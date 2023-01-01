Сравнение <input type='submit'> и <button type='submit'> в HTML

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Быстрый ответ

Выбор между <input type='submit'> и <button type='submit'> зависит от требуемых функций. Используйте <input> для простоты и <button> для гибкости:

HTML Скопировать код <input type='submit' value='Нажми меня!' /> // Простая кнопка <button type='submit'><img src="icon.png"> Нажми меня!</button> // Сложная кнопка с изображением

Если вам необходима гибкость дизайна, лучше выбрать <button> .

Разница в поведении

Между <button> и <input> присутствуют существенные различия:

<button> допускает использование более сложных элементов , включая изображения и HTML-структуры, благодаря возможности содержать дочерние элементы.

допускает использование , включая изображения и HTML-структуры, благодаря возможности содержать дочерние элементы. В контексте доступности , <button> более предпочтителен, так как он предоставляет вспомогательным технологиям больше смысловой информации.

, более предпочтителен, так как он предоставляет вспомогательным технологиям больше смысловой информации. При отправке формы через <input> передаётся значение атрибута value , а <button> передаёт своё содержимое, что может приводить к нестабильности в различных браузерах. Чтобы избежать проблем, используйте value или скрытые поля вместе с <button> .

Обеспечение совместимости с различными браузерами

Важное значение имеет совместимость с браузерами:

Для избежания путаницы всегда указывайте type , даже если по умолчанию у <button> стоит submit .

всегда указывайте , даже если по умолчанию у стоит . Если <button> содержит не только текст, рекомендуется добавить атрибут value , чтобы обеспечить надёжную отправку данных во всех браузерах.

содержит не только текст, рекомендуется , чтобы обеспечить надёжную отправку данных во всех браузерах. Будьте внимательны: <input type="image"> предназначен для использования с серверными картами изображений, а не как кнопка отправки.

Свобода дизайна и улучшенное CSS-оформление

Если вам требуются креативные решения, <button> незаменим:

Стилизация <button> с помощью CSS проста , что упрощает настройку отступов, границ и фона.

с помощью CSS , что упрощает настройку отступов, границ и фона. <button> обеспечивает дизайнерам свободу творчества, позволяя создавать кнопки с иконками и подсказками.

Предпочтение

Семантическая разметка играет важную роль для SEO и вспомогательных технологий. <button> ясно выражает намерения пользователя, в то время как <input> может вызвать двусмысленность из-за многообразия типов ввода.

Визуализация

Представьте два инструмента: гаечный ключ и швейцарский армейский нож:

Markdown Скопировать код Содержимое инструментального ящика: - Гаечный ключ: 🔧 (input type='submit') - Швейцарский армейский нож: 🛠️ (button type='submit')

Свойства швейцарского армейского ножа делают его намного более гибким по сравнению с гаечным ключом!

Markdown Скопировать код 🔧 – Просто скажите "закрути", и он выполнит задачу. 🛠️ – Многофункциональный "инструмент", выполняющий множество задач. Закрутит, разрежет и даже откроет бутылку пива!

Выбор инструмента

Предпочитайте <input> для стандартных задач

Простота – вот что важно.

Традиционная, без хитростей отправка формы.

Используйте <button> для большей гибкости

Когда важен дизайн .

. Для сложных форм с интерактивными элементами .

. Если приоритетны доступность и семантика, например, в приложениях с ARIA.

Шаг вперёд: Необычное использование кнопок

Изучите эти специальные подходы для создания выдающихся веб-форм:

Динамические подписи на кнопках : настройте <button> в соответствии с вашими требованиями. Используйте JavaScript для изменения текста и стилей в зависимости от действий пользователя.

: настройте в соответствии с вашими требованиями. Используйте JavaScript для изменения текста и стилей в зависимости от действий пользователя. Кнопки с изображениями : хотите, чтобы кнопка отправки выглядела стильно? <button> , содержащий <img> , открывает неограниченные возможности для творчества .

: хотите, чтобы кнопка отправки выглядела стильно? , содержащий , открывает неограниченные . Предотвращение множественных кликов: используйте JavaScript, чтобы заблокировать кнопку после первого клика и предотвратить повторную отправку формы.

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