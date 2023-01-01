Центрирование div с position:fixed в CSS: альтернативы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Вам потребуется назначить элементу следующие CSS свойства:
position: fixed,
top и
left со значением
50%. Для дополнительной настройки положения воспользуйтесь
transform: translate(-50%, -50%). Дальше демонстрируется соответствующий пример:
.center-fixed {
position: fixed;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
Присвоив вашему элементу класс
.center-fixed, вы заставите его отображаться в центре экрана:
<div class="center-fixed">Вот и я в центре! Благодарю CSS!</div>
Таким образом вы используете трансформации из CSS3 для центрирования элементов без необходимости учитывать их размеры.
Визуализация
Представьте, что
div это шар в небе:
☁️ ☁️ ☁️
🎈
⚓️
🎈 символизирует наш блок, который может свободно перемещаться в пространстве. Нашей задачей будет зафиксировать его по центру, как будто привязать к облаку ☁️ (фиксированное положение).
Шарик остается в центре, даже если прокрутка (ветер) пытается сместить его. Мы используем шнуры (
left: 50%; transform: translateX(-50%);), нежно тянущие шар к центру:
☁️ ☁️ ☁️
↕️
🎈
↕️
⚓️
Зафиксировано: 🎈 находится в центре, несмотря ни на какие обстоятельства.
Центрирование с Flexbox
.flex-center-fixed {
position: fixed;
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Центрирование с Grid
.grid-center-fixed {
display: grid;
place-items: center;
position: fixed;
inset: 0;
}
Центрирование для устаревших браузеров
.almost-centered {
position: fixed;
width: 75%;
top: 50%;
left: 50%;
margin-left: -37.5%;
}
Создание адаптивного дизайна
Вам следует:
- Применять процентные значения для
widthи
margin-left, сохраняя адаптивность.
- Заметить, что Flexbox и Grid контейнеры автоматически подстраивают размеры, проявляя свою эффективность.
Другие способы центрирования
- Пользуйтесь функцией Calc для вычисления центровки, например,
calc(50vw – 50%).
- Чтобы центрировать содержимое в рамках фиксированной ширины, назначьте
width: 100%.
- В некторых случаях может подойти старый метод с
align="center"при фиксированной позиции.
Продвинутые методы центрирования
Центрирование элементов с динамическим размером
.dynamic-center-fixed {
position: fixed;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
width: max-content;
height: max-content;
}
Использование комбинаций методов для гибкости макетов
Сочетайте flexbox или grid с фиксированным позиционированием. Для улучшения адаптивности добавьте медиазапросы, а также, при необходимости, JavaScript для динамической корректировки.
Учтите возможные проблемы
- Появление полосы прокрутки может сдвинуть элементы от центра. Используйте
calc(50% – scrollbarWidth)для коррекции позиции, либо решите проблему с использованием JavaScript.
- Изменение размеров содержимого или окна браузера могут нарушить центровку. Стабильность здесь ключ к успеху, поэтому очень важно поддерживать адаптивность вашего дизайна.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда