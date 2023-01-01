Темнение фонового изображения в CSS без изменения прозрачности

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Быстрый ответ

Если вам необходим эффект затемнённого фона, примените чёрный цвет с прозрачностью, который задаётся с использованием rgba(0, 0, 0, 0.5) . CSS код для этого выглядит следующим образом:

CSS Скопировать код /* .darken – это класс, который придаёт эффект очков с тёмными стёклами 😎 */ .darken::before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Для регулирования степени затемнения изменяйте значение альфа-канала (0-1) */ } /* Не забывайте установить для элемента с классом .darken относительное позиционирование */ .darken { position: relative; }

Необходимо, чтобы класс .darken имел position: relative; . Степень прозрачности задаётся с помощью альфа-канала в rgba .

Технические способы создания затемнённого фона

Если вы хотите создать что-то более сложное, чем просто использование rgba , попробуйте также linear-gradient , background-blend-mode , filter или псевдоэлементы.

Затемнение с помощью linear-gradient

При помощи многослойного фона и функции linear-gradient можно добиться эффекта затемнения фона.

CSS Скопировать код /* CSI: CSS Investigation – первый слой создаёт эффект фильтра, второй отображает изображение */ .dark-image { background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.5)), url('your-image.jpg'); } /* Изменяя значения rgba, вы можете получить разные оттенки серого, либо любую другую палитру цветов */

Использование смешения и фильтрации фона

Свойство background-blend-mode позволяет создать неожиданный эффект смешения цвета фона и изображения. Свойство filter: brightness(50%) поможет корректировать яркость изображения, делая его похожим на результат работы в редакторе компьютерной графики.

CSS Скопировать код /* Возможно, вам понадобятся очки для защиты от солнца, когда вы увидите результат */ .blend-darken { background-color: black; background-blend-mode: darken; /* Не путать со свойствами кофейного напитка ☕️ */ } .filter-darken { filter: brightness(50%); /* Включается режим "невидимого усиления" */ }

Не забудьте проверить совместимость с браузерами для данных эффектов на сайте caniuse.com.

Псевдоэлементы в качестве инструментов затемнения

Псевдоэлемент ::after может добавить при помощи наложения тёмный фон на элемент. Благодаря абсолютному позиционированию он будет полностью перекрывать изображение, словно окутывая его тенью. Плавные переходы делают эффект более естественным.

CSS Скопировать код /* Словно секретные агенты в "Матрице", ::after требуется абсолютное расположение */ .overlay::after { content: ''; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* И здесь вы, словно Чёрное торнадо */ ... /* остальные настройки позиционирования и стиля */ }

Также можно использовать box-shadow с inset и RGBA , чтобы создать внутреннюю тень, затемняющую элемент по краям.

Визуализация

Представим, что вы работаете с прозрачным эффектом фона, словно с нетронутым стеклом:

🔲: [Ваш контент]

Нам необходимо затемнить это стекло, чтобы акцентировать внимание на контенте, аналогично тому, как мы надеваем солнцезащитные очки, чтобы на солнце лучше различать детали:

CSS Скопировать код /* Секретные техники тонирования стекла 🕶️ */ .glass { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); }

Итак, у вас появился результат – благодаря эффекту "солнцезащитных очков" в CSS, внимание теперь акцентировано на вашем контенте:

🔳: [Теперь восприятие вашего контента гораздо легче для глаз!]

Как исследовать тени неизведанной глубины

Если вы хотите дополнить свой CSS-арсенал числом техник затемнения, рассмотрите использование прозрачных градиентов, внутренних теней и наведения мышью.

Затемнение с прозрачным градиентом

Применив linear-gradient , вы сможете создать эффект увеличенной визуальной глубины тени.

CSS Скопировать код /* Словно градиентный коктейль текила-санрайз */ .gradient-darken { background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, 0.7) 0%, transparent 100%), url('your-image.jpg'); }

Затемнение по краям

Создавая box-shadow со значением inset , вы получите эффект виньетирования: края изображения становятся затемнёнными, а центр остаётся светлым.

CSS Скопировать код /* Небольшая порция готической эстетики */ .inset-shadow { box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5); }

Затемнение при наведении

Создайте драматичный эффект затемнения при наведении курсора, используя свойства transition .

CSS Скопировать код /* Подчеркните себя при помощи визуальных эффектов */ .hover-darken:hover::after { background: rgba(0, 0, 0, 0.7); transition: background-color 0.3s ease; /* Плавное появление, словно движение по шёлку */ }

Интерактивное затемнение фона создаёт особую взаимосвязь между пользователем и интерфейсом.

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