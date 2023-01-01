Сравнение <input type='submit'> и <button type='submit'> в HTML#Формы #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Выбор между
<input type='submit'> и
<button type='submit'> зависит от требуемых функций. Используйте
<input> для простоты и
<button> для гибкости:
<input type='submit' value='Нажми меня!' /> // Простая кнопка
<button type='submit'><img src="icon.png"> Нажми меня!</button> // Сложная кнопка с изображением
Если вам необходима гибкость дизайна, лучше выбрать
<button>.
Разница в поведении
Между
<button> и
<input> присутствуют существенные различия:
<button>допускает использование более сложных элементов, включая изображения и HTML-структуры, благодаря возможности содержать дочерние элементы.
- В контексте доступности,
<button>более предпочтителен, так как он предоставляет вспомогательным технологиям больше смысловой информации.
- При отправке формы через
<input>передаётся значение атрибута
value, а
<button>передаёт своё содержимое, что может приводить к нестабильности в различных браузерах. Чтобы избежать проблем, используйте
valueили скрытые поля вместе с
<button>.
Обеспечение совместимости с различными браузерами
Важное значение имеет совместимость с браузерами:
- Для избежания путаницы всегда указывайте
type, даже если по умолчанию у
<button>стоит
submit.
- Если
<button>содержит не только текст, рекомендуется добавить атрибут
value, чтобы обеспечить надёжную отправку данных во всех браузерах.
- Будьте внимательны:
<input type="image">предназначен для использования с серверными картами изображений, а не как кнопка отправки.
Свобода дизайна и улучшенное CSS-оформление
Если вам требуются креативные решения,
<button> незаменим:
- Стилизация
<button>с помощью CSS проста, что упрощает настройку отступов, границ и фона.
<button>обеспечивает дизайнерам свободу творчества, позволяя создавать кнопки с иконками и подсказками.
Предпочтение
Семантическая разметка играет важную роль для SEO и вспомогательных технологий.
<button> ясно выражает намерения пользователя, в то время как
<input> может вызвать двусмысленность из-за многообразия типов ввода.
Визуализация
Представьте два инструмента: гаечный ключ и швейцарский армейский нож:
Содержимое инструментального ящика:
- Гаечный ключ: 🔧 (input type='submit')
- Швейцарский армейский нож: 🛠️ (button type='submit')
Свойства швейцарского армейского ножа делают его намного более гибким по сравнению с гаечным ключом!
🔧 – Просто скажите "закрути", и он выполнит задачу.
🛠️ – Многофункциональный "инструмент", выполняющий множество задач. Закрутит, разрежет и даже откроет бутылку пива!
Выбор инструмента
Предпочитайте
<input> для стандартных задач
- Простота – вот что важно.
- Традиционная, без хитростей отправка формы.
Используйте
<button> для большей гибкости
- Когда важен дизайн.
- Для сложных форм с интерактивными элементами.
- Если приоритетны доступность и семантика, например, в приложениях с ARIA.
Шаг вперёд: Необычное использование кнопок
Изучите эти специальные подходы для создания выдающихся веб-форм:
- Динамические подписи на кнопках: настройте
<button>в соответствии с вашими требованиями. Используйте JavaScript для изменения текста и стилей в зависимости от действий пользователя.
- Кнопки с изображениями: хотите, чтобы кнопка отправки выглядела стильно?
<button>, содержащий
<img>, открывает неограниченные возможности для творчества.
- Предотвращение множественных кликов: используйте JavaScript, чтобы заблокировать кнопку после первого клика и предотвратить повторную отправку формы.
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Ольга Селезнёва
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