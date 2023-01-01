Связать label и checkbox без 'for=id': решение для IE

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Быстрый ответ

Для связывания checkbox и его label без применения for и id следует разместить флажок внутри самого тега label , как показано ниже:

HTML Скопировать код <label><input type="checkbox"> Отметьте здесь</label>

Теперь, при нажатии на текст метки, вы сможете менять состояние чекбокса.

Повышение удобства использования с помощью CSS

Связывание метки и чекбокса — это только первый шаг. Для улучшения пользовательского взаимодействия можно применить CSS:

Сделайте метки более привлекательными, добавив курсор руки: CSS Скопировать код label { cursor: pointer; /* курсор в форме руки при наведении */ }

Отображайте метки активированных чекбоксов жирным шрифтом, используя соседние селекторы в CSS: CSS Скопировать код input[type="checkbox"]:checked + label { font-weight: bold; /* делаем текст активных меток жирным */ }

Скрывайте чекбоксы, оставляя метки в поле зрения, что будет полезно при создании кастомизированных чекбоксов: CSS Скопировать код input[type="checkbox"] { position: absolute; left: -9999px; /* чекбокс теперь невидим */ }

Создание индивидуального дизайна чекбоксов

Если вам не подходят стандартные чекбоксы и потребуется создать собственный дизайн:

Вместо стандартного вида используйте псевдоэлементы или изображения .

или . Свяжите скрытый чекбокс со стилизованными метками: HTML Скопировать код <label> <input type="checkbox" style="position: absolute; left: -9999px;"> <span class="custom-checkbox"></span> Отметьте здесь </label> CSS Скопировать код .custom-checkbox { display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background: url('checkbox-unchecked.svg') no-repeat; /* внешний вид неактивного пользовательского чекбокса */ cursor: pointer; } input[type="checkbox"]:checked + .custom-checkbox { background: url('checkbox-checked.svg') no-repeat; /* изображение активного чекбокса */ }

Работа с атрибутом name

Атрибут name не влияет на связывание чекбокса с меткой, однако он необходим для группировки чекбоксов. Одно и то же имя name объединяет набор элементов в группу:

HTML Скопировать код <form> <label><input type="checkbox" name="interests" value="coding"> Программирование</label> <label><input type="checkbox" name="interests" value="design"> Дизайн</label> </form>

При таком подходе на сервер будет отправлен массив, отражающий выбор пользователя.

Содействие доступности

Неявная связь будет эффективна при стандартном использовании, однако для обеспечения доступности лучше использовать for :

Это поможет программам для чтения с экрана лучше понять связь между элементами.

между элементами. Некоторые вспомогательные технологии зависят от явной связи для корректной работы.

Устранение проблем совместимости браузеров

В различных браузерах user controls могут отображаться по-разному. Поэтому:

Проверяйте внешний вид сайта в разных браузерах, включая IE , Firefox , Chrome и Safari .

, , и . Стремитесь обеспечить одинаковый пользовательский опыт для пользователей, работающих как с мышью, так и с клавиатурой.

Инструменты вроде Can I use... помогут проверить работоспособность CSS-свойств и элементов HTML.

Визуализация

Можно представить, что чекбокс — это сундук с сокровищами (🧰), а метка — это карта (🗺️), которая к нему приведет.

Без использования "for=id":

🗺️ ➡️ 🏝️ ... ❓ 🧰 (Метка и чекбокс остались на острове, но путь между ними не определен)

При вложении метки в чекбокс:

🗺️🤝🧰 (Карта и сундук с сокровищами всегда вместе, что подчеркивает их связь)

Так же как карта намекает на свою цель, включение метки в чекбокс создает ясную связь.

Тестирование функционала

Пригодность решения определяется его эффективностью. Необходимо:

Создать прототип формы.

формы. Проверить ее функционирование на разных устройствах и в разных браузерах .

и в разных . Использовать JsFiddle или аналогичные сервисы для оценки решения и получения обратной связи.

Тщательное тестирование поможет избежать проблем с удобством использования после запуска.

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