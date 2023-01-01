Стилизация границы чекбокса в CSS для FireFox 3.5

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Быстрый ответ

Для назначения стиля границы чекбоксу в CSS необходимо установить стиль border для input[type="checkbox"] . Для сброса стандартных стилей браузера используйте свойство appearance . Вот пример:

CSS Скопировать код input[type="checkbox"] { border: 2px solid #009688; -webkit-appearance: none; -moz-appearance: none; appearance: none; width: 20px; height: 20px; background: white; } input[type="checkbox"]:checked { background: #009688; }

CSS-приемы для улучшения стилизации чекбоксов

Придаем единообразие границам с помощью outline

Для большей гармонии в различных браузерах используйте свойство outline .

CSS Скопировать код input[type="checkbox"] { outline: 1px solid #1e5180; }

Ошибка заключается в том, что свойство outline не занимает дополнительное пространство, не влияя на расположение элементов.

Добавляем эффект с помощью outline-offset !

Свойство outline-offset позволяет регулировать отступ между границей и самим элементом.

CSS Скопировать код input[type="checkbox"] { outline: 1px solid #1e5180; outline-offset: 2px; }

box-shadow к вашим услугам!

Если свойство outline вам не подходит, попробуйте box-shadow , который вполне успешно может имитировать border , предоставляя при этом больше возможностей для маневра.

CSS Скопировать код input[type="checkbox"] { box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(255,0,0,1); }

Снимаем стандартное оформление

Для корректного применения стилей сбрасываем стандартное оформление с помощью вендорных префиксов.

CSS Скопировать код input[type="checkbox"] { -webkit-appearance: none; -moz-appearance: none; appearance: none; }

Псевдоэлементы и иконки шрифта (почему бы и нет?)

Для расширенной стилизации используйте псевдоэлементы ::before и ::after в сочетании с иконками, такими, как FontAwesome.

CSS Скопировать код input[type="checkbox"]::before { content: '\f00c'; /* Иконка галочки от FontAwesome */ /* Здесь можно добавить свои стили */ }

Не забывайте стилизовать состояния отмеченного и неотмеченного чекбокса, для более плавных переходов.

Привлекаем силу JavaScript

Если CSS не справляется, то на помощь придет JavaScript. Он поможет создать полностью индивидуальные стили чекбокса, благодаря возможности динамического добавления классов или стилей для уникального взаимодействия с пользователем.

Визуализация

Представьте себе checkbox как простой стенной крючок:

🖼️ До применения CSS: Обычный настенный крючок (стандартный checkbox)

После настройки стилей с помощью CSS, крючок превращается в элегантную вешалку:

CSS Скопировать код input[type='checkbox'] { border: 2px dashed blue; /* Превращаем обычный крючок в изящную вещалку для пальто */ }

Вуаля..!

🖼️ 🎨 После CSS: Изящная вешалка с синей пунктирной границей (стилизованный checkbox)

Теперь обычный чекбокс стал по-настоящему функциональным элементом дизайна!

Тестирование стилей – обязательный этап!

Самым важным моментом при создании собственных стилей для чекбоксов является проверка их работоспособности. Возможно, это сначала покажется непростым, но в конечном итоге вам станет интересно.

CSS Фреймворки для быстрой и бесплатной стилизации

Хотите ускорить процесс? Рассмотрите возможность использования CSS-фреймворков, которые предоставляют готовые стили для чекбоксов.

Вот несколько популярных фреймворков:

Bootstrap: Кастомные чекбоксы

Foundation: Стили для чекбоксов

Semantic UI: Классы чекбоксов

Полезные материалы