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Сравнение <script type='text/javascript'> и <script> в HTML
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Сравнение <script type='text/javascript'> и <script> в HTML

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Подключение JavaScript  
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Быстрый ответ

В современной HTML5-разметке предпочтительней использовать тег <script> без атрибута type="text/javascript". Этот подход позволяет код быть более наглядным и актуальным.

Пример:

HTML
Скопировать код
<script>
  // Ваш код на JavaScript тут. 👩‍💻
</script>
Пошаговый план для смены профессии

Особенности MIME-типов

В HTML5 атрибут type для тега <script> стал необязательным, поскольку по умолчанию подразумевается тип text/javascript. Согласно RFC 4329, более подходящим типом является application/javascript, но в практическом применении это редко играет роль.

Когда речь идет о устаревших браузерах

Старые браузеры, включая старые версии Internet Explorer, могут неправильно обрабатывать скрипты без явно указанного type. В таких случаях имеет смысл сохранить атрибут для обеспечения совместимости.

Соответствие стандартам HTML

В стандартах HTML 4.01 и XHTML 1.0 атрибут type является обязательным, но HTML5 поощряет исключение лишних элементов, что делает код проще и более читабельным.

Явное указание типа: устранение двусмысленности

Добавление type="text/javascript" может оказаться важным в системах, где требуется явное уточнение типа контента. Это помогает обеспечить стабильность работы в старых или специфических средах разработки.

Влияет ли атрибут 'type' на производительность?

Атрибут type не влияет на производительность веб-приложения, однако приведение кода в соответствие с современными практиками помогает упростить его поддержку и обеспечивает корректное выполнение сценариев браузером.

Визуализация

Сравним два подхода:

Markdown
Скопировать код
| Тип скрипта                       | Описание                 |
| --------------------------------- | ------------------------- |
| <script type="text/javascript">   | Явное указание           |
| <script>                          | Сокращение до стандарта  |

В итоге:

  • Для старых браузеров необходимо явное указание (✅Подробно: "text/javascript").

  • Современные браузеры не требуют лишней информации; они все понимают сами! (✋Явное указание не требуется).

Если у вас возникли сомнения, действуйте проще:

📦 ➡️ 🌐: По возможности не указывайте атрибут; браузер успешно справится с обработкой JavaScript!

Полезные материалы

  1. <script>: Элемент Script – HTML: HyperText Markup Language | MDN
  2. HTML Стандарт
  3. JavaScript – Википедия
  4. RFC 4329 – Медиа типы для скриптов
  5. Can I use... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т. д.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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