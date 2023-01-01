Сравнение двух полей формы HTML без JavaScript

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Быстрый ответ

Сглаживание значений полей формы потребует использования JavaScript-валидатора. Скрипт проверяет соответствие введенных данных при попытке отправки и препятствует ей, если значения разнятся. Вот пример реализации:

HTML Скопировать код <form onsubmit="return matchFields()"> <input type="text" id="field1" required> <input type="text" id="field2" required> <button>Оправить</button> </form> <script> function matchFields() { if (document.getElementById('field1').value === document.getElementById('field2').value) { return true; } else { alert('Поля должны быть идентичны, как носки в паре!'); return false; } } </script>

Этот код активизирует функцию matchFields() , которая проверяет соответствие значений полей field1 и field2 и в случае несовпадения замедляет отправку формы, подкрепяя это предупреждением.

Доброжелательная обратная связь с валидацией в реальном времени

С целью усовершенствования пользовательского опыта, рекомендуется применять JavaScript для вывода мгновенных предупреждений при валидации с использованием события oninput .

HTML Скопировать код <input type="password" id="password" required pattern=".{8,}" title="Минимум 8 символов"> <input type="password" id="confirm_password" required oninput="validatePassword()"> <span id="message"></span> <script> function validatePassword() { if(document.getElementById('password').value === document.getElementById('confirm_password').value) { document.getElementById('message').innerText = '✅ Пароли совпадают!'; document.getElementById('confirm_password').setCustomValidity(''); } else { document.getElementById('message').innerText = '❌ Пароли различны!'; document.getElementById('confirm_password').setCustomValidity('Пароли должны совпадать.'); } } </script>

Таким образом, применение метода setCustomValidity() позволит выводить уведомления при обнаружении различий и напоминать пользователю о исправлении, общаясь с атрибутами pattern и title .

Верификация на стороне сервера для надежного контроля данных

Несмотря на возможности клиентской проверки для улучшения UX, верификация на стороне сервера остаётся надёжным инструментом защиты данных от нежелательных манипуляций.

JS Скопировать код // Псевдокод сервера на Node.js с использованием фреймворка Express app.post('/submit-form', (req, res) => { const { password, confirmPassword } = req.body; if (password !== confirmPassword) { res.status(400).send("Пароли должны быть идентичны, это же не космонавтика!"); } else { // Процесс последующего надёжного хранения пароля. } });

Таким образом, всегда обязательно проводите проверку данных и на серверной стороне – помните правило "Доверяй, но проверяй".

Визуализация

Представьте два замка (🔒🔒), охраняющих сокровище (🏴‍☠️). Каждый требует свой ключ (🔑A, 🔑B). И оба замка открываются только при условии идентичности ключей.

Markdown Скопировать код Замок A 🔒: Ключ A (🔑A) Замок B 🔒: Ключ B (🔑B)

Принцип взаимной проверки:

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder="Введите код A 🔑A" required> <input type="text" placeholder="Введите код B 🔑B" required oninput="validateCodeMatch(this)"> <script> // 🔐 JavaScript полирует возможности HTML function validateCodeMatch(input) { const codeA = document.querySelector('input[placeholder="Введите код A 🔑A"]'); const codeB = input; document.querySelector('.chest-status').innerText = codeA.value === codeB.value ? 'Открыто! 🗝️✨' : 'Закрыто 🔒'; } </script> <span class="chest-status">Закрыто 🔒</span>

Такая реакция на действия пользователя создаёт ощущение, что он работает с реальными замками-близнецами, что делает интерфейс понятным и удобным.

Проверка совместимости и резервные варианты

Так как не все браузеры поддерживают функции HTML5 в одинаковой степени, следует проверять совместимость, например, атрибута pattern на caniuse.com. Для браузеров, которые не распознают некоторые функции, предполагайте поддерживающие скрипты JavaScript:

JS Скопировать код if(!('pattern' in document.createElement('input'))) { // JavaScript выручает в поддержке более обиженных браузеров! }

Такие проверки обеспечивают рабочую способность вашего приложения даже при условиях устоявшихся браузеров.

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