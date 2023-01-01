Центрирование элементов с "position: absolute" в CSS

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Быстрый ответ

Центрировать элемент с атрибутом position: absolute возможно, присвоив свойствам top и left значение 50% и применив transform с функцией translate(-50%, -50%) для компенсации сдвига на половину его высоты и ширины.

CSS Скопировать код .centered { position: absolute; top: 50%; left: 50%; /* коррекция положения элемента */ transform: translate(-50%, -50%); }

Добавив класс .centered к элементу в HTML, вы центрируете его относительно родительского блока.

Стратегии точного попадания

Так же, как и при стрельбе меткости, существуют различные подходы к точному центрированию элемента:

Центрирование с использованием свойства margin: auto

Для горизонтального центрирования элемента используется margin: auto . Значения left и right задаются как 0 , при этом необходимо указать ширину элемента.

CSS Скопировать код .horizontal-auto-center { position: absolute; left: 0; right: 0; width: 100px; /* равномерное распределение отступов */ margin-left: auto; margin-right: auto; }

"Метод джедая": отрицательный отступ

Свойству left присваивается 50% , затем из margin-left вычитается половина ширины элемента.

CSS Скопировать код .jedi-center { position: absolute; left: 50%; width: 100px; /* использование отрицательного отступа */ margin-left: -50px; }

Flexbox как комплексный подход

При использовании Flexbox родительский элемент становится флекс-контейнером, в котором центрируется содержимое.

CSS Скопировать код .shields-up-flex { /* включение flexbox */ display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Визуализация

Центрирование с абсолютным позиционированием можно представить как размещение кубика Рубика в середине игрового поля судоку:

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