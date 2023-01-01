Сравнение opacity:0 и visibility:hidden в CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Применение свойств opacity:0 и visibility:hidden обладает различными эффектами. Свойство opacity:0 делает элементы невидимыми, однако они остаются интерактивными и сохраняют свою позицию в верстке. В то время как visibility:hidden скрывает элементы, делая их неинтерактивными, но они по-прежнему занимают место в верстке.

CSS Скопировать код .transparent { opacity: 0; } /* В один момент элемент видно, в другой – нет */ .hidden { visibility: hidden; } /* Игра в прятки в стиле CSS */

Основные моменты:

opacity:0 = Невидимость + Возможность интеракции

= Невидимость + Возможность интеракции visibility:hidden = Невидимость + Исключение интеракции

= Невидимость + Исключение интеракции Оба свойства не удаляют элементы из потока, но влияют на стили взаимодействия.

Интерактивность против доступности

В контексте пользовательского удобства и интерактивности различия между этими двумя свойствами становятся очевидными:

Доступность с клавиатуры : Элементы с visibility:hidden не могут быть сфокусированы и исключены из навигации с помощью клавиатуры. Элементы с opacity:0 продолжают участвовать в последовательности переключения фокуса с помощью клавиши Tab .

: Элементы с не могут быть сфокусированы и исключены из навигации с помощью клавиатуры. Элементы с продолжают участвовать в последовательности переключения фокуса с помощью клавиши . Обработка событий : Хотя оба свойства позволяют взаимодействовать с событиями в JavaScript, opacity:0 может вызывать непонимание, так как элементы реагируют на клики, несмотря на свою невидимость.

: Хотя оба свойства позволяют взаимодействовать с событиями в JavaScript, может вызывать непонимание, так как элементы реагируют на клики, несмотря на свою невидимость. Screen-ридеры: Screen-ридеры реагируют на visibility:hidden и не анонсируют содержимое таких элементов, в отличие от элементов, скрытых с помощью opacity:0 .

Влияние на поток документа и визуальное представление

Важно понимать, какое влияние скрытие элементов оказывает на верстку:

Элементы с opacity:0 визуально не присутствуют, но учитываются в макете, что влияет на такие характеристики как схлопывание отступов.

визуально не присутствуют, но учитываются в макете, что влияет на такие характеристики как схлопывание отступов. visibility:hidden оставляет пространство в макете, но в таблицах свойство работает как display: none , активируя эффект visibility: collapse .

Особенности поведения браузеров и поддержка

Каждое из CSS-свойств обладает своими тонкостями и особенностями поддержки в разных браузерах:

Совместимость с браузерами : У opacity могут возникнуть проблемы в Internet Explorer. Важно учитывать наиболее старую версию браузера, которую вы планируете поддерживать.

: У могут возникнуть проблемы в Internet Explorer. Важно учитывать наиболее старую версию браузера, которую вы планируете поддерживать. Проблемы с печатью: Элементы с opacity:0 могут стать видимыми при печати, когда visibility:hidden обычно скрывает элементы и на печати.

Визуализация

Представим свойства opacity:0 и visibility:hidden как разные виды волшебных плащей:

Markdown Скопировать код Плащи: | Еффект | Занимаемое пространство | Столкновение | | ---------------------- | ------------------------------ | ---------------- | | Плащ с opacity:0 | Невидим, но занимает пространство | ДА (🚶‍♂️💥) | | Плащ с visibility:hidden | Невидим и не занимает пространство | НЕТ (🚶‍♂️) |

Оба волшебных плаща делают носителя невидимым, но opacity:0 сохраняет физическое пространство, "занимаемое" носителем.

Markdown Скопировать код 🏡 План комнаты: 👀 = Видны ли мы элемент? 🚪 = Занимает ли элемент пространство? | |👀|🚪| |--------------------------|-|-| | Плащ с opacity:0 | ❌|✅| | Плащ с visibility:hidden | ❌|❌|

Помните: opacity:0 аналогичен прозрачной стене, visibility:hidden — как мираж.

Практические сценарии и постройка логических связей

Выбирая между opacity:0 и visibility:hidden , обратите внимание на следующее:

Анимация переходов : С opacity можно создать плавное проявление или исчезновение элементов, тогда как visibility не поддерживает анимацию перехода видимости.

: С можно создать плавное проявление или исчезновение элементов, тогда как не поддерживает анимацию перехода видимости. Порядок наложения : opacity меньше 1 создает новый контекст наложения, что может влиять на z-index и видимость наложенных элементов.

: меньше 1 создает новый контекст наложения, что может влиять на и видимость наложенных элементов. Производительность: opacity:0 может повлиять на производительность рендеринга, но современные браузеры справляются с этой задачей куда эффективнее.

Полезные материалы