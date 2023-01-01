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Сравнение <input type='submit'> и <button type='submit'> в HTML
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Сравнение <input type='submit'> и <button type='submit'> в HTML

#Формы  #Инпуты и типы полей  #Кнопки и элементы управления  
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Быстрый ответ

Выбор между <input type='submit'> и <button type='submit'> зависит от требуемых функций. Используйте <input> для простоты и <button> для гибкости:

HTML
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<input type='submit' value='Нажми меня!' />            // Простая кнопка
<button type='submit'><img src="icon.png"> Нажми меня!</button> // Сложная кнопка с изображением

Если вам необходима гибкость дизайна, лучше выбрать <button>.

Пошаговый план для смены профессии

Разница в поведении

Между <button> и <input> присутствуют существенные различия:

  • <button> допускает использование более сложных элементов, включая изображения и HTML-структуры, благодаря возможности содержать дочерние элементы.
  • В контексте доступности, <button> более предпочтителен, так как он предоставляет вспомогательным технологиям больше смысловой информации.
  • При отправке формы через <input> передаётся значение атрибута value, а <button> передаёт своё содержимое, что может приводить к нестабильности в различных браузерах. Чтобы избежать проблем, используйте value или скрытые поля вместе с <button>.

Обеспечение совместимости с различными браузерами

Важное значение имеет совместимость с браузерами:

  • Для избежания путаницы всегда указывайте type, даже если по умолчанию у <button> стоит submit.
  • Если <button> содержит не только текст, рекомендуется добавить атрибут value, чтобы обеспечить надёжную отправку данных во всех браузерах.
  • Будьте внимательны: <input type="image"> предназначен для использования с серверными картами изображений, а не как кнопка отправки.

Свобода дизайна и улучшенное CSS-оформление

Если вам требуются креативные решения, <button> незаменим:

  • Стилизация <button> с помощью CSS проста, что упрощает настройку отступов, границ и фона.
  • <button> обеспечивает дизайнерам свободу творчества, позволяя создавать кнопки с иконками и подсказками.

Предпочтение

Семантическая разметка играет важную роль для SEO и вспомогательных технологий. <button> ясно выражает намерения пользователя, в то время как <input> может вызвать двусмысленность из-за многообразия типов ввода.

Визуализация

Представьте два инструмента: гаечный ключ и швейцарский армейский нож:

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Содержимое инструментального ящика:
- Гаечный ключ: 🔧    (input type='submit')
- Швейцарский армейский нож: 🛠️   (button type='submit')

Свойства швейцарского армейского ножа делают его намного более гибким по сравнению с гаечным ключом!

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🔧 – Просто скажите "закрути", и он выполнит задачу.
🛠️ – Многофункциональный "инструмент", выполняющий множество задач. Закрутит, разрежет и даже откроет бутылку пива!

Выбор инструмента

Предпочитайте <input> для стандартных задач

  • Простота – вот что важно.
  • Традиционная, без хитростей отправка формы.

Используйте <button> для большей гибкости

  • Когда важен дизайн.
  • Для сложных форм с интерактивными элементами.
  • Если приоритетны доступность и семантика, например, в приложениях с ARIA.

Шаг вперёд: Необычное использование кнопок

Изучите эти специальные подходы для создания выдающихся веб-форм:

  • Динамические подписи на кнопках: настройте <button> в соответствии с вашими требованиями. Используйте JavaScript для изменения текста и стилей в зависимости от действий пользователя.
  • Кнопки с изображениями: хотите, чтобы кнопка отправки выглядела стильно? <button>, содержащий <img>, открывает неограниченные возможности для творчества.
  • Предотвращение множественных кликов: используйте JavaScript, чтобы заблокировать кнопку после первого клика и предотвратить повторную отправку формы.

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Ольга Селезнёва

биостатистик

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