Сравнение .hide() jQuery и display: none CSS: разница и преимущества

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Быстрый ответ

Функция .hide() в jQuery — это продвинутый инструмент для управления видимостью элементов: он не просто способен скрыть выбранный элемент, но также умеет запоминать его первоначальное свойство display . Это облегчает восстановление прежнего состояния и с сохранением всех связанных с элементом событий при использовании jQuery. В контрасте с этим, в CSS свойство display: none без купюр скрывает элемент, не заботясь о сохранении его состояния или о том, как его вернуть обратно.

Примеры применений:

В случае jQuery:

JS Скопировать код $('#element').hide(); // Та-дам! Элемент спрятан

Используя чистый JavaScript:

JS Скопировать код document.getElementById('element').style.display = 'none'; // Вычурка, но без варианта вернуться назад

Вкратце, если вам нужен обратимый и управляемый процесс сокрытия, .hide() — это то, что вам нужно. display: none же подходит для быстрого, но одностороннего исчезновения элементов.

Детальное объяснение и практические примеры

Плавные переходы

.hide() позволяет добавить анимацию к процессу скрытия: $('#element').hide(500); плавно уменьшит прозрачность элемента, создавая эффект его постепенного исчезновения. Для того чтобы добиться такого же эффекта с помощью CSS, потребуются дополнительные усилия.

Производительность

Прямое изменение свойства display может вызвать перерисовку DOM-дерева, что отразится на скорости загрузки страницы. Проблема усиливается, если на странице много элементов или если видимость элементов меняется регулярно. В таких случаях .hide() и .show() — ваш выбор для оптимизации производительности.

Память о прошлом

Метод .hide() умеет запомнить первоначальное значение свойства display и хранить его в специальной внутренней структуре данных. Это имеет значение, когда нужно сохранить тип позиционирования элементов (таких как inline , block или inline-block ), чтобы позже правильно их отобразить при использовании .show() .

Функции обратного вызова

Функционал .hide() включает в себя возможность использования callback-функций. Они могут быть вызваны после завершения анимации скрытия: $('#element').hide(500, function() { /* Действие после спуска занавеса */ }); . Это делает анимацию более гибким и мощным инструментом для создания сложных визуальных эффектов.

jQuery против чистого JavaScript

На чистой производительности, прямое изменение display с помощью JavaScript опережает jQuery, поскольку последний добавляет дополнительные уровни абстракции. Однако при отсутствии абсолютной необходимости максимального ускорения, разница в скорости будет практически не заметна.

Визуализация

Сравнение метода .hide() в jQuery и свойства display: none в CSS можно представить как указания режиссера в театре:

Markdown Скопировать код | Действие | Эффект | Описание | | ----------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | | .hide() | Занавес медленно опускается 🎭 | Сцена скрыта, актеры готовятся к новым выходам. | | CSS display: none | Сцена внезапно исчезает ⚡ | Сцена резко убрана, актеры в замешательстве. |

Отношение "зрителей" к этому, здесь представлено как реакция браузера на процессы отрисовки:

.hide() : Он скрывает элемент плавно и с возможностью восстановления, подобно антракту, после которого следует новое действие.

: Он скрывает элемент плавно и с возможностью восстановления, подобно антракту, после которого следует новое действие. CSS: Он убирает элемент нагло и бесповоротно, без следа прежнего действия, вызывая полное прекращение процессов.

Учет доступности и SEO

Вопросы доступности

И .hide() , и display: none делают элементы недоступными как для юзеров, так и для скринридеров. Если важно сохранить частичную видимость элементов, рассмотрите использование ARIA-атрибутов или CSS свойства visibility: hidden .

SEO-совместимость

Скрывая контент с помощью display: none , необходимо помнить, что, несмотря на то что его индексируют поисковые роботы, он может не учитываться при ранжировании страницы в поисковой выдаче. Так что обдумайте решение скрывать важную информацию, чтобы не упустить позиции.

Примечание: Несмотря на указанные различия, и .hide() , и display: none по сути ведут к одному и тому же результату — элемент исчезает с экрана.

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