SRC и SRCDOC в IFRAME HTML5: разница и применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Атрибут srcdoc позволяет непосредственно встраивать HTML-содержимое в <iframe> , делая код более читаемым и интуитивным. В то же время атрибут src , использующий Data URI, требует преобразования HTML в формат URL, что может быть неудобно, особенно при работе с большими объемами данных. Использование srcdoc упрощает процесс и обеспечивает лучшую читаемость встроенного кода:

srcdoc пример использования:

HTML Скопировать код <iframe srcdoc="<p>Привет, мир!</p>"></iframe>

Data URI пример использования:

HTML Скопировать код <iframe src="data:text/html,<p>Привет, мир!</p>"></iframe>

Оба способа позволяют выводить текст "Привет, мир!" в <iframe> , однако srcdoc делает этот процесс более прямым и удобным для работы с HTML-контентом внутри iframe .

Навигация по безопасности

Когда дело доходит до работы с ненадежным содержимым, srcdoc можно использовать в сочетании с атрибутом sandbox для обеспечения безопасности внутреннего содержимого. Стоит отметить, что поддержка srcdoc в старых браузерах может быть ограничена. Если для <iframe> заданы одновременно и src , и srcdoc , преференция будет отдана srcdoc , исключая запросы к внешним ресурсам.

Если вы используете Internet Explorer 11, то srcdoc не будет поддерживаться. Современные браузеры хорошо работают с srcdoc , делая его более безопасным для инлайн-содержимого. Тем не менее, использование src с Data URI может привлечь внимание злоумышленников, а также существуют ограничения на длину URL.

Глубина содержимого – продвинутое управление

Бесшовная интеграция и обход междоменных ограничений

srcdoc обеспечивает более плавное и прозрачное встраивание HTML-кода, исключая сложности с кодированием и увеличивая читабельность содержимого. Это позволяет создавать полноценные HTML-структуры внутри <iframe> , контролируя междоменные ограничения, которые могут возникнуть при использовании src с Data URI:

Пример использования srcdoc для встраивания:

HTML Скопировать код <iframe srcdoc="<style>h2 {color: red;}</style><h2>Стилизованный контент</h2>"></iframe>

Работа с куками

Для iframe взаимодействие с куками может быть сложной задачей. Однако, srcdoc значительно облегчает этот процесс, предоставляя устойчивый контроль над куками. Использование src с Data URI требует учета ограничений по использованию кук в различных доменах, в то время как srcdoc является более надежным вариантом, работающим в рамках одного источника.

Особенности браузеров

Важно учесть различия в поддержке srcdoc в разных браузерах, поскольку каждый из них может внести свои коррективы в работу с этим атрибутом. Например, Chrome работает с куками по-своему, и подход srcdoc приспосабливается к этой особенности. С другой стороны, использование src может столкнуться с особыми ограничениями браузера, такими как пределы длины URL и другие "тонкости".

Не поддерживается браузером? Есть альтернативы

Если вам приходится работать со старыми браузерами, которые не поддерживают srcdoc , можно использовать методы передачи структурированных данных, такие как postMessage или серверные решения. Хотя они могут быть более сложными, они обеспечивают безопасность и возможность взаимодействия.

Визуализация

srcdoc и src с Data URI в <iframe> можно представить как два разных способа упаковки багажа:

Markdown Скопировать код | Метод | Техника упаковки багажа | Описание | | --------------- | --------------------------------- |-------------------------------------------------| | `srcdoc` | Прямая упаковка | Предметы укладываются напрямую в чемодан | | `src=data` | Упакованный чемодан | Вставка уже упакованного чемодана в другой |

Прямая упаковка ( srcdoc ): объекты помещаются прямо в чемодан (iframe):

HTML Скопировать код <iframe srcdoc="<p>Привет, inline!</p>"></iframe> // Мы прямо укладываем <p> в чемодан (iframe)

Упакованный чемодан ( src=data ): чемодан уже упакован и помещается в другой:

HTML Скопировать код <iframe src="data:text/html;base64,PGgxPkhlbGxvLCBkYXRhIFVSSSE8L2gxPg=="></iframe> // Мы вкладываем упакованный объект (data URI) в большой чемодан

Подход для больших объемов данных

Для работы с большим объемом HTML-содержимого рекомендуется предпочесть использование srcdoc вместо src с Data URI, чтобы избежать перегруженности атрибута. srcdoc является более эффективным выбором, потому что он отключает необходимость кодирования и декодирования больших объемов данных.

Быстрая загрузка и пользовательский опыт

Содержимое, внедренное через srcdoc , загружается в процессе основной загрузки страницы, что может улучшить показатели скорости загрузки. Используйте srcdoc для ускорения загрузки встроенного контента и улучшения пользовательского опыта.

Обслуживание и поддержка

Отладка и поддержка становятся проще при использовании srcdoc , поскольку разработчики могут напрямую редактировать HTML непосредственно в родительском документе. Это облегчает рабочий процесс и способствует более плавному циклу разработки по сравнению с работой с заранее закодированными data URI.

Полезные материалы