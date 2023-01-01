Центрирование div по вертикали во Full Screen с Tailwind CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно вертикально выровнить содержимое внутри элемента div, который занимает весь экран, используйте классы flex , h-screen , justify-center и items-center в Tailwind CSS.

HTML Скопировать код <div class="flex h-screen justify-center items-center"> <p>Теперь я в центре внимания!</p> </div>

Класс flex используется для создания контейнера flexbox, h-screen — для задания высоты, равной высоте экрана. Класс justify-center обеспечивает горизонтальное выравнивание, тогда как items-center служит для вертикального выравнивания.

Расширение способностей центрирования

Базовый метод работает отлично, но если вам нужно развернуть вертикальный или горизонтальный стек, добавьте flex-col или flex-row . Применение класса m-auto к элементам внутри позволит достичь более точного центрирования:

HTML Скопировать код <div class="flex h-screen flex-col justify-center"> <div class="m-auto"> <p>Добро пожаловать в центр вселенной!</p> </div> </div>

Адаптивность — залог успешного дизайна!

Не забывайте использовать адаптивные классы, такие как md:flex и lg:justify-center , чтобы ваш контент правильно выравнивался на различных устройствах.

Визуализация

Шарик (🎈) в комнате (🏠) наглядно демонстрирует принцип вертикального выравнивания!

Markdown Скопировать код 🏠👇 🏠👇 🏠👇 | | | | 🎈 | | | | 🏠👆 🏠👆 🏠👆 Выравнивание по левому краю Центровка Выравнивание по правому краю

Элемент div — это ваша комната 🏠, а содержимое — воздушный шар 🎈. Центрируя шар, вы центрируете содержимое.

Markdown Скопировать код | | | | 🎈 | | 🎈 | | | На Весь Экран 🏠 Экран 🏠 Экран 🏠 Экран

Стратегии для продвинутых пользователей

Предпочитаете сложные композиции? Воспользуйтесь absolute inset-0 для точного позиционирования и relative для контейнеров с абсолютно спозиционированными элементами.

Достижение идеала в центрировании

Чтобы избежать "схлопывания" контейнера, убедитесь, что высота родительского элемента задана точно. Будьте осторожны с отступами, они могут нарушить центрирование! text-center – отличный вариант для горизонтального выравнивания текста в центрированных элементах.

Примеры центрирования в Tailwind

Когда flexbox не достаточно

Используйте относительное позиционирование для родительского элемента и абсолютное для дочернего:

HTML Скопировать код <div class="relative h-screen"> <div class="absolute inset-0 m-auto"> <p>Центрирование на абсолютно новом уровне</p> </div> </div>

Проблемы с переполнением контента? Есть решение!

Сочетайте центрирование с классом overflow-auto , чтобы сохранить видимость содержимого, которое может вылезать за границы:

HTML Скопировать код <div class="flex h-screen overflow-auto p-4"> <div class="m-auto"> <p>Огромное содержимое больше не проблема</p> </div> </div>

Тайное оружие m-auto

Класс m-auto автоматически задаёт равные отступы для всех сторон элемента, идеально центрируя его внутри flex-контейнера.

Полезные материалы