Триггер валидации HTML-форм без отправки на сервер: JS, jQuery#Формы #Валидация форм #jQuery
Быстрый ответ
Для запуска валидации HTML-формы используется метод
reportValidity():
document.querySelector('form').reportValidity() // Всё просто, форма обработана!
Результат:
true, если форма валидна, или запрос пользователю исправить ошибки в случае их наличия. Для этого кнопка отправки не требуется.
Удостоверьтесь в корректной настройке элементов формы, используя атрибуты валидации типа
required,
type и
pattern.
Обеспечение совместимости с различными браузерами
Хоть
reportValidity() и упрощает контроль в современных браузерах, необходимо также учесть обратную совместимость и гарантировать правильную работу валидации в браузерах как Internet Explorer и Edge.
var form = document.querySelector('form'); // Берём форму
if (!form.reportValidity || form.reportValidity()) { // В процессе контроля мы обеспечиваем поддержку и IE, и Edge
// Форма прошла валидацию или метод reportValidity не поддерживается
} else {
// В форме обнаружены ошибки
}
Усовершенствование обратной связи при валидации с помощью JavaScript
Стандартная валидация HTML5, например, с помощью атрибута 'pattern', представляет собой базовые регулярные выражения. Однако, добавление функционала JavaScript позволит реализовать более сложные правила валидации.
<input type="text" id="username" pattern="[a-zA-Z0-9]{5,}" title="Не менее 5 букв или цифр" required>
<!-- Короткие имена недопустимы... Правда, Том? Постойте-ка... -->
Фокусировка на ошибке для пользователя
Если метод
reportValidity() выявил проблемное поле, важно сразу же направить на него внимание пользователя:
const firstInvalid = form.querySelector(':invalid'); // Ищем первый невалидный элемент
if (firstInvalid) {
firstInvalid.focus(); // Фокусируем внимание на ошибке
}
Ручное управление сообщениями об ошибках
Иногда системные сообщения об ошибках только запутывают. Запрограммируем более понятные сообщения для упрощения работы пользователя:
form.addEventListener('invalid', (event) => {
event.preventDefault();
displayCustomErrorMessage(event.target);
}, true);
// Информируем об ошибках и помогаем с их исправлением.
Стратегии инициирования валидации
Но как же запустить процесс валидации?
Предотвращение отправки формы
Перед проверкой полей, отключаем отправку формы с помощью
onsubmit и
return false;. Валидацию начинаем только при идеальном заполнении каждого поля.
<form onsubmit="return validateForm();">
...
</form>
Невидимая кнопка отправки
Опция с невидимой кнопкой отправки запускает валидацию, при этом избегается стандартная отправка данных формы.
<input type="submit" id="hiddenSubmit" style="display:none">
<!-- Меня не видно, но и я важен! -->
Применение JavaScript для валидации формы
Если
reportValidity() не подходит, используйте
checkValidity(). Выполните валидацию напрямую через JavaScript и управляйте ошибками посредством программирования.
if (!form.checkValidity()) {
displayErrors();
}
// Выявляем и не упускаем ошибок!
Упрощение кода и поддержание его в порядке
Если библиотеки, как jQuery, не требуются, лучше обойтись без них. Все любят чистый и понятный JavaScript код.
applyForm.onsubmit = function() {return false;};
applyForm.checkValidity();
applyForm.reportValidity();
// Здесь нет jQuery, только чистый JavaScript.
Визуализация
В итоге, валидация HTML-формы выглядит так:
HTML-форма (📝): [Поле 1, Поле 2, Поле 3]
Процесс валидации:
📝 ➡️ Проверяем с помощью reportValidity (🚧) → 😊 (всё верно) или 😟 (есть проблемы) ➡️ 🏁 отправляем форму
Если проверка прошла успешно (😊):
📝 ➡️ 😊 ➡️ 🏁 (Форма отправлена)
Если обнаружены ошибки (😟):
📝 ➡️ 😟 ➡️ 🛑 (Требуются исправления)
Такой метод позволяет гарантировать удобство пользовательского опыта, замечая необходимость исправлений до отправки формы.
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android