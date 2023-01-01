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Тестирование отображения HTML-писем: обзор инструментов
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Тестирование отображения HTML-писем: обзор инструментов

#QA и тестирование  #CSS и верстка  #Email-маркетинг  
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Быстрый ответ

Для комплексного тестирования отображения HTML в электронной почте лучшие результаты дадут сервисы Litmus и Email on Acid. В случае, если нужно выполнить локальное тестирование и разработку адаптивных шаблонов, то эффективным инструментом здесь будет MJML. Чтобы быстро узнать, как будет выглядеть ваше письмо в браузере, вы можете использовать следующую HTML-разметку:

HTML
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Превью письма</title>
</head>
<body>
<!-- Здесь располагается ваш HTML-контент -->
<p>Привет, Матрица! Это тестовое письмо.</p>
</body>
</html>

Однако, просмотр в браузере — это только начало и сервис Litmus предлагает более подробное тестирование в различных почтовых клиентах.

Пошаговый план для смены профессии

Обзор конкретных инструментов

Очень важно понимать, как ваши HTML-письма будут отображаться на разных платформах. В этом помогут следующие инструменты:

Сервисы CampaignMonitor и MailChimp предоставят вам все необходимое для создания результативных рассылок и обеспечат взаимосвязь с получателями.

Если у вас есть задача решить вопросы, связанные с рендерингом в продукции Microsoft, PutsMail поможет настроить письма для Outlook 2007 и других почтовых клиентов, основываясь на MS Word.

Для пользователей Apple полезным инструментом будет Direct Mail, который показывает, как сообщение будет отображаться в почтовых клиентах для Mac, включая Outlook 2007.

Чтобы ваши письма отображались корректно на различных «подиумах» почтовых клиентов, воспользуйтесь инструментами Testi@ и Email2Go, которые позволяют смоделировать отображение письма в различных окружениях.

Совместимость: не только термин

Совместимость играет критически важную роль для успешного доставления вашего письма. Разные почтовые клиенты поддерживают разные наборы элементов и CSS-свойств. Инструмент Can I email поможет избежать использования несовместимых компонентов в вашей верстке.

Соблюдение принципов доступности и универсального дизайна позволит вашим письмам завоевать признание аудитории, поэтому всегда проверяйте и совершенствуйте процесс создания дизайна писем.

Визуализация

Тестирование HTML-писем можно сравнить с модным показом: ваши шаблоны — это наряды, а платформы для тестирования — подиум. Вот таблица для наглядного сравнения:

Markdown
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Шаблон письма    | Платформы для тестирования | Результат
----------------|----------------------------|------------
👗 Элегантное платье | 📱🖥️📺 (Разные устройства)    | 👍 Отлично
👔 Деловой костюм   | 📱🖥️📺 (Разные устройства)    | 👎 Помято
👚 Повседневная одежда | 📱🖥️📺 (Разные устройства) | 👍👎 Разные отзывы

Ваши письма должны оставлять хорошее впечатление на всех «подиумах» — во всех почтовых клиентах.

Анализ того, что скрыто за внешним видом

Привлекательный внешний вид письма — лишь часть успеха. Есть еще несколько важных моментов:

Удачная доставляемость

Важно не просто отправить письмо, а добиться его попадания в папку «Входящие». Для оценки спам-рейтинга и максимальной уверенности в успешной доставке используйте Mail-Tester или GMass.

Адаптивность в эпоху мобильных устройств

Адаптивные письма — это требование современности. MJML — это отличный фреймворк для создания шаблонов, которые будут корректно отображаться как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Прогрессивное улучшение

Начинайте разработку с базового содержимого, постепенно добавляя усовершенствования там, где это возможно. Эта стратегия поможет создать персонализированный опыт для каждого пользователя и заслужить признание.

Полезные материалы

  1. Litmus для тестирования электронной почты — идеальное отображение писем.
  2. Email on Acid — подготовка писем к отправке.
  3. Thunderbird — проверка электронных писем с использованием настольного клиента почты.
  4. PutsMail от Litmus — быстрое тестирование HTML-писем.
  5. Smashing Magazine о создании HTML-писем — путеводитель к мастерству верстки писем.
  6. MJML — фреймворк для адаптивных писем — где адаптивность встречается с простотой.
  7. Can I email — информация о поддержке HTML и CSS в электронных письмах.
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Фёдор Зимин

разработчик Unity

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