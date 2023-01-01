logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Сравнение display:inline-block и float:left в CSS: преимущества
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Сравнение display:inline-block и float:left в CSS: преимущества

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Display: inline-block представляет собой оптимальный выбор для создания сеточных макетов. Это дескриптор позволяет элементам грамотно распределиться как по горизонтали, так и по вертикали, сохраняя при этом их внутри стандартного потока документа. Это существенно упрощает процесс создания макета.

Пример использования:

CSS
Скопировать код
.element { display: inline-block; width: 200px; }

В случае, если требуется расположить элементы на наименьшее возможное расстояние друг от друга, например при одновременном отображении изображений и текста, можно использовать float: left. При этом не забывайте о применении методов clearfix для предотвращения возможных проблем с версткой.

Пример использования:

CSS
Скопировать код
.element { float: left; width: 200px; }
.container:after { content: ""; display: table; clear: both; }

Inline-block идеально подходит для линейного расположения блоков. В то время как floats требуют дополнительной настройки, они дополнительно обеспечивают обтекание контентом.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное сравнение

Проанализируем основные отличия между display: inline-block и float: left.

Выравнивание и пробельные символы

С display: inline-block элементы можно располагать вертикально с помощью свойств vertical-align, line-height и text-align: center. В отличие от этого, float: left по умолчанию выравнивает содержимое по верхнему краю, и вертикальное центрирование потребует дополнительного кода.

Учитывайте, что при использовании inline-block даже обычные пробелы в HTML могут воздействовать на макет. Но это можно предотвратить, удалив пробелы в коде или применив определенные приемы, например, играя со свойствами шрифта в родительском элементе.

Предсказуемость макета и потока страницы

Использование floats может привести к проблемам с потоком документа, так как они выводят элементы из общего потока. Проблему обычно решает применение clearfix.

В свою очередь, свойство inline-block сохраняет линейность макета, организуя элементы в одну линию. Однако, стоит использовать свойство vertical-align с осторожностью, чтобы избежать непредвиденных смещений элементов.

Проблемы с поддержкой в старых браузерах

Старые версии браузеров, например, IE7 и более ранние, не поддерживают inline-block. В то же время floats демонстрируют более широкую совместимость и обеспечивают однообразное поведение в устаревших браузерах.

Flexbox — современное решение

С появлением Flexbox необходимость выбора между inline-block и float отошла на второй план. Flexbox предлагает более гибкие и надежные способы создания верстки, что, в частности, подтвердил переход Bootstrap 4 к использованию Flexbox вместо floats.

Адаптивные сетки и фреймворки макетов

В рамках адаптивных сеток floats могут быть более предпочтительным вариантом из-за отсутствия проблем с пробельными символами, с которыми может столкнуться inline-block. Однако с выходом Flexbox и CSS Grid эти традиционные подходы становятся устаревшими.

Визуализация

Взглянем на сравнение display: inline-block и float: left в форме таблицы:

Markdown
Скопировать код
| Сценарий                | Display: inline-block    | Float: left              |
| ----------------------- | ----------------------- | ------------------------ |
| Порядок в строке        |  🕺🏿💃🕺🏾 – Четкость и порядок расположения   |  🌊🏄‍♀️ – Элементы свободно перемещаются |
| Взаимодействие элементов|  📦🤝📦 – Учитывание отступов и границ           |  📦💢📦 – Возможности перекрытия и игнорирования отступов |
| Вертикальное выравнивание|👌 – Удобство реализации                          |  🤷‍♂️ – Требует дополнительных манипуляций |
| Поток содержимого        |  💃🕺🏿🕺🏾 – Стабильность и упорядоченность       |  🏄‍♀️🌊 – Возможное нарушение порядка   |
| Добавление новых элементов| ➕🕺🏽 – Простое соединение с общей композицией |  ➕🌊 – Иногда требуется корректировка    |

Современные практики макетирования

По возможности используйте Flexbox или CSS Grid для создания отзывчивых и гибких макетов. Float и inline-block продолжают работать, однако прогнозируется их устаревание учитывая уменьшающуюся необходимость поддержки старых браузеров.

Полезные материалы

  1. Все о Floats | CSS-Tricks – Широкое руководство по floats в CSS.
  2. display – CSS | MDN – Замечательное объяснение свойства display, включая inline-block, от MDN.
  3. display | CSS-Tricks – Подробное описание различных вариаций свойства display, включая inline-block.
  4. CSS Layout – float и clear | W3Schools – Основы понимания и использования float и clear в CSS с примерами.
  5. CSS Layout – inline-block | W3Schools – Руководство по применению inline-block в CSS с практическими примерами.
  6. CSS Positioning 101 – A List Apart – Обзор техник позиционирования в CSS, полезный при работе с floats и inline-block.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое свойство лучше использовать для стабильного расположения элементов в сетке?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Как установить и настроить Swift на Linux
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...