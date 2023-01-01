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Сравнение .hide() jQuery и display: none CSS: разница и преимущества
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Сравнение .hide() jQuery и display: none CSS: разница и преимущества

#CSS и верстка  #jQuery  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Функция .hide() в jQuery — это продвинутый инструмент для управления видимостью элементов: он не просто способен скрыть выбранный элемент, но также умеет запоминать его первоначальное свойство display. Это облегчает восстановление прежнего состояния и с сохранением всех связанных с элементом событий при использовании jQuery. В контрасте с этим, в CSS свойство display: none без купюр скрывает элемент, не заботясь о сохранении его состояния или о том, как его вернуть обратно.

Примеры применений:

В случае jQuery:

JS
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$('#element').hide(); // Та-дам! Элемент спрятан

Используя чистый JavaScript:

JS
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document.getElementById('element').style.display = 'none'; // Вычурка, но без варианта вернуться назад

Вкратце, если вам нужен обратимый и управляемый процесс сокрытия, .hide() — это то, что вам нужно. display: none же подходит для быстрого, но одностороннего исчезновения элементов.

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Детальное объяснение и практические примеры

Плавные переходы

.hide() позволяет добавить анимацию к процессу скрытия: $('#element').hide(500); плавно уменьшит прозрачность элемента, создавая эффект его постепенного исчезновения. Для того чтобы добиться такого же эффекта с помощью CSS, потребуются дополнительные усилия.

Производительность

Прямое изменение свойства display может вызвать перерисовку DOM-дерева, что отразится на скорости загрузки страницы. Проблема усиливается, если на странице много элементов или если видимость элементов меняется регулярно. В таких случаях .hide() и .show() — ваш выбор для оптимизации производительности.

Память о прошлом

Метод .hide() умеет запомнить первоначальное значение свойства display и хранить его в специальной внутренней структуре данных. Это имеет значение, когда нужно сохранить тип позиционирования элементов (таких как inline, block или inline-block), чтобы позже правильно их отобразить при использовании .show().

Функции обратного вызова

Функционал .hide() включает в себя возможность использования callback-функций. Они могут быть вызваны после завершения анимации скрытия: $('#element').hide(500, function() { /* Действие после спуска занавеса */ });. Это делает анимацию более гибким и мощным инструментом для создания сложных визуальных эффектов.

jQuery против чистого JavaScript

На чистой производительности, прямое изменение display с помощью JavaScript опережает jQuery, поскольку последний добавляет дополнительные уровни абстракции. Однако при отсутствии абсолютной необходимости максимального ускорения, разница в скорости будет практически не заметна.

Визуализация

Сравнение метода .hide() в jQuery и свойства display: none в CSS можно представить как указания режиссера в театре:

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| Действие                | Эффект                              | Описание                                               |
| ----------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| .hide()                 | Занавес медленно опускается 🎭       | Сцена скрыта, актеры готовятся к новым выходам.       |
| CSS display: none       | Сцена внезапно исчезает ⚡           | Сцена резко убрана, актеры в замешательстве.           |

Отношение "зрителей" к этому, здесь представлено как реакция браузера на процессы отрисовки:

  • .hide(): Он скрывает элемент плавно и с возможностью восстановления, подобно антракту, после которого следует новое действие.
  • CSS: Он убирает элемент нагло и бесповоротно, без следа прежнего действия, вызывая полное прекращение процессов.

Учет доступности и SEO

Вопросы доступности

И .hide(), и display: none делают элементы недоступными как для юзеров, так и для скринридеров. Если важно сохранить частичную видимость элементов, рассмотрите использование ARIA-атрибутов или CSS свойства visibility: hidden.

SEO-совместимость

Скрывая контент с помощью display: none, необходимо помнить, что, несмотря на то что его индексируют поисковые роботы, он может не учитываться при ранжировании страницы в поисковой выдаче. Так что обдумайте решение скрывать важную информацию, чтобы не упустить позиции.

Примечание: Несмотря на указанные различия, и .hide(), и display: none по сути ведут к одному и тому же результату — элемент исчезает с экрана.

Полезные материалы

  1. .hide() | Официальная документация jQueryПродвинутое описание метода .hide() на примере официальной документации.
  2. Свойство CSS displayПодробное руководство по использованию свойства display в CSS.
  3. visibility | CSS-Tricks — Обзор различий между display: none и visibility: hidden.
  4. Свойство display DOM HTML — Взаимодействие со свойством display через JavaScript.
  5. Как переключаться между скрытием и показом элемента — Практичное руководство по тому, как менять видимость элемента с помощью JavaScript, повторяющее функционал метода jQuery .hide().
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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