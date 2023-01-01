Стилизация нумерованных списков в HTML и CSS: 1.1, 1.2

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Быстрый ответ

Для того чтобы в упорядоченных списках числа отображались как 1.1, 1.2, используйте CSS-счетчики совместно с вложенными элементами <ol> . Свойство counter-reset устанавливается на верхнем уровне <ol> для ведения подсчета, counter-increment применяется к тегам <li> , а для отображения используется псевдо-элемент li::before , который показывает значения счетчика с помощью свойства content .

CSS Скопировать код ol { counter-reset: subsection; /* Обнуление счетчика для каждого нового подраздела */ list-style-type: none; /* Отключение стандартной нумерации, так как мы будем формировать номера сами */ } li { display: block; /* Каждый элемент списка представляется как отдельный блок */ } li::before { counter-increment: subsection; /* Увеличение значения счетчика для каждого элемента списка */ content: "1." counter(subsection) ". "; /* Форматирование вывода номера элемента */ }

Вот так будет выглядеть пример HTML-кода:

HTML Скопировать код <ol> <li>Подпункт</li> <li>Подпункт</li> <li>Подпункт</li> </ol>

А так результат:

1.1. Подпункт 1.2. Подпункт 1.3. Подпункт

Теперь давайте добавим немного интерактивности и покажем, как организовать многоуровневую нумерацию с использованием вложенных счетчиков.

Номерация разделов и подразделов!

Вы сможете присваивать номера подпунктам, согласно их родительским разделам (1.1.1, 2.2.1), воспользовавшись функцией counters() :

CSS Скопировать код ol { list-style-type: none; counter-reset: section; /* Сброс счетчика для основных разделов */ } li { counter-increment: section; display: block; /* Блочное отображение элементов для подсчета */ } li::before { content: counters(section, ".") " "; /* Отображение иерархической нумерации */ position: absolute; /* Абсолютное позиционирование элементов */ margin-left: -20px; /* Выравнивание отступа слева */ } li ol { counter-reset: subsection; /* Обнуление счетчика для подразделов */ }

Пример HTML-кода выглядит следующим образом:

HTML Скопировать код <ol> <li>Раздел 1 <ol> <li>Подраздел 1</li> <li>Подраздел 2</li> </ol> </li> <li>Раздел 2</li> </ol>

А результат будет примерно таким:

Раздел 1 1.1 Подраздел 1 1.2 Подраздел 2 Раздел 2

Созданием единство с помощью таблиц

Для обеспечения однородного выравнивания и отступов вы можете отобразить списки в формате таблиц:

CSS Скопировать код ol { display: table; /* Включаем форматирование в виде таблицы */ counter-reset: section; /* Вновь сбрасываем счетчик */ list-style-type: none; /* Отключаем стандартные маркеры списка */ } li { display: table-row; /* Каждый элемент списка представляем как строку таблицы */ counter-increment: section; } li::before { display: table-cell; /* Создание псевдо-элемента как ячейки таблицы */ text-align: right; /* Выравнивание текста по правому краю */ padding-right: 10px; /* Отступ от правого края */ content: counters(section, ".") ". "; /* Вывод номера, учитывающего иерархию */ }

Это гарантирует аккуратное выравнивание номеров и улучшает читаемость списка.

Ваш контрольный список: Кроссбраузерность

Пробегитесь по разным браузерам и проверьте, как работают CSS-счетчики. При возникновении незначительных различий стоит их исправить.

Визуализация

Представьте себе матрешку (🪆), где каждый размер символизирует уровень подпункта:

Markdown Скопировать код | 🪆 | 1. | | 🪆 | 1.1 | | | | -> | 🪆 | 1.2 | | 🪆 | 2. | | 🪆 | 1.3 | | | | | 🪆 | 2.1 | | 🪆 | 3. | | | ... |

CSS позволяет нам стилизовать это графически:

CSS Скопировать код ol { counter-reset: section; } /* Начинаем подсчет заново с каждым новым списком */ li::before { content: counters(section, ".") " "; } /* Каждый элемент списка получает уникальный номер, соответствующий его уровню в иерархии */

Таким образом, у каждого элемента списка есть уникальный номер, соответствующий его уровню вложенности.

Оставляем отпечаток: Стилизация номеров

Придайте номерам изящный вид с помощью различного позиционирования и отступов, чтобы они гармонично подчеркивали общий стиль вашего сайта.

CSS Скопировать код li::before { position: relative; left: -10px; /* Смещение влево */ color: #333; /* Темно-серый цвет текста */ font-weight: bold; /* Жирность шрифта номеров */ }

С помощью этих методов ваш стильный и гармоничный список станет неотъемлемой составляющей общего дизайна веб-страницы.

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