Стилизация <hr>: создание пунктирной линии CSS

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Быстрый ответ

Для того, чтобы задать пунктирную линию, примените следующий CSS-код к тегу <hr/> :

HTML Скопировать код <hr style="border: none; border-top: 1px dotted #000;" />

Этот способ делает границу тега <hr/> незаметной, оставляя лишь видимой верхнюю пунктирную черту.

Стратегии для разностороннего использования

Варьируйте оформление <hr/> с помощью разных стилей границ

Пунктир — это только один из вариантов. Рассмотрим различные стили границ для вашего тега <hr/> :

CSS Скопировать код hr.dashed { border-top: 1px dashed #000; } /* Для дизайна, не приемлющего компромиссы */ hr.double { border-top: 3px double #000; } /* В два раза больше стиля и приятных впечатлений */ hr.groove { border-top: 2px groove #000; } /* Эффект выемки для особых ситуаций */

Каждый их этих стилей предлагает вам уникальные визуальные возможности для декоративного разделения контента.

Добавьте цвет и настройте толщину линии <hr/>

Настройте <hr/> по своему усмотрению, выбирая цвет и толщину границы для максимального соответствия вашему дизайну:

CSS Скопировать код hr.fine-dotted { border-top: 1px dotted #aaa; } /* Ненавязчивый стиль */ hr.bold-dotted { border-top: 2px dotted #333; } /* Экспрессивный и уверенный вариант */

Таким образом, разделительная линия будет гармонично вписываться в общую цветовую палитру сайта.

Стандартизация стиля <hr/> путём использования CSS-классов

С помощью CSS-классов можно стандартизировать стилизацию и управлять <hr/> гибко и effektivno:

CSS Скопировать код hr { border: none; height: 1px; } .dotted { border-top: 1px dotted #000; } .dashed { border-top: 1px dashed #000; } .double { border-top: 2px double #000; }

Теперь, при необходимости изменить стиль всех <hr/> , достаточно откорректировать всего лишь одну строку кода.

Расширение стиля при помощи псевдоэлементов

Создайте более сложные стили оформления <hr/> , применяя псевдоэлементы ::before и ::after :

CSS Скопировать код hr.decorative::before { content: '\00a9'; display: inline-block; margin-right: 10px; } hr.decorative::after { content: '\00a9'; display: inline-block; margin-left: 10px; }

Здесь мы добавили символы авторского права к <hr/> , искусственно украсив ваш дизайн, делая его ещё более запоминающимся и уникальным.

Визуализация

Возьмём обычную линию <hr/> :

Markdown Скопировать код Сплошная линия <hr/>: -------------------------

А теперь преобразуем её в пунктир с помощью применения небольшого CSS-кода:

CSS Скопировать код .dotted-hr { border-top: 0; height: 1px; background-image: linear-gradient(to right, #000 33%, rgba(255,255,255,0) 0%); background-position: top; background-size: 5px 1px; background-repeat: repeat-x; }

И это результат — пунктирная линия:

Markdown Скопировать код Пунктирная линия <hr/>: • • • • • • • • • • • • • • •

Теперь наш <hr/> стал стильным и современным, и это всё благодаря магии CSS.

Продвинутые рекомендации для мастеров

Доступность и адаптивность на всех устройствах

Для сохранения унифицированной эстетики на различных устройствах, рекомендуется использовать медиа-запросы:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .dotted-hr { background-size: 3px 1px; /* На мобильных устройствах всё меньше... включая точки! */ } }

Решение проблем кросс-браузерности

Для обеспечения правильного отображения в разных браузерах следует использовать префиксы или fallback-решения:

CSS Скопировать код .hr-ie { border-style: dotted; /* Оптимально для Chrome */ border-style: dotted\9; /* IE8 тоже не в стороне */ }

Совместимость между браузерами важна, как и мастерство в исполнении номера с морским львом в цирке.

Оценка эффективности на живых примерах

Живые демонстрации помогут подтвердить эффективность вашего решения:

plaintext Скопировать код Посмотрите Живую Демонстрацию Пунктирной Линии <hr/>: [Ссылка на Демо]

Живые примеры дают возможность экспериментировать и модифицировать дизайн, не внося изменения в существующую кодовую базу.

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