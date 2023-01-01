Центрирование div с position:fixed в CSS: альтернативы

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Быстрый ответ

Вам потребуется назначить элементу следующие CSS свойства: position: fixed , top и left со значением 50% . Для дополнительной настройки положения воспользуйтесь transform: translate(-50%, -50%) . Дальше демонстрируется соответствующий пример:

CSS Скопировать код .center-fixed { position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }

Присвоив вашему элементу класс .center-fixed , вы заставите его отображаться в центре экрана:

HTML Скопировать код <div class="center-fixed">Вот и я в центре! Благодарю CSS!</div>

Таким образом вы используете трансформации из CSS3 для центрирования элементов без необходимости учитывать их размеры.

Визуализация

Представьте, что div это шар в небе:

☁️ ☁️ ☁️ 🎈 ⚓️

🎈 символизирует наш блок, который может свободно перемещаться в пространстве. Нашей задачей будет зафиксировать его по центру, как будто привязать к облаку ☁️ (фиксированное положение).

Шарик остается в центре, даже если прокрутка (ветер) пытается сместить его. Мы используем шнуры ( left: 50%; transform: translateX(-50%); ), нежно тянущие шар к центру:

☁️ ☁️ ☁️ ↕️ 🎈 ↕️ ⚓️

Зафиксировано: 🎈 находится в центре, несмотря ни на какие обстоятельства.

Центрирование с Flexbox

CSS Скопировать код .flex-center-fixed { position: fixed; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; display: flex; justify-content: center; align-items: center; }

Центрирование с Grid

CSS Скопировать код .grid-center-fixed { display: grid; place-items: center; position: fixed; inset: 0; }

Центрирование для устаревших браузеров

CSS Скопировать код .almost-centered { position: fixed; width: 75%; top: 50%; left: 50%; margin-left: -37.5%; }

Создание адаптивного дизайна

Вам следует:

Применять процентные значения для width и margin-left , сохраняя адаптивность.

значения для и , сохраняя адаптивность. Заметить, что Flexbox и Grid контейнеры автоматически подстраивают размеры, проявляя свою эффективность.

Другие способы центрирования

Пользуйтесь функцией Calc для вычисления центровки, например, calc(50vw – 50%) .

для вычисления центровки, например, . Чтобы центрировать содержимое в рамках фиксированной ширины, назначьте width: 100% .

. В некторых случаях может подойти старый метод с align="center" при фиксированной позиции.

Продвинутые методы центрирования

Центрирование элементов с динамическим размером

CSS Скопировать код .dynamic-center-fixed { position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: max-content; height: max-content; }

Использование комбинаций методов для гибкости макетов

Сочетайте flexbox или grid с фиксированным позиционированием. Для улучшения адаптивности добавьте медиазапросы, а также, при необходимости, JavaScript для динамической корректировки.

Учтите возможные проблемы

Появление полосы прокрутки может сдвинуть элементы от центра. Используйте calc(50% – scrollbarWidth) для коррекции позиции, либо решите проблему с использованием JavaScript.

может сдвинуть элементы от центра. Используйте для коррекции позиции, либо решите проблему с использованием JavaScript. Изменение размеров содержимого или окна браузера могут нарушить центровку. Стабильность здесь ключ к успеху, поэтому очень важно поддерживать адаптивность вашего дизайна.

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