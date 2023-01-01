Стилизация HTML5 Date Picker: возможности и ограничения#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Базовые стили CSS предоставляют возможность незначительно изменить визуал селектора даты
HTML5:
input[type='date'] {
background: #f2f2f2;
color: #000;
font-family: Arial;
}
Для более глубокой настройки внешнего вида рекомендуется использование JavaScript-селекторов даты, таких как
Pikaday или
Flatpickr.
Ознакомление с псевдоэлементами WebKit
WebKit позволяет стилизовать элементы интерфейса ввода даты при помощи псевдоэлементов:
input[type='date']::-webkit-datetime-edit {
padding: 5px;
}
input[type='date']::-webkit-calendar-picker-indicator {
background: #c1c1c1;
}
Эти псевдоэлементы работают только в браузерах на базе WebKit. С помощью свойства filter может быть изменен цвет иконки календаря:
input[type='date']::-webkit-calendar-picker-indicator {
filter: invert(100%);
}
Взаимодействие на разных платформах
Так как стандарты реализуются по-разному в различных браузерах, для достижения полной кроссбраузерности рекомендуется использовать JavaScript-селекторы даты. Отличными решениями в данном случае станут библиотеки
Pikaday или
Flatpickr.
Искусство стилизации с помощью Styled-components
Styled-components – это один из способов придания современного виду селекторам даты:
input[type='date'] {
-moz-appearance: textfield; // Убираем стрелки
background: transparent; // Минимализм всегда актуален
color: rgba(255, 255, 255, 0.8); // Даже призракам нужны удобные инструменты для выбора даты
::-webkit-calendar-picker-indicator {
opacity: 0.7; // Стеснительность – не про нас
}
}
Будьте готовы к неожиданностям
Настройка стилизации селектора даты HTML5 может стать сложной задачей, поскольку унифицированный метод без использования JavaScript отсутствует. В каждом браузере существуют свои особенности, поэтому вам придется экспериментировать.
CSS-свойства: обычные подозреваемые
Некоторые общеиспользуемые CSS-свойства помогут настроить внешний вид селектора даты:
input[type='date'] {
appearance: none; // Возвращаемся к духу бунтарства
box-sizing: border-box; // Геометрия – наше увлечение
padding: 10px; // Немного личного пространства
}
При этом необходимо учитывать разли́чия в поддержке браузерами.
Соблюдайте видимость и удобство использования
Обеспечьте достаточный контраст и видимость элементов ввода в соответствии с фоном страницы и другими визуальными компонентами. И помните об основном принципе: функциональность имеет приоритет перед формой — элемент должен быть не только привлекательным, но и удобным в использовании.
Визуализация
Настройку селектора даты HTML5 можно рассматривать как творческий проект:
Ваш холст (📅 Селектор даты): «Из коробки» работает безупречно.
Ваши краски (🖌️ Стили CSS): Варианты ограничены. Рамку и шрифт можно поменять.
Глубокая персонализация (🎨 Стилизация селектора даты): В большинстве случаев недостижима 🚫.
Но применение базовых стилей изменит общую картину:
Как было: 📅 Как стало: 📅✨ (Легкие акценты, но по-прежнему старый добрый календарь).
Таким образом, браузерный селектор даты HTML5 – это полузаконченное полотно, которое может оживить только мастерский этюд на JavaScript.
Полезные материалы
<input type="date"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN
- Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS | CSS-Tricks
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc
- How To Create Custom Select Menus
- html – Существуют ли стилевые опции для селектора даты HTML5? – Stack Overflow
- Designing The Perfect Date And Time Picker — Smashing Magazine
- GitHub – jcgertig/date-input-polyfill: Автоматически добавляет селекторы даты к input[type=date] в IE, Firefox и Safari на Mac OS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда