Сравнение <script type='text/javascript'> и <script> в HTML#Основы HTML #Теги и атрибуты #Подключение JavaScript
Быстрый ответ
В современной HTML5-разметке предпочтительней использовать тег
<script> без атрибута
type="text/javascript". Этот подход позволяет код быть более наглядным и актуальным.
Пример:
<script>
// Ваш код на JavaScript тут. 👩💻
</script>
Особенности MIME-типов
В HTML5 атрибут
type для тега
<script> стал необязательным, поскольку по умолчанию подразумевается тип
text/javascript. Согласно RFC 4329, более подходящим типом является
application/javascript, но в практическом применении это редко играет роль.
Когда речь идет о устаревших браузерах
Старые браузеры, включая старые версии Internet Explorer, могут неправильно обрабатывать скрипты без явно указанного
type. В таких случаях имеет смысл сохранить атрибут для обеспечения совместимости.
Соответствие стандартам HTML
В стандартах HTML 4.01 и XHTML 1.0 атрибут
type является обязательным, но HTML5 поощряет исключение лишних элементов, что делает код проще и более читабельным.
Явное указание типа: устранение двусмысленности
Добавление
type="text/javascript" может оказаться важным в системах, где требуется явное уточнение типа контента. Это помогает обеспечить стабильность работы в старых или специфических средах разработки.
Влияет ли атрибут 'type' на производительность?
Атрибут
type не влияет на производительность веб-приложения, однако приведение кода в соответствие с современными практиками помогает упростить его поддержку и обеспечивает корректное выполнение сценариев браузером.
Визуализация
Сравним два подхода:
| Тип скрипта | Описание |
| --------------------------------- | ------------------------- |
| <script type="text/javascript"> | Явное указание |
| <script> | Сокращение до стандарта |
В итоге:
Для старых браузеров необходимо явное указание (
✅Подробно: "text/javascript").
Современные браузеры не требуют лишней информации; они все понимают сами! (
✋Явное указание не требуется).
Если у вас возникли сомнения, действуйте проще:
📦 ➡️ 🌐: По возможности не указывайте атрибут; браузер успешно справится с обработкой JavaScript!
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Ксения Сорокина
веб-техредактор