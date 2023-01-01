Стилизация атрибута readonly в CSS: эффективные решения#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для изменения визуального отображения полей ввода, недоступных для изменения, используйте селектор
[readonly] в CSS:
input[readonly] {
background: #e0e0e0;
color: #6d6d6d;
}
Этот код позволит выделить поля ввода, доступные только для чтения, особенным стилем.
Более подробное объяснение
Поля с атрибутом
readonly содержат информацию, которую нельзя редактировать. Важно визуально отметить такое поле, чтобы пользователи понимали его специфику.
Использование псевдокласса
Псевдокласс
:read-only идеально подходит для стилизации полей ввода, которые доступны только для чтения. Вот пример:
input:read-only {
border: 2px dashed #9e9e9e; /* Служит знаком "Не преодолевать" для полей ввода */
}
К сожалению, IE не поддерживает псевдокласс
:read-only. Однако вы можете обеспечить кроссбраузерную совместимость, используя совместно селектор атрибута:
input[readonly], input:read-only {
outline: none;
cursor: not-allowed; /* Сегодня не день для изменений, пользователь ✋ */
}
Продвинутые приемы работы с селекторами
Исключение неверных значений
false
Если JavaScript ошибочно задает значение
readonly="false", следующий навороченный прием может быть полезен:
input:read-only:not([readonly="false"]) {
background-color: #f7f7f7; /* Теперь вы обеспечены от невнимательного JavaScript */
}
Применение стилей к
textarea и другим типам полей ввода
Атрибут
readonly может быть применен не только к
input, но и к элементам типа
textarea. Важно обеспечить единообразие стилизации:
textarea[readonly] {
opacity: 0.5; /* Привидение 😱 */
}
Можно также стилизовать определенные типы полей ввода:
input[type='text']:read-only,
input[type='email']:read-only {
background-color: #f0f0f0; /* Освежающе, как огурец */
}
Визуализация
Атрибут
readonly можно воспринимать как неотъемлемую черту характера: спокойный, элегантный и неприступный.
[🖼🔒✨] /* Рассматриваем, но не трогаем */
Использование грамотно подобранных стилей поможет сделать такие поля выразительными и заметно "недоступными" для изменений:
input[readonly] {
border: 2px solid blue; /* Вид подобный люксу, это круто, не так ли? */
background-color: lightgray; /* Эффект матового стекла – элегантность и сдержанность */
}
Решение проблем совместимости в браузерах
Учет особенностей старых браузеров
Поскольку псевдокласс
:read-only относительно нов, старые браузеры, такие как IE, не поддерживают его. Однако у нас есть варианты решения проблемы:
- Используйте селектор атрибута
[readonly]
- При необходимости воспользуйтесь полифилами на JavaScript
Особенности работы в Firefox
Для Firefox есть специальный псевдокласс
:-moz-read-only:
/* Для Firefox, с любовью ❤️ */
input:-moz-read-only {
box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Скромное затемнение, не являющееся навязчивым */
}
HTML против JavaScript
Использование булевых атрибутов в HTML
В HTML более приветствуется явное обозначение
readonly="readonly":
<input type="text" name="example" readonly="readonly"> /* Устойчивый старый HTML уважает четкость */
Динамическое изменение стилей через JavaScript
Для динамического изменения атрибутов с помощью JavaScript, можно воспользоваться следующим маршрутом:
// JavaScript в граффити
document.getElementById('myInput').setAttribute('readonly', 'readonly');
/* И CSS принимает эстафету */
[readonly] {
cursor: default; /* Потому что стрелка, обозначающая возможное действие, здесь неуместна */
}
Полезные материалы
- :read-only – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — MDN раскрывает все особенности :read-only.
- Всё, что вам нужно знать о CSS-селекторах атрибутов | CSS-Tricks — Погрузитесь в мир CSS-селекторов атрибутов.
- Selectors Level 3 — Изучите канон CSS-селекторов от W3C.
- Разница между параметрами disabled и readonly – Stack Overflow — Обсуждение разницы между 'disabled' и 'readonly'.
- :read-only и :read-write | Codrops — Codrops исследует сложный мир псевдоклассов readonly и read-write.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда