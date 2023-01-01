Сравнение двух полей формы HTML без JavaScript#Формы #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Сглаживание значений полей формы потребует использования JavaScript-валидатора. Скрипт проверяет соответствие введенных данных при попытке отправки и препятствует ей, если значения разнятся. Вот пример реализации:
<form onsubmit="return matchFields()">
<input type="text" id="field1" required>
<input type="text" id="field2" required>
<button>Оправить</button>
</form>
<script>
function matchFields() {
if (document.getElementById('field1').value ===
document.getElementById('field2').value) {
return true;
} else {
alert('Поля должны быть идентичны, как носки в паре!');
return false;
}
}
</script>
Этот код активизирует функцию
matchFields(), которая проверяет соответствие значений полей
field1 и
field2 и в случае несовпадения замедляет отправку формы, подкрепяя это предупреждением.
Доброжелательная обратная связь с валидацией в реальном времени
С целью усовершенствования пользовательского опыта, рекомендуется применять JavaScript для вывода мгновенных предупреждений при валидации с использованием события
oninput.
<input type="password" id="password" required pattern=".{8,}" title="Минимум 8 символов">
<input type="password" id="confirm_password" required oninput="validatePassword()">
<span id="message"></span>
<script>
function validatePassword() {
if(document.getElementById('password').value ===
document.getElementById('confirm_password').value) {
document.getElementById('message').innerText = '✅ Пароли совпадают!';
document.getElementById('confirm_password').setCustomValidity('');
} else {
document.getElementById('message').innerText = '❌ Пароли различны!';
document.getElementById('confirm_password').setCustomValidity('Пароли должны совпадать.');
}
}
</script>
Таким образом, применение метода
setCustomValidity() позволит выводить уведомления при обнаружении различий и напоминать пользователю о исправлении, общаясь с атрибутами
pattern и
title.
Верификация на стороне сервера для надежного контроля данных
Несмотря на возможности клиентской проверки для улучшения UX, верификация на стороне сервера остаётся надёжным инструментом защиты данных от нежелательных манипуляций.
// Псевдокод сервера на Node.js с использованием фреймворка Express
app.post('/submit-form', (req, res) => {
const { password, confirmPassword } = req.body;
if (password !== confirmPassword) {
res.status(400).send("Пароли должны быть идентичны, это же не космонавтика!");
} else {
// Процесс последующего надёжного хранения пароля.
}
});
Таким образом, всегда обязательно проводите проверку данных и на серверной стороне – помните правило "Доверяй, но проверяй".
Визуализация
Представьте два замка (🔒🔒), охраняющих сокровище (🏴☠️). Каждый требует свой ключ (🔑A, 🔑B). И оба замка открываются только при условии идентичности ключей.
Замок A 🔒: Ключ A (🔑A)
Замок B 🔒: Ключ B (🔑B)
Принцип взаимной проверки:
<input type="text" placeholder="Введите код A 🔑A" required>
<input type="text" placeholder="Введите код B 🔑B" required oninput="validateCodeMatch(this)">
<script>
// 🔐 JavaScript полирует возможности HTML
function validateCodeMatch(input) {
const codeA = document.querySelector('input[placeholder="Введите код A 🔑A"]');
const codeB = input;
document.querySelector('.chest-status').innerText =
codeA.value === codeB.value ? 'Открыто! 🗝️✨' : 'Закрыто 🔒';
}
</script>
<span class="chest-status">Закрыто 🔒</span>
Такая реакция на действия пользователя создаёт ощущение, что он работает с реальными замками-близнецами, что делает интерфейс понятным и удобным.
Проверка совместимости и резервные варианты
Так как не все браузеры поддерживают функции HTML5 в одинаковой степени, следует проверять совместимость, например, атрибута
pattern на caniuse.com. Для браузеров, которые не распознают некоторые функции, предполагайте поддерживающие скрипты JavaScript:
if(!('pattern' in document.createElement('input'))) {
// JavaScript выручает в поддержке более обиженных браузеров!
}
Такие проверки обеспечивают рабочую способность вашего приложения даже при условиях устоявшихся браузеров.
Полезные материалы
- Constraint validation – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное описание API валидации ограничений HTML5.
- HTML input pattern Attribute — краткий обзор регулярных выражений для использования в атрибуте pattern HTML.
- JavaScript Form Validation — клиентская валидация форм с помощью JavaScript, летуче и понятно.
- HTML Standard — стандартное описание работы атрибута
requiredв формах HTML.
- ECMAScript® 2020 Language Specification — объяснение абстрактного сравнения равенства в JavaScript для точной проверки.
- Using data attributes – Learn web development | MDN — руководство по использованию пользовательских данных атрибутов HTML5.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер