Сравнение <script type='text/javascript'> и <script> в HTML

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Быстрый ответ

В современной HTML5-разметке предпочтительней использовать тег <script> без атрибута type="text/javascript" . Этот подход позволяет код быть более наглядным и актуальным.

Пример:

HTML Скопировать код <script> // Ваш код на JavaScript тут. 👩‍💻 </script>

Особенности MIME-типов

В HTML5 атрибут type для тега <script> стал необязательным, поскольку по умолчанию подразумевается тип text/javascript . Согласно RFC 4329, более подходящим типом является application/javascript , но в практическом применении это редко играет роль.

Когда речь идет о устаревших браузерах

Старые браузеры, включая старые версии Internet Explorer, могут неправильно обрабатывать скрипты без явно указанного type . В таких случаях имеет смысл сохранить атрибут для обеспечения совместимости.

Соответствие стандартам HTML

В стандартах HTML 4.01 и XHTML 1.0 атрибут type является обязательным, но HTML5 поощряет исключение лишних элементов, что делает код проще и более читабельным.

Явное указание типа: устранение двусмысленности

Добавление type="text/javascript" может оказаться важным в системах, где требуется явное уточнение типа контента. Это помогает обеспечить стабильность работы в старых или специфических средах разработки.

Влияет ли атрибут 'type' на производительность?

Атрибут type не влияет на производительность веб-приложения, однако приведение кода в соответствие с современными практиками помогает упростить его поддержку и обеспечивает корректное выполнение сценариев браузером.

Визуализация

Сравним два подхода:

Markdown Скопировать код | Тип скрипта | Описание | | --------------------------------- | ------------------------- | | <script type="text/javascript"> | Явное указание | | <script> | Сокращение до стандарта |

В итоге:

Для старых браузеров необходимо явное указание ( ✅Подробно: "text/javascript" ).

Современные браузеры не требуют лишней информации; они все понимают сами! ( ✋Явное указание не требуется ).

Если у вас возникли сомнения, действуйте проще:

📦 ➡️ 🌐: По возможности не указывайте атрибут; браузер успешно справится с обработкой JavaScript!

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