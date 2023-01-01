Сравнение производительности SVG, Canvas и div в HTML5

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Быстрый ответ

Если вам требуются пиксельные манипуляции для быстрой отрисовки, как в видеоиграх или динамических визуализациях, предпочтение стоит отдать Canvas:

HTML Скопировать код <canvas width="200" height="200"></canvas>

Для масштабируемой векторной графики, сложных форм, интерактивности и обеспечения доступности — например, в случае иконок или схем — оптимальным выбором будет SVG:

HTML Скопировать код <svg height="100" width="100"> <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="3" fill="red" /> </svg>

Для традиционной веб-разметки и стилизации элементов с использованием CSS лучше всего подходят div:

HTML Скопировать код <div style="width:200px; height:200px; background-color:blue;"></div>

Запомните: Canvas — это мощь пикселей, SVG — это точность форм, div — это простота и удобство.

Советы по улучшению производительности и лучшие практики

В зависимости от ситуации предпочтения могут меняться:

Canvas

Используйте отрисовку вне экрана для ускорения отображения сцен.

для ускорения отображения сцен. Для оптимизации рендеринга изображений применяйте частичную перерисовку через грязные прямоугольники.

SVG

Благодаря аппаратному ускорению через CSS можно эффективно анимировать элементы.

через CSS можно эффективно анимировать элементы. Помните, что меньший объем DOM-элементов положительно влияет на производительность.

Div

Эффективно используйте адаптивную верстку при помощи CSS Grid и Flexbox.

при помощи CSS Grid и Flexbox. Для реализации простых эффектов идеально подходят свойства CSS box-shadow и border-radius.

Обработка событий: положительные и отрицательные моменты, а также обходные пути

Интерактивность зависит от способа обработки событий в соответствующей технологии:

События Canvas

Необходимо создание собственной системы обработки кликов .

. Требуется ручной поиск целевого объекта для каждого события.

События SVG

Возможность присваивать обработчики событий непосредственно элементам SVG.

непосредственно элементам SVG. Стандартные стили курсоров CSS для взаимодействия с пользователем.

События Div

Эффективное управление памятью за счет делегирования событий .

. Визуальная обратная связь реализуется с помощью CSS-состояний :hover и :active.

Сочетание техник: введение в гибридные методы

Лучшие результаты зачастую достигаются при комбинировании всех трех технологий:

SVG для иконок и анимации на страницах с применением элементов div.

для иконок и анимации на страницах с применением элементов div. Canvas для создания сложных визуальных эффектов на фоне SVG.

для создания сложных визуальных эффектов на фоне SVG. Интеграция WebGL с Canvas для трехмерной графики.

Визуализация

Вот аналогия с артистами на сцене:

Артист Характеристики HTML-инструмент Художник Статичность, детализация SVG Пантомим Динамичность, выразительность Canvas Актер Универсальность, адаптивность div

Проще говоря:

Художник 🎨 символизирует SVG: детальная, статичная графика.

🎨 символизирует SVG: детальная, статичная графика. Пантомим 🤐 отражает Canvas: интерактивная и анимированная графика.

🤐 отражает Canvas: интерактивная и анимированная графика. Актер 🎭 ассоциируется с div: вариативность в решении творческих задач.

Отзывчивый дизайн: адаптация к различным размерам экрана

Отзывчивость ограничивается выбранным инструментом:

Отзывчивость SVG

Четкое отображение при любом масштабировании благодаря векторному формату.

Идеально подходит для экранов с высоким разрешением.

Отзывчивость Canvas

При изменении масштаба требуется перерисовка, что сказывается на производительности.

Необходима собственная логика управления соотношением сторон и откликом.

Отзывчивость Div

Возможность использовать разные стили через медиа-запросы .

. Удобная масштабируемость с использованием единиц vw/vh.

Компромиссы: что выбрать в зависимости от ваших потребностей

При выборе между Canvas, SVG и div рассмотрите:

Сценарии использования

Для динамичных игр в реальном времени предпочтительней Canvas или WebGL .

. Для визуализации данных лучшим выбором будет SVG .

. Для обычной веб-разметки и создания контента подходят div.

Производительность

Canvas быстр при отрисовке, но проигрывает в интерактивности из-за отсутствия обработки событий.

быстр при отрисовке, но проигрывает в интерактивности из-за отсутствия обработки событий. SVG эффективно работает с небольшим количеством элементов, но замедляется при их увеличении. Однако, браузеры постоянно работают над улучшением этого аспекта.

эффективно работает с небольшим количеством элементов, но замедляется при их увеличении. Однако, браузеры постоянно работают над улучшением этого аспекта. Div отлично подходят для стандартного контента, но неэффективны для сложных интерактивных задач.

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