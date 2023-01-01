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Сравнение двух полей формы HTML без JavaScript
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Сравнение двух полей формы HTML без JavaScript

#Формы  #Валидация форм  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Сглаживание значений полей формы потребует использования JavaScript-валидатора. Скрипт проверяет соответствие введенных данных при попытке отправки и препятствует ей, если значения разнятся. Вот пример реализации:

HTML
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<form onsubmit="return matchFields()">
  <input type="text" id="field1" required>
  <input type="text" id="field2" required>
  <button>Оправить</button>
</form>

<script>
function matchFields() {
  if (document.getElementById('field1').value === 
      document.getElementById('field2').value) {
    return true;
  } else {
    alert('Поля должны быть идентичны, как носки в паре!');
    return false;
  }
}
</script>

Этот код активизирует функцию matchFields(), которая проверяет соответствие значений полей field1 и field2 и в случае несовпадения замедляет отправку формы, подкрепяя это предупреждением.

Пошаговый план для смены профессии

Доброжелательная обратная связь с валидацией в реальном времени

С целью усовершенствования пользовательского опыта, рекомендуется применять JavaScript для вывода мгновенных предупреждений при валидации с использованием события oninput.

HTML
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<input type="password" id="password" required pattern=".{8,}" title="Минимум 8 символов">
<input type="password" id="confirm_password" required oninput="validatePassword()">
<span id="message"></span>

<script>
function validatePassword() {
  if(document.getElementById('password').value === 
     document.getElementById('confirm_password').value) {
    document.getElementById('message').innerText = '✅ Пароли совпадают!';
    document.getElementById('confirm_password').setCustomValidity('');
  } else {
    document.getElementById('message').innerText = '❌ Пароли различны!';
    document.getElementById('confirm_password').setCustomValidity('Пароли должны совпадать.');
  }
}
</script>

Таким образом, применение метода setCustomValidity() позволит выводить уведомления при обнаружении различий и напоминать пользователю о исправлении, общаясь с атрибутами pattern и title.

Верификация на стороне сервера для надежного контроля данных

Несмотря на возможности клиентской проверки для улучшения UX, верификация на стороне сервера остаётся надёжным инструментом защиты данных от нежелательных манипуляций.

JS
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// Псевдокод сервера на Node.js с использованием фреймворка Express
app.post('/submit-form', (req, res) => {
  const { password, confirmPassword } = req.body;
  if (password !== confirmPassword) {
    res.status(400).send("Пароли должны быть идентичны, это же не космонавтика!");
  } else {
    // Процесс последующего надёжного хранения пароля.
  }
});

Таким образом, всегда обязательно проводите проверку данных и на серверной стороне – помните правило "Доверяй, но проверяй".

Визуализация

Представьте два замка (🔒🔒), охраняющих сокровище (🏴‍☠️). Каждый требует свой ключ (🔑A, 🔑B). И оба замка открываются только при условии идентичности ключей.

Markdown
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Замок A 🔒: Ключ A (🔑A)
Замок B 🔒: Ключ B (🔑B)

Принцип взаимной проверки:

HTML
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<input type="text" placeholder="Введите код A 🔑A" required>
<input type="text" placeholder="Введите код B 🔑B" required oninput="validateCodeMatch(this)">
<script>
// 🔐 JavaScript полирует возможности HTML
function validateCodeMatch(input) {
  const codeA = document.querySelector('input[placeholder="Введите код A 🔑A"]');
  const codeB = input; 
  document.querySelector('.chest-status').innerText =
    codeA.value === codeB.value ? 'Открыто! 🗝️✨' : 'Закрыто 🔒';
}
</script>
<span class="chest-status">Закрыто 🔒</span>

Такая реакция на действия пользователя создаёт ощущение, что он работает с реальными замками-близнецами, что делает интерфейс понятным и удобным.

Проверка совместимости и резервные варианты

Так как не все браузеры поддерживают функции HTML5 в одинаковой степени, следует проверять совместимость, например, атрибута pattern на caniuse.com. Для браузеров, которые не распознают некоторые функции, предполагайте поддерживающие скрипты JavaScript:

JS
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if(!('pattern' in document.createElement('input'))) {
  // JavaScript выручает в поддержке более обиженных браузеров!
}

Такие проверки обеспечивают рабочую способность вашего приложения даже при условиях устоявшихся браузеров.

Полезные материалы

  1. Constraint validation – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное описание API валидации ограничений HTML5.
  2. HTML input pattern Attribute — краткий обзор регулярных выражений для использования в атрибуте pattern HTML.
  3. JavaScript Form Validationклиентская валидация форм с помощью JavaScript, летуче и понятно.
  4. HTML Standard — стандартное описание работы атрибута required в формах HTML.
  5. ECMAScript® 2020 Language Specification — объяснение абстрактного сравнения равенства в JavaScript для точной проверки.
  6. Using data attributes – Learn web development | MDN — руководство по использованию пользовательских данных атрибутов HTML5.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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