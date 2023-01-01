Стилизация редактируемого DIV как поля ввода: CSS

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Быстрый ответ

Чтобы div-элемент работал аналогично текстовому полю, нужно задать ему атрибут contenteditable="true" и выделить его стили с помощью CSS. Стоит обратить внимание на такие свойства как border , padding и background-color . В качестве примера можете взять следующий код:

HTML Скопировать код <div contenteditable="true" style="border: 1px solid #ccc; padding: 4px; background-color: #fff; min-height: 20px; cursor: text;"></div>

Не забудьте о стиле cursor: text , придающем div-элементу удобство и наглядность, благодаря чему пользователь сразу понимает, что данный элемент редактируется.

Оформление CSS: стилизуем ваш div

Совместимость с различными браузерами

Чтобы внешний вид элемента был идентичным во всех браузерах, обязательно используйте свойства -moz-appearance и -webkit-appearance в дополнение к основным CSS-стилям. Вместе с тем независимо от того, какие стили вы применили, всегда на практике проверяйте, как выглядит ваш div в различных браузерах, чтобы гарантировать его неповторимый и идеальный вид.

Включение функции редактирования

После того как вы добавите contentEditable=true , ваш div-элемент обретет функционал обычного текстового поля input и возможность редактирования словно станет его второй природой, значительно облегчая взаимодействие пользователя с элеметом.

Обеспечиваем прокрутку и возможность изменения размера

Свойство overflow: auto позволит div-элементу прокручивать содержимое, если оно превысит установленные границы. Свойство resize: both даст проводить регулировку размера элемента, придающего ему дополнительную функциональность.

Повышаем удобство использования

Добавьте тень всередину окна ( inset ) — это придаст глубину и позволит вашему div точно симулировать текстовое поле. Изящный и стильный div безусловно задействует пользователя, подсказывая, что он пригоден для редактирования.

Используем JavaScript для расширения функционала

JavaScript может сделать работу с div-элементом ещё удобнее, добавив новые функции, такие как автофокус или обработка нажатия кнопки Enter, что сделает его по-настоящему удобным в использовании.

Визуализация

Посмотрим, как можно трансформировать обычный div в привлекательный элемент, отображающийся как текстовое поле. Вам потребуется сочетание различных CSS-техник:

CSS Скопировать код div.editable { border: 1px solid #ccc; /* Граница — это всегда в моде 🖼️ */ padding: 4px; /* Дайте элементу дыхание 🛋️ */ background-color: white; /* Приятный на глаз цвет бумаги 📃 */ line-height: normal; /* Идеальный междустрочный интервал — залог выразительности 📏 */ font-family: inherit; /* Соблюдаем единство стилистики в использовании шрифтов 📖 */ overflow: auto; /* Больше информации благодаря прокрутке 🌀 */ resize: both; /* Пользовательские размеры для удобства ↔️ */ cursor: text; /* Указатель ввода обеспечивает удобство в использовании ✍️ */ box-shadow: inset 0 0 2px #ccc; /* Тень внутри объекта придает глубину 👤 */ white-space: pre-wrap; /* Поддержка пробелов и переносов 📜 */ }

Теперь ваш div готов к светской жизни в облике текстового поля! Если вы хотите интегрировать его в свои проекты или фреймворки, обновите свой CSS-файл или воспользуйтесь предпроцессорами CSS такими как SASS или LESS для расширения функциональности.

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