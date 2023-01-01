Темнение фонового изображения в CSS без изменения прозрачности#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам необходим эффект затемнённого фона, примените чёрный цвет с прозрачностью, который задаётся с использованием
rgba(0, 0, 0, 0.5). CSS код для этого выглядит следующим образом:
/* .darken – это класс, который придаёт эффект очков с тёмными стёклами 😎 */
.darken::before {
content: '';
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Для регулирования степени затемнения изменяйте значение альфа-канала (0-1) */
}
/* Не забывайте установить для элемента с классом .darken относительное позиционирование */
.darken {
position: relative;
}
Необходимо, чтобы класс
.darken имел
position: relative;. Степень прозрачности задаётся с помощью альфа-канала в
rgba.
Технические способы создания затемнённого фона
Если вы хотите создать что-то более сложное, чем просто использование
rgba, попробуйте также
linear-gradient,
background-blend-mode,
filter или псевдоэлементы.
Затемнение с помощью linear-gradient
При помощи многослойного фона и функции linear-gradient можно добиться эффекта затемнения фона.
/* CSI: CSS Investigation – первый слой создаёт эффект фильтра, второй отображает изображение */
.dark-image {
background-image:
linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.5)),
url('your-image.jpg');
}
/* Изменяя значения rgba, вы можете получить разные оттенки серого, либо любую другую палитру цветов */
Использование смешения и фильтрации фона
Свойство
background-blend-mode позволяет создать неожиданный эффект смешения цвета фона и изображения. Свойство
filter: brightness(50%) поможет корректировать яркость изображения, делая его похожим на результат работы в редакторе компьютерной графики.
/* Возможно, вам понадобятся очки для защиты от солнца, когда вы увидите результат */
.blend-darken {
background-color: black;
background-blend-mode: darken; /* Не путать со свойствами кофейного напитка ☕️ */
}
.filter-darken {
filter: brightness(50%); /* Включается режим "невидимого усиления" */
}
Не забудьте проверить совместимость с браузерами для данных эффектов на сайте caniuse.com.
Псевдоэлементы в качестве инструментов затемнения
Псевдоэлемент
::after может добавить при помощи наложения тёмный фон на элемент. Благодаря абсолютному позиционированию он будет полностью перекрывать изображение, словно окутывая его тенью. Плавные переходы делают эффект более естественным.
/* Словно секретные агенты в "Матрице", ::after требуется абсолютное расположение */
.overlay::after {
content: '';
background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* И здесь вы, словно Чёрное торнадо */
... /* остальные настройки позиционирования и стиля */
}
Также можно использовать
box-shadow с
inset и
RGBA, чтобы создать внутреннюю тень, затемняющую элемент по краям.
Визуализация
Представим, что вы работаете с прозрачным эффектом фона, словно с нетронутым стеклом:
🔲: [Ваш контент]
Нам необходимо затемнить это стекло, чтобы акцентировать внимание на контенте, аналогично тому, как мы надеваем солнцезащитные очки, чтобы на солнце лучше различать детали:
/* Секретные техники тонирования стекла 🕶️ */
.glass {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
Итак, у вас появился результат – благодаря эффекту "солнцезащитных очков" в CSS, внимание теперь акцентировано на вашем контенте:
🔳: [Теперь восприятие вашего контента гораздо легче для глаз!]
Как исследовать тени неизведанной глубины
Если вы хотите дополнить свой CSS-арсенал числом техник затемнения, рассмотрите использование прозрачных градиентов, внутренних теней и наведения мышью.
Затемнение с прозрачным градиентом
Применив
linear-gradient, вы сможете создать эффект увеличенной визуальной глубины тени.
/* Словно градиентный коктейль текила-санрайз */
.gradient-darken {
background-image:
linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, 0.7) 0%, transparent 100%),
url('your-image.jpg');
}
Затемнение по краям
Создавая
box-shadow со значением
inset, вы получите эффект виньетирования: края изображения становятся затемнёнными, а центр остаётся светлым.
/* Небольшая порция готической эстетики */
.inset-shadow {
box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
Затемнение при наведении
Создайте драматичный эффект затемнения при наведении курсора, используя свойства
transition.
/* Подчеркните себя при помощи визуальных эффектов */
.hover-darken:hover::after {
background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
transition: background-color 0.3s ease; /* Плавное появление, словно движение по шёлку */
}
Интерактивное затемнение фона создаёт особую взаимосвязь между пользователем и интерфейсом.
Полезные материалы
- Создание текста с эффектом вырубки | CSS-Tricks — для создания текстовых эффектов, которые действительно привлекают внимание.
- Использование многослойных фонов – CSS | MDN — руководство по применению многослойных фонов для создания великолепных визуальных эффектов.
- Свойство 'opacity' в CSS – CSS Portal — подробный урок по работе с прозрачностью для точного контроля над затемнением.
- Создание эффекта наложения | w3schools — изучите еффект наложения подробно.
- Захватывающие эффекты для модальных окон | Codrops — детальное рассмотрение различных эффектов для модальных окон, включая затемнённые варианты.
- Веб-дизайнерский блог | WDD — обзор мира псевдоэлементов CSS.
- Вникнуть в свойство 'position' в CSS — эффективное изучение позиционирования в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда