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Стилизация нумерованных списков в HTML и CSS: 1.1, 1.2
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Стилизация нумерованных списков в HTML и CSS: 1.1, 1.2

#CSS и верстка  #Списки (ul/ol/li)  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы в упорядоченных списках числа отображались как 1.1, 1.2, используйте CSS-счетчики совместно с вложенными элементами <ol>. Свойство counter-reset устанавливается на верхнем уровне <ol> для ведения подсчета, counter-increment применяется к тегам <li>, а для отображения используется псевдо-элемент li::before, который показывает значения счетчика с помощью свойства content.

CSS
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ol {
  counter-reset: subsection; /* Обнуление счетчика для каждого нового подраздела */
  list-style-type: none; /* Отключение стандартной нумерации, так как мы будем формировать номера сами */
}

li {
  display: block; /* Каждый элемент списка представляется как отдельный блок */
}

li::before {
  counter-increment: subsection; /* Увеличение значения счетчика для каждого элемента списка */
  content: "1." counter(subsection) ". "; /* Форматирование вывода номера элемента */
}

Вот так будет выглядеть пример HTML-кода:

HTML
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<ol>
  <li>Подпункт</li>
  <li>Подпункт</li>
  <li>Подпункт</li>
</ol>

А так результат:

1.1. Подпункт 1.2. Подпункт 1.3. Подпункт

Теперь давайте добавим немного интерактивности и покажем, как организовать многоуровневую нумерацию с использованием вложенных счетчиков.

Пошаговый план для смены профессии

Номерация разделов и подразделов!

Вы сможете присваивать номера подпунктам, согласно их родительским разделам (1.1.1, 2.2.1), воспользовавшись функцией counters():

CSS
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ol {
  list-style-type: none;
  counter-reset: section; /* Сброс счетчика для основных разделов */
}

li {
  counter-increment: section;
  display: block; /* Блочное отображение элементов для подсчета */
}

li::before {
  content: counters(section, ".") " "; /* Отображение иерархической нумерации */
  position: absolute; /* Абсолютное позиционирование элементов */
  margin-left: -20px; /* Выравнивание отступа слева */
}

li ol {
  counter-reset: subsection; /* Обнуление счетчика для подразделов */
}

Пример HTML-кода выглядит следующим образом:

HTML
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<ol>
  <li>Раздел 1
    <ol>
      <li>Подраздел 1</li>
      <li>Подраздел 2</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Раздел 2</li>
</ol>

А результат будет примерно таким:

  1. Раздел 1 1.1 Подраздел 1 1.2 Подраздел 2
  2. Раздел 2

Созданием единство с помощью таблиц

Для обеспечения однородного выравнивания и отступов вы можете отобразить списки в формате таблиц:

CSS
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ol {
  display: table; /* Включаем форматирование в виде таблицы */
  counter-reset: section; /* Вновь сбрасываем счетчик */
  list-style-type: none; /* Отключаем стандартные маркеры списка */
}

li {
  display: table-row; /* Каждый элемент списка представляем как строку таблицы */
  counter-increment: section;
}

li::before {
  display: table-cell; /* Создание псевдо-элемента как ячейки таблицы */
  text-align: right; /* Выравнивание текста по правому краю */
  padding-right: 10px; /* Отступ от правого края */
  content: counters(section, ".") ". "; /* Вывод номера, учитывающего иерархию */
}

Это гарантирует аккуратное выравнивание номеров и улучшает читаемость списка.

Ваш контрольный список: Кроссбраузерность

Пробегитесь по разным браузерам и проверьте, как работают CSS-счетчики. При возникновении незначительных различий стоит их исправить.

Визуализация

Представьте себе матрешку (🪆), где каждый размер символизирует уровень подпункта:

Markdown
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| 🪆 | 1.      |    | 🪆 | 1.1    |
|    |         | -> | 🪆 | 1.2    |
| 🪆 | 2.      |    | 🪆 | 1.3    |
|    |         |    | 🪆 | 2.1    |
| 🪆 | 3.      |    |    | ...    |

CSS позволяет нам стилизовать это графически:

CSS
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ol { counter-reset: section; } /* Начинаем подсчет заново с каждым новым списком */
li::before { content: counters(section, ".") " "; } /* Каждый элемент списка получает уникальный номер, соответствующий его уровню в иерархии */

Таким образом, у каждого элемента списка есть уникальный номер, соответствующий его уровню вложенности.

Оставляем отпечаток: Стилизация номеров

Придайте номерам изящный вид с помощью различного позиционирования и отступов, чтобы они гармонично подчеркивали общий стиль вашего сайта.

CSS
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li::before {
  position: relative;
  left: -10px; /* Смещение влево */
  color: #333; /* Темно-серый цвет текста */
  font-weight: bold; /* Жирность шрифта номеров */
}

С помощью этих методов ваш стильный и гармоничный список станет неотъемлемой составляющей общего дизайна веб-страницы.

Поделиться – значит заботиться: Живые примеры

Не стесняйтесь делиться своими решениями на платформах типа JSFiddle или Gist, чтобы получить обратную связь от сообщества.

Полезные материалы

  1. ::marker – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное описание способов стилизации маркеров списков в CSS.
  2. Стилизация списков CSS — основы стилизации списков на примерах от W3Schools.
  3. CSS Lists and Counters Module Level 3 — официальная спецификация W3C по использованию списков и счетчиков в CSS.
  4. Укрощение продвинутых CSS селекторов — Smashing Magazine — интересная статья о сложных CSS селекторах.
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Как в упорядоченных списках отображать числа в формате 1.1, 1.2?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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