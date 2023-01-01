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Сравнение opacity:0 и visibility:hidden в CSS
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Сравнение opacity:0 и visibility:hidden в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Применение свойств opacity:0 и visibility:hidden обладает различными эффектами. Свойство opacity:0 делает элементы невидимыми, однако они остаются интерактивными и сохраняют свою позицию в верстке. В то время как visibility:hidden скрывает элементы, делая их неинтерактивными, но они по-прежнему занимают место в верстке.

CSS
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.transparent { opacity: 0; }   /* В один момент элемент видно, в другой – нет */
.hidden { visibility: hidden; } /* Игра в прятки в стиле CSS */

Основные моменты:

  • opacity:0 = Невидимость + Возможность интеракции
  • visibility:hidden = Невидимость + Исключение интеракции
  • Оба свойства не удаляют элементы из потока, но влияют на стили взаимодействия.
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Интерактивность против доступности

В контексте пользовательского удобства и интерактивности различия между этими двумя свойствами становятся очевидными:

  • Доступность с клавиатуры: Элементы с visibility:hidden не могут быть сфокусированы и исключены из навигации с помощью клавиатуры. Элементы с opacity:0 продолжают участвовать в последовательности переключения фокуса с помощью клавиши Tab.
  • Обработка событий: Хотя оба свойства позволяют взаимодействовать с событиями в JavaScript, opacity:0 может вызывать непонимание, так как элементы реагируют на клики, несмотря на свою невидимость.
  • Screen-ридеры: Screen-ридеры реагируют на visibility:hidden и не анонсируют содержимое таких элементов, в отличие от элементов, скрытых с помощью opacity:0.

Влияние на поток документа и визуальное представление

Важно понимать, какое влияние скрытие элементов оказывает на верстку:

  • Элементы с opacity:0 визуально не присутствуют, но учитываются в макете, что влияет на такие характеристики как схлопывание отступов.
  • visibility:hidden оставляет пространство в макете, но в таблицах свойство работает как display: none, активируя эффект visibility: collapse.

Особенности поведения браузеров и поддержка

Каждое из CSS-свойств обладает своими тонкостями и особенностями поддержки в разных браузерах:

  • Совместимость с браузерами: У opacity могут возникнуть проблемы в Internet Explorer. Важно учитывать наиболее старую версию браузера, которую вы планируете поддерживать.
  • Проблемы с печатью: Элементы с opacity:0 могут стать видимыми при печати, когда visibility:hidden обычно скрывает элементы и на печати.

Визуализация

Представим свойства opacity:0 и visibility:hidden как разные виды волшебных плащей:

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Плащи:
| Еффект                 | Занимаемое пространство         | Столкновение      |
| ---------------------- | ------------------------------ | ---------------- |
| Плащ с opacity:0       | Невидим, но занимает пространство | ДА (🚶‍♂️💥)       |
| Плащ с visibility:hidden | Невидим и не занимает пространство | НЕТ (🚶‍♂️)       |

Оба волшебных плаща делают носителя невидимым, но opacity:0 сохраняет физическое пространство, "занимаемое" носителем.

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🏡 План комнаты:
👀 = Видны ли мы элемент? 
🚪 = Занимает ли элемент пространство?

|                          |👀|🚪|
|--------------------------|-|-|
| Плащ с opacity:0         | ❌|✅|
| Плащ с visibility:hidden | ❌|❌|

Помните: opacity:0 аналогичен прозрачной стене, visibility:hidden — как мираж.

Практические сценарии и постройка логических связей

Выбирая между opacity:0 и visibility:hidden, обратите внимание на следующее:

  • Анимация переходов: С opacity можно создать плавное проявление или исчезновение элементов, тогда как visibility не поддерживает анимацию перехода видимости.
  • Порядок наложения: opacity меньше 1 создает новый контекст наложения, что может влиять на z-index и видимость наложенных элементов.
  • Производительность: opacity:0 может повлиять на производительность рендеринга, но современные браузеры справляются с этой задачей куда эффективнее.

Полезные материалы

  1. opacity – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Подробное руководство по opacity от MDN.
  2. visibility | CSS-Tricks — Глубокое изучение visibility и его свойств в CSS от CSS-Tricks.
  3. html – Равнозначны ли по своему эффекту opacity:0 и visibility:hidden – Stack Overflow — Обсуждение различий между opacity и visibility на Stack Overflow.
  4. CSS Layout – The display Property — Сравнение свойств visibility и display от W3Schools.
  5. "Now you see me" and keep seeing me – CSS-Tricks — Тщательный анализ иллюзий, создаваемых opacity и visibility от CSS-Tricks.
  6. CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) — Обзор стандарта W3C по CSS свойству visibility.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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