Стилизация атрибута readonly в CSS: эффективные решения

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Быстрый ответ

Для изменения визуального отображения полей ввода, недоступных для изменения, используйте селектор [readonly] в CSS:

CSS Скопировать код input[readonly] { background: #e0e0e0; color: #6d6d6d; }

Этот код позволит выделить поля ввода, доступные только для чтения, особенным стилем.

Более подробное объяснение

Поля с атрибутом readonly содержат информацию, которую нельзя редактировать. Важно визуально отметить такое поле, чтобы пользователи понимали его специфику.

Использование псевдокласса

Псевдокласс :read-only идеально подходит для стилизации полей ввода, которые доступны только для чтения. Вот пример:

CSS Скопировать код input:read-only { border: 2px dashed #9e9e9e; /* Служит знаком "Не преодолевать" для полей ввода */ }

К сожалению, IE не поддерживает псевдокласс :read-only . Однако вы можете обеспечить кроссбраузерную совместимость, используя совместно селектор атрибута:

CSS Скопировать код input[readonly], input:read-only { outline: none; cursor: not-allowed; /* Сегодня не день для изменений, пользователь ✋ */ }

Продвинутые приемы работы с селекторами

Исключение неверных значений false

Если JavaScript ошибочно задает значение readonly="false" , следующий навороченный прием может быть полезен:

CSS Скопировать код input:read-only:not([readonly="false"]) { background-color: #f7f7f7; /* Теперь вы обеспечены от невнимательного JavaScript */ }

Применение стилей к textarea и другим типам полей ввода

Атрибут readonly может быть применен не только к input , но и к элементам типа textarea . Важно обеспечить единообразие стилизации:

CSS Скопировать код textarea[readonly] { opacity: 0.5; /* Привидение 😱 */ }

Можно также стилизовать определенные типы полей ввода:

CSS Скопировать код input[type='text']:read-only, input[type='email']:read-only { background-color: #f0f0f0; /* Освежающе, как огурец */ }

Визуализация

Атрибут readonly можно воспринимать как неотъемлемую черту характера: спокойный, элегантный и неприступный.

Markdown Скопировать код [🖼🔒✨] /* Рассматриваем, но не трогаем */

Использование грамотно подобранных стилей поможет сделать такие поля выразительными и заметно "недоступными" для изменений:

CSS Скопировать код input[readonly] { border: 2px solid blue; /* Вид подобный люксу, это круто, не так ли? */ background-color: lightgray; /* Эффект матового стекла – элегантность и сдержанность */ }

Решение проблем совместимости в браузерах

Учет особенностей старых браузеров

Поскольку псевдокласс :read-only относительно нов, старые браузеры, такие как IE, не поддерживают его. Однако у нас есть варианты решения проблемы:

Используйте селектор атрибута [readonly]

При необходимости воспользуйтесь полифилами на JavaScript

Особенности работы в Firefox

Для Firefox есть специальный псевдокласс :-moz-read-only :

CSS Скопировать код /* Для Firefox, с любовью ❤️ */ input:-moz-read-only { box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Скромное затемнение, не являющееся навязчивым */ }

HTML против JavaScript

Использование булевых атрибутов в HTML

В HTML более приветствуется явное обозначение readonly="readonly" :

HTML Скопировать код <input type="text" name="example" readonly="readonly"> /* Устойчивый старый HTML уважает четкость */

Динамическое изменение стилей через JavaScript

Для динамического изменения атрибутов с помощью JavaScript, можно воспользоваться следующим маршрутом:

JS Скопировать код // JavaScript в граффити document.getElementById('myInput').setAttribute('readonly', 'readonly');

CSS Скопировать код /* И CSS принимает эстафету */ [readonly] { cursor: default; /* Потому что стрелка, обозначающая возможное действие, здесь неуместна */ }

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