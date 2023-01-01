Центрирование элементов с "position: absolute" в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Центрировать элемент с атрибутом
position: absolute возможно, присвоив свойствам
top и
left значение
50% и применив
transform с функцией
translate(-50%, -50%) для компенсации сдвига на половину его высоты и ширины.
.centered {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
/* коррекция положения элемента */
transform: translate(-50%, -50%);
}
Добавив класс
.centered к элементу в HTML, вы центрируете его относительно родительского блока.
Стратегии точного попадания
Так же, как и при стрельбе меткости, существуют различные подходы к точному центрированию элемента:
Центрирование с использованием свойства
margin: auto
Для горизонтального центрирования элемента используется
margin: auto. Значения
left и
right задаются как
0, при этом необходимо указать ширину элемента.
.horizontal-auto-center {
position: absolute;
left: 0;
right: 0;
width: 100px;
/* равномерное распределение отступов */
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
"Метод джедая": отрицательный отступ
Свойству
left присваивается
50%, затем из
margin-left вычитается половина ширины элемента.
.jedi-center {
position: absolute;
left: 50%;
width: 100px;
/* использование отрицательного отступа */
margin-left: -50px;
}
Flexbox как комплексный подход
При использовании Flexbox родительский элемент становится флекс-контейнером, в котором центрируется содержимое.
.shields-up-flex {
/* включение flexbox */
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Визуализация
Центрирование с абсолютным позиционированием можно представить как размещение кубика Рубика в середине игрового поля судоку:
```markdown
| | | 🟩🟦🟧🟪🟨🟥 | | | ------------------------------
Элемент (кубик Рубика – 🟩🟦🟧🟪🟨🟥) идеально центрируется в середине контейнера.
## Эпопея о центрировании
### Новая надежда: Grid layout
CSS Grid layout приходит на помощь при необходимости работать с динамическим контентом, позволяя легко и точно центрировать элементы.
### Месть переполнения
Следите, чтобы при абсолютном позиционировании содержимое не вылезало за границы контейнера. Это можно предотвратить, используя `overflow: hidden` или переходя к Flexbox.
### Возвращение z-index
Если элемент нежелательно накладывается на другие, аккуратное использование `z-index` позволяет управлять их визуальным стеком.
## Полезные материалы
1. [Абсолютное позиционирование внутри относительного | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/absolute-positioning-inside-relative-positioning/) — подробное описание вложенного позиционирования.
2. [Позиционирование в CSS – MDN](https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/position) — обширный раздел MDN по свойствам позиционирования.
3. [Позиционирование в CSS – W3Schools](https://www.w3schools.com/css/css_positioning.asp) — детальное руководство и примеры использования `position`.
4. [Как центрировать элемент с "position: absolute" – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/8508275/how-to-center-a-position-absolute-element) — обсуждение способов центрирования элементов.
5. [Абсолютное центрирование по горизонтали и вертикали в CSS — Smashing Magazine](https://www.smashingmagazine.com/2013/08/absolute-horizontal-vertical-centering-css/) — профессиональные советы по центрированию.
6. [Центрирование в CSS: Комплексное руководство | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/centering-css-complete-guide/) — обзор всех способов центрирования объектов.
7. [Как центрировать что угодно с CSS – Freecodecamp](https://www.freecodecamp.org/news/how-to-center-anything-with-css-align-a-div-text-and-more/) — практические советы по центрированию элементов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда