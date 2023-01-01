Сравнение .hide() jQuery и display: none CSS: разница и преимущества#CSS и верстка #jQuery #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Функция
.hide() в jQuery — это продвинутый инструмент для управления видимостью элементов: он не просто способен скрыть выбранный элемент, но также умеет запоминать его первоначальное свойство
display. Это облегчает восстановление прежнего состояния и с сохранением всех связанных с элементом событий при использовании jQuery. В контрасте с этим, в CSS свойство
display: none без купюр скрывает элемент, не заботясь о сохранении его состояния или о том, как его вернуть обратно.
Примеры применений:
В случае jQuery:
$('#element').hide(); // Та-дам! Элемент спрятан
Используя чистый JavaScript:
document.getElementById('element').style.display = 'none'; // Вычурка, но без варианта вернуться назад
Вкратце, если вам нужен обратимый и управляемый процесс сокрытия,
.hide() — это то, что вам нужно.
display: none же подходит для быстрого, но одностороннего исчезновения элементов.
Детальное объяснение и практические примеры
Плавные переходы
.hide() позволяет добавить анимацию к процессу скрытия:
$('#element').hide(500); плавно уменьшит прозрачность элемента, создавая эффект его постепенного исчезновения. Для того чтобы добиться такого же эффекта с помощью CSS, потребуются дополнительные усилия.
Производительность
Прямое изменение свойства
display может вызвать перерисовку DOM-дерева, что отразится на скорости загрузки страницы. Проблема усиливается, если на странице много элементов или если видимость элементов меняется регулярно. В таких случаях
.hide() и
.show() — ваш выбор для оптимизации производительности.
Память о прошлом
Метод
.hide() умеет запомнить первоначальное значение свойства
display и хранить его в специальной внутренней структуре данных. Это имеет значение, когда нужно сохранить тип позиционирования элементов (таких как
inline,
block или
inline-block), чтобы позже правильно их отобразить при использовании
.show().
Функции обратного вызова
Функционал
.hide() включает в себя возможность использования callback-функций. Они могут быть вызваны после завершения анимации скрытия:
$('#element').hide(500, function() { /* Действие после спуска занавеса */ });. Это делает анимацию более гибким и мощным инструментом для создания сложных визуальных эффектов.
jQuery против чистого JavaScript
На чистой производительности, прямое изменение
display с помощью JavaScript опережает jQuery, поскольку последний добавляет дополнительные уровни абстракции. Однако при отсутствии абсолютной необходимости максимального ускорения, разница в скорости будет практически не заметна.
Визуализация
Сравнение метода
.hide() в jQuery и свойства
display: none в CSS можно представить как указания режиссера в театре:
| Действие | Эффект | Описание |
| ----------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| .hide() | Занавес медленно опускается 🎭 | Сцена скрыта, актеры готовятся к новым выходам. |
| CSS display: none | Сцена внезапно исчезает ⚡ | Сцена резко убрана, актеры в замешательстве. |
Отношение "зрителей" к этому, здесь представлено как реакция браузера на процессы отрисовки:
- .hide(): Он скрывает элемент плавно и с возможностью восстановления, подобно антракту, после которого следует новое действие.
- CSS: Он убирает элемент нагло и бесповоротно, без следа прежнего действия, вызывая полное прекращение процессов.
Учет доступности и SEO
Вопросы доступности
И
.hide(), и
display: none делают элементы недоступными как для юзеров, так и для скринридеров. Если важно сохранить частичную видимость элементов, рассмотрите использование ARIA-атрибутов или CSS свойства
visibility: hidden.
SEO-совместимость
Скрывая контент с помощью
display: none, необходимо помнить, что, несмотря на то что его индексируют поисковые роботы, он может не учитываться при ранжировании страницы в поисковой выдаче. Так что обдумайте решение скрывать важную информацию, чтобы не упустить позиции.
Примечание: Несмотря на указанные различия, и
.hide(), и
display: none по сути ведут к одному и тому же результату — элемент исчезает с экрана.
Полезные материалы
- .hide() | Официальная документация jQuery — Продвинутое описание метода .hide() на примере официальной документации.
- Свойство CSS display — Подробное руководство по использованию свойства display в CSS.
- visibility | CSS-Tricks — Обзор различий между
display: noneи
visibility: hidden.
- Свойство display DOM HTML — Взаимодействие со свойством display через JavaScript.
- Как переключаться между скрытием и показом элемента — Практичное руководство по тому, как менять видимость элемента с помощью JavaScript, повторяющее функционал метода jQuery
.hide().
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда