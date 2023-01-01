Стандартные CSS свойства HTML элементов в браузерах#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для поиска стилей браузера по умолчанию для HTML-элементов воспользуйтесь инструментами разработчика:
- Осуществите клик правой кнопкой мыши по выбранному элементу и выберите Инспектировать.
- В открывшейся панели перейдите на вкладку Стили, чтобы увидеть стили, присвоенные браузером, в разделе User Agent Stylesheet.
Для достижения единого отображения элементов в различных браузерах рекомендуется использовать такие фреймворки, как Normalize.css.
/* Пример сброса стандартных стилей с помощью Normalize.css */
@import 'normalize.css'; /* Подключаем Normalize.css */
html {
font-family: sans-serif; /* Задаем базовый шрифт для браузера, чтобы в качестве него не использовался Comic Sans 😉 */
}
Для изучения стандартных стилей и поддержания консистентности рекомендуется использовать инструменты разработчика и Normalize.css.
Понимание стандартных стилей браузера
Изучение встроенных стилей браузеров
У каждого браузера есть свои собственные стили по умолчанию, которые служат основой для отображения элементов до применения ваших CSS-правил.
- Chrome использует
html.cssдвижка Blink (Исходный код)
- Firefox основан на
html.cssGecko (Исходный код)
- Safari использует
html.cssот WebKit (Исходный код)
- Edge базируется на
html.cssот Blink благодаря Chromium (Исходный код для Edge)
- Internet Explorer также располагает собственной коллекцией стилей (Исходный код IE)
Особенности стилистической политики браузеров
Несмотря на то что все браузеры соблюдают спецификацию W3C, каждый из них вносит свои уникальные особенности, ведущие к незначительным несовпадениям. Осознание этих отличий важно для каждого разработчика.
Нормализация стилей браузера
Фреймворки, такие как HTML5 Boilerplate, предлагают файл "main.css" с набором правил, которые сглаживают эти различия.
Фреймворк Normalize.css также служит для достижения единообразия отображения:
@import 'normalize.css'; /* Единообразие в отображении */
/* Элементы, которые обычно стилизуются */
body, h1, h2, h3, p {
margin: 0; /* Обнуляем отступы, заданные браузером по умолчанию */
}
Использование CSS-фильтров для создания визуальных эффектов
CSS-фильтры позволяют создавать разные визуальные эффекты, например, черно-белое изображение, оттенок сепии или размытие. Их можно использовать для придания оригинальности вашему проекту, но важно не забывать о проведении проверки совместимости с различными браузерами через Can I Use.
Визуализация
Визуализация стандартных стилей браузера для HTML-элементов выглядит примерно так:
HTML элемент: 🧍
Без делефотных CSS: 🧍 <- Чистый лист.
С стандартными CSS: 🧍👔 <- Та же страница, но уже с браузерной стилистической концепцией.
Каждый браузер добавляет что-то свое в палитру стилей:
- Изящество Chrome 🛍️ (🧍♂️👕)
- Стиль Firefox 🦊 (🧍♂️🧥)
- Элегантность Safari 🌿 (🧍♂️🧣)
- Резкость Edge 🌃 (🧍♂️🥼)
Сочетая базовые элементы со своими стилистическими решениями, вы сможете создавать персонализированные, тонко стилизованные элементы.
🧍♂️👔 + ваши собственные стили 🎩 -> 🧍♂️👔🎩 (Элемент в отличном стиле 🌟)
Помните, что стандартные стили – это как рабочая форма. Ваши CSS-правила могут придать им особенный шик и индивидуальность.
Практическое применение стандартных стилей
Приведение элементов форм в единый стиль
Хотите, чтобы элементы форм всегда выглядели одинаково? Сначала изучите стили по умолчанию, затем примените свои:
input, button, select, textarea {
/* Ваши стили перезаписывают стандартные в браузере */
}
Обеспечение преемственности типографики
Для достижения общности в оформлении текстов, от заголовков (
h1 до
h6) до параграфов (
p), используйте следующее:
body, h1, h2, h3, p {
font-family: 'Ваш шрифт', sans-serif; /* Единый подход к отображению – ключ к хорошей типографике */
}
Стандартизация блочной модели
Небольшие различия в поведении
box-sizing в браузере могут смутить вас. Укажите это свойство явно:
*, *:before, *:after {
box-sizing: border-box; /* Больше никаких неожиданностей с блочной моделью */
}
Отображение скрытых элементов
Кажущиеся незначительными элементы, такие как audio без контролов, могут быть не сразу очевидны. Однако стандартные стили по-прежнему влияют на них.
audio:not([controls]) {
display: none; /* Спрятанные аудио-плееры – не ваш выбор для пользователя */
}
Полезные материалы
- [CSS-справочник – MDN]](https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS/Reference) — подробная информация о всех CSS-свойствах, представленная MDN.
- Спецификация HTML — официальная документация W3C об отображении и стилях браузера по умолчанию.
- Полное руководство по элементам таблиц в HTML | CSS-Tricks — укомплектованное руководство по оформлению таблиц.
- Normalize.css: Приводите стили браузеров в единое состояние. — современная альтернатива сбросам стилей CSS для единообразия отображения в различных браузерах.
- Can I Use — интерактивные таблицы поддержки различных браузерами HTML5, CSS3 и других технологий, а также проверка кроссбраузерной совместимости.
- CSS Reset – популярные CSS Resets 2019 года для копирования/вставки, с документацией/уроками — наборы сбросов CSS для нейтрализации стандартных стилей браузера.
- Стили по умолчанию браузера – собранные комьюнити GitHub — HTML5 Boilerplate представляет отобранный набор специфических для браузеров стилей.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда