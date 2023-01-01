Тень только справа и слева в CSS: решение box-shadow#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите создать тени только слева и справа, CSS-свойство
box-shadow будет незаменимым инструментом. Настройте отрицательное смещение для левой тени и положительное для правой, не вовлекая при этом вертикальное смещение.
.element {
box-shadow: inset -5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.3), inset 5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.3); /* Тени слева и справа готовы! */
}
Адаптируйте параметры RGBA для задания требуемого цвета и прозрачности, в то время как значения в пикселях помогут настроить ширину и интенсивность тени.
Примочки для точной настройки
Множественные тени для чёткости краёв
Если вы хотите убрать нежелательные верхние и нижние тени, добавьте дополнительные слои
box-shadow с отрицательной шириной распространения. Такие слои "проглотят" лишние части, подобно действию "кода-ниндзя" 🐱💻:
.element {
box-shadow:
inset -5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.5),
inset 5px 0 5px -3px rgba(0,0,0,0.5),
0 -5px 5px -3px rgba(0,0,0,0), /* Тень-призрак */
0 5px 5px -3px rgba(0,0,0,0); /* Ещё одна тень-призрак */
}
Благодаря сочетанию цвета фона и цвета тени у вас получатся чёткие края, при этом тень станет почти незаметной! 😎
Псевдоэлементы для тонкой настройки теней
Применение псевдоэлементов
::before и
::after позволяет изящно управлять тенями, словно вы руководите мини-копиями объекта! 👥:
.element::before, .element::after {
content: '';
position: absolute;
top: 0;
bottom: 0;
width: 10px;
box-shadow: 0 0 5px #333; /* Мини-тень */
z-index: -1;
}
.element::before {
left: -10px; /* Тень слева */
}
.element::after {
right: -10px; /* Тень справа */
}
.element {
position: relative;
overflow: hidden; /* Прячем элементы за пределами видимости. Логично. */
}
Clip-path для максимальной точности отсечения тени
Использование свойства
clip-path "отсекает" ненужные участки тени, подобно тому как стилист стрижёт волосы, предоставляя тени уникальный контур.
.element {
box-shadow: -10px 0 15px rgba(0,0,0,0.5),
10px 0 15px rgba(0,0,0,0.5); /* Двусторонняя тень */
clip-path: inset(0 0 0 0 round 10px); /* Салон для стрижки теней */
}
Визуализация
Иллюстрация: [ ⬛, , ⬛]
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\🎨🎨/
Боковые границы
Вывод теней:
До: 🖼️ После: 🖼️
[ ⬛ , , ⬛ ] [ 🌑 , , 🌕 ]
Без теней Вместе с тенями
/* CSS – волшебная палочка: */
.box {
box-shadow: -10px 0 5px -5px #333,
10px 0 5px -5px #333;
}
Тени словно мазки кистью 🖌️ на боковых гранях — voilà, только левая и правая стороны окружены тенями!
Поднимаем мастерство работы с тенями на новый уровень
Согласование работы с браузерами
Убедитесь, что ваши тени стильно выглядят и совместимы с различными браузерами. Так ваш дизайн будет работать так, как предполагалось, в любом браузере.
Основанные на изображениях решения: Тёмная сторона
Вследствие вероятного замедления работы веб-страницы, решения, основанные на рисунках, не всегда оправданны. Вместо этого давайте приоритет методам CSS для обеспечения быстроты загрузки, адаптивности и производительности.
Экспериментируйте, допускайте ошибки, обучайтесь, практикуйте
Позвольте себе быть креативным, исследуйте необычные подходы, пробуйте разные значения и методы. Смелые решения иногда приводят к поразительным визуальным результатам!
Полезные материалы
- box-shadow – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Обширная информация о свойстве CSS
box-shadow.
- box-shadow | CSS-Tricks — Тонкости и секреты работы с тенями
box-shadow.
- CSS Box Shadow — Детальные инструкции и уроки по свойству
box-shadowв CSS3.
- How to Create Inset Shadow in CSS Only – Tutorial — Урок по созданию внутренних теней в CSS, так называемых inset shadows.
- box-shadow vs drop-shadow | CodePen Blog — Сравнение и разъяснение разницы между
box-shadowи фильтром
drop-shadow.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда