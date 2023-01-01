Тень только справа и слева в CSS: решение box-shadow

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Быстрый ответ

Если вы хотите создать тени только слева и справа, CSS-свойство box-shadow будет незаменимым инструментом. Настройте отрицательное смещение для левой тени и положительное для правой, не вовлекая при этом вертикальное смещение.

CSS Скопировать код .element { box-shadow: inset -5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.3), inset 5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.3); /* Тени слева и справа готовы! */ }

Адаптируйте параметры RGBA для задания требуемого цвета и прозрачности, в то время как значения в пикселях помогут настроить ширину и интенсивность тени.

Примочки для точной настройки

Множественные тени для чёткости краёв

Если вы хотите убрать нежелательные верхние и нижние тени, добавьте дополнительные слои box-shadow с отрицательной шириной распространения. Такие слои "проглотят" лишние части, подобно действию "кода-ниндзя" 🐱‍💻:

CSS Скопировать код .element { box-shadow: inset -5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.5), inset 5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.5), 0 -5px 5px -3px rgba(0,0,0,0), /* Тень-призрак */ 0 5px 5px -3px rgba(0,0,0,0); /* Ещё одна тень-призрак */ }

Благодаря сочетанию цвета фона и цвета тени у вас получатся чёткие края, при этом тень станет почти незаметной! 😎

Псевдоэлементы для тонкой настройки теней

Применение псевдоэлементов ::before и ::after позволяет изящно управлять тенями, словно вы руководите мини-копиями объекта! 👥:

CSS Скопировать код .element::before, .element::after { content: ''; position: absolute; top: 0; bottom: 0; width: 10px; box-shadow: 0 0 5px #333; /* Мини-тень */ z-index: -1; } .element::before { left: -10px; /* Тень слева */ } .element::after { right: -10px; /* Тень справа */ } .element { position: relative; overflow: hidden; /* Прячем элементы за пределами видимости. Логично. */ }

Clip-path для максимальной точности отсечения тени

Использование свойства clip-path "отсекает" ненужные участки тени, подобно тому как стилист стрижёт волосы, предоставляя тени уникальный контур.

CSS Скопировать код .element { box-shadow: -10px 0 15px rgba(0,0,0,0.5), 10px 0 15px rgba(0,0,0,0.5); /* Двусторонняя тень */ clip-path: inset(0 0 0 0 round 10px); /* Салон для стрижки теней */ }

Визуализация

Markdown Скопировать код Иллюстрация: [ ⬛, , ⬛] | | \🎨🎨/ Боковые границы

Вывод теней:

Markdown Скопировать код До: 🖼️ После: 🖼️ [ ⬛ , , ⬛ ] [ 🌑 , , 🌕 ] Без теней Вместе с тенями

HTML Скопировать код /* CSS – волшебная палочка: */ .box { box-shadow: -10px 0 5px -5px #333, 10px 0 5px -5px #333; }

Тени словно мазки кистью 🖌️ на боковых гранях — voilà, только левая и правая стороны окружены тенями!

Поднимаем мастерство работы с тенями на новый уровень

Согласование работы с браузерами

Убедитесь, что ваши тени стильно выглядят и совместимы с различными браузерами. Так ваш дизайн будет работать так, как предполагалось, в любом браузере.

Основанные на изображениях решения: Тёмная сторона

Вследствие вероятного замедления работы веб-страницы, решения, основанные на рисунках, не всегда оправданны. Вместо этого давайте приоритет методам CSS для обеспечения быстроты загрузки, адаптивности и производительности.

Экспериментируйте, допускайте ошибки, обучайтесь, практикуйте

Позвольте себе быть креативным, исследуйте необычные подходы, пробуйте разные значения и методы. Смелые решения иногда приводят к поразительным визуальным результатам!

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