Тестирование сайта под Retina без Retina экрана: гид

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Быстрый ответ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для эмуляции дисплея Retina в браузере возможно использование инструментов разработчика. Процедура эмуляции в Chrome выглядит так:

Откройте DevTools при помощи F12 . Включите режим моделирования устройств, нажав Ctrl + Shift + M . Выберите режим Отзывчивый. Установите коэффициент масштабирования пикселей в значение 2 для эмуляции Retina-дисплея. Задайте разрешение экрана, соответствующее высокой плотности пикселей, например, 2880 x 1800 .

По завершении этих шагов браузер будет имитировать дисплей Retina.

Эмуляция дисплея Retina: качество изображений на веб-сайте

Для обеспечения оптимального визуального восприятия на Retina-дисплеях уделите внимание качеству изображений:

Используйте изображения высокого разрешения с суффиксами @2x или @3x .

или . Применяйте библиотеки, такие как retina.js , которые автоматизируют процесс масштабирования.

, которые автоматизируют процесс масштабирования. Убедитесь, что медиа-запросы оптимизированы для Retina-дисплеев, с учётом параметров плотности пикселей.

Поведение различных браузеров

Работа инструментов масштабирования различается в зависимости от браузера:

Firefox : после изменения параметра "layout.css.devPixelsPerPx" через about:config может потребоваться перезагрузка.

: после изменения параметра "layout.css.devPixelsPerPx" через about:config может потребоваться перезагрузка. Edge : Функциональность схожа с Firefox, но могут наблюдаться ошибки масштабирования интерфейса.

: Функциональность схожа с Firefox, но могут наблюдаться ошибки масштабирования интерфейса. Safari: Браузер не поддерживается на Windows, однако виртуальные машины могут быть использованы для тестирования.

Визуализация

Сравнительное представление работы через Retina и обычный дисплей:

Markdown Скопировать код Смотря через обычные очки: 👓 -> 🌎 = Обычное восприятие Смотря через эмулятор Retina: 🔍👓 -> 🌎 = Повышенная детализация

Наземных системах Windows для эмуляции Retina используйте масштабирование в браузере или инструменты разработчика:

Markdown Скопировать код Стандартный режим: 🖥️ + 🔍 (100%) = 👀 обычное разрешение Режим Retina: 🖥️ + 🔍 (200%) = 👀 качество, как на Retina-дисплее

Погружение в тему: продвинутые методы тестирования для Retina-дисплеев

В дополнение к инструментам разработчика, стоит освоить и другие методы.

Изучите скрытые возможности Firefox: about:config

Перейдите в about:config .

. Измените параметр layout.css.devPixelsPerPx на 2.0 .

на . Обратите внимание: данное изменение затронет весь интерфейс Firefox.

Вне мира кода: эмуляторы

Попробуйте responsivedesignchecker.com для проверки сайтов под различные разрешения.

для проверки сайтов под различные разрешения. Для пользователей WordPress могут быть полезными плагины, такие как Retina Images.

Расширение знаний: ресурсы и материалы по Retina

Изучите руководство от Apple об управлении контентом высокого разрешения.

Познакомьтесь с принципами разработки под HiDPI-дисплеи.

Искусство дизайна для Retina

Изучите материалы от Apple о дизайне под Retina-дисплеи.

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