этом их одинаковую ширину. Дополнительное свойство
box-sizing: border-box учитывает поля и границы элементов, не нарушая общую компоновку.
Отношение к отдельным элементам
Ни один разумный разработчик не оставит элементы последнего ряда без внимания. Псевдоклассы, такие как
:nth-child и
:nth-last-child, используются для особого ухода за теми, кто оказался одинок. Это дает возможность стилистическии корректировки и выравнивания их в центр своего мира.
Заключение по отзывчивости
С Flexbox нам больше не нужно задавать фиксированную ширину дочерним элементам, что делает нашу верстку более гибкой и современной. В отличие от CSS Grid, где структура определяется на основе размеров вьюпорта или контента, Flexbox дает элементам больше "дыхательного пространства". Поэтому выбор между Flexbox и CSS Grid следует основывать на целях и задачах, определенных дизайном.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда