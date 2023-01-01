Сравнение opacity:0 и visibility:hidden в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Применение свойств
opacity:0 и
visibility:hidden обладает различными эффектами. Свойство
opacity:0 делает элементы невидимыми, однако они остаются интерактивными и сохраняют свою позицию в верстке. В то время как
visibility:hidden скрывает элементы, делая их неинтерактивными, но они по-прежнему занимают место в верстке.
.transparent { opacity: 0; } /* В один момент элемент видно, в другой – нет */
.hidden { visibility: hidden; } /* Игра в прятки в стиле CSS */
Основные моменты:
opacity:0= Невидимость + Возможность интеракции
visibility:hidden= Невидимость + Исключение интеракции
- Оба свойства не удаляют элементы из потока, но влияют на стили взаимодействия.
Интерактивность против доступности
В контексте пользовательского удобства и интерактивности различия между этими двумя свойствами становятся очевидными:
- Доступность с клавиатуры: Элементы с
visibility:hiddenне могут быть сфокусированы и исключены из навигации с помощью клавиатуры. Элементы с
opacity:0продолжают участвовать в последовательности переключения фокуса с помощью клавиши Tab.
- Обработка событий: Хотя оба свойства позволяют взаимодействовать с событиями в JavaScript,
opacity:0может вызывать непонимание, так как элементы реагируют на клики, несмотря на свою невидимость.
- Screen-ридеры: Screen-ридеры реагируют на
visibility:hiddenи не анонсируют содержимое таких элементов, в отличие от элементов, скрытых с помощью
opacity:0.
Влияние на поток документа и визуальное представление
Важно понимать, какое влияние скрытие элементов оказывает на верстку:
- Элементы с
opacity:0визуально не присутствуют, но учитываются в макете, что влияет на такие характеристики как схлопывание отступов.
visibility:hiddenоставляет пространство в макете, но в таблицах свойство работает как
display: none, активируя эффект
visibility: collapse.
Особенности поведения браузеров и поддержка
Каждое из CSS-свойств обладает своими тонкостями и особенностями поддержки в разных браузерах:
- Совместимость с браузерами: У
opacityмогут возникнуть проблемы в Internet Explorer. Важно учитывать наиболее старую версию браузера, которую вы планируете поддерживать.
- Проблемы с печатью: Элементы с
opacity:0могут стать видимыми при печати, когда
visibility:hiddenобычно скрывает элементы и на печати.
Визуализация
Представим свойства
opacity:0 и
visibility:hidden как разные виды волшебных плащей:
Плащи:
| Еффект | Занимаемое пространство | Столкновение |
| ---------------------- | ------------------------------ | ---------------- |
| Плащ с opacity:0 | Невидим, но занимает пространство | ДА (🚶♂️💥) |
| Плащ с visibility:hidden | Невидим и не занимает пространство | НЕТ (🚶♂️) |
Оба волшебных плаща делают носителя невидимым, но
opacity:0 сохраняет физическое пространство, "занимаемое" носителем.
🏡 План комнаты:
👀 = Видны ли мы элемент?
🚪 = Занимает ли элемент пространство?
| |👀|🚪|
|--------------------------|-|-|
| Плащ с opacity:0 | ❌|✅|
| Плащ с visibility:hidden | ❌|❌|
Помните:
opacity:0 аналогичен прозрачной стене,
visibility:hidden — как мираж.
Практические сценарии и постройка логических связей
Выбирая между
opacity:0 и
visibility:hidden, обратите внимание на следующее:
- Анимация переходов: С
opacityможно создать плавное проявление или исчезновение элементов, тогда как
visibilityне поддерживает анимацию перехода видимости.
- Порядок наложения:
opacityменьше 1 создает новый контекст наложения, что может влиять на
z-indexи видимость наложенных элементов.
- Производительность:
opacity:0может повлиять на производительность рендеринга, но современные браузеры справляются с этой задачей куда эффективнее.
Полезные материалы
- opacity – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробное руководство по
opacityот MDN.
- visibility | CSS-Tricks — Глубокое изучение
visibilityи его свойств в CSS от CSS-Tricks.
- html – Равнозначны ли по своему эффекту opacity:0 и visibility:hidden – Stack Overflow — Обсуждение различий между
opacityи
visibilityна Stack Overflow.
- CSS Layout – The display Property — Сравнение свойств
visibilityи
displayот W3Schools.
- "Now you see me" and keep seeing me – CSS-Tricks — Тщательный анализ иллюзий, создаваемых
opacityи
visibilityот CSS-Tricks.
- CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) — Обзор стандарта W3C по CSS свойству
visibility.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда