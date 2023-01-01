Сравнение display:inline-block и float:left в CSS: преимущества

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Быстрый ответ

Display: inline-block представляет собой оптимальный выбор для создания сеточных макетов. Это дескриптор позволяет элементам грамотно распределиться как по горизонтали, так и по вертикали, сохраняя при этом их внутри стандартного потока документа. Это существенно упрощает процесс создания макета.

Пример использования:

CSS Скопировать код .element { display: inline-block; width: 200px; }

В случае, если требуется расположить элементы на наименьшее возможное расстояние друг от друга, например при одновременном отображении изображений и текста, можно использовать float: left . При этом не забывайте о применении методов clearfix для предотвращения возможных проблем с версткой.

Пример использования:

CSS Скопировать код .element { float: left; width: 200px; } .container:after { content: ""; display: table; clear: both; }

Inline-block идеально подходит для линейного расположения блоков. В то время как floats требуют дополнительной настройки, они дополнительно обеспечивают обтекание контентом.

Подробное сравнение

Проанализируем основные отличия между display: inline-block и float: left .

Выравнивание и пробельные символы

С display: inline-block элементы можно располагать вертикально с помощью свойств vertical-align , line-height и text-align: center . В отличие от этого, float: left по умолчанию выравнивает содержимое по верхнему краю, и вертикальное центрирование потребует дополнительного кода.

Учитывайте, что при использовании inline-block даже обычные пробелы в HTML могут воздействовать на макет. Но это можно предотвратить, удалив пробелы в коде или применив определенные приемы, например, играя со свойствами шрифта в родительском элементе.

Предсказуемость макета и потока страницы

Использование floats может привести к проблемам с потоком документа, так как они выводят элементы из общего потока. Проблему обычно решает применение clearfix.

В свою очередь, свойство inline-block сохраняет линейность макета, организуя элементы в одну линию. Однако, стоит использовать свойство vertical-align с осторожностью, чтобы избежать непредвиденных смещений элементов.

Проблемы с поддержкой в старых браузерах

Старые версии браузеров, например, IE7 и более ранние, не поддерживают inline-block . В то же время floats демонстрируют более широкую совместимость и обеспечивают однообразное поведение в устаревших браузерах.

Flexbox — современное решение

С появлением Flexbox необходимость выбора между inline-block и float отошла на второй план. Flexbox предлагает более гибкие и надежные способы создания верстки, что, в частности, подтвердил переход Bootstrap 4 к использованию Flexbox вместо floats.

Адаптивные сетки и фреймворки макетов

В рамках адаптивных сеток floats могут быть более предпочтительным вариантом из-за отсутствия проблем с пробельными символами, с которыми может столкнуться inline-block . Однако с выходом Flexbox и CSS Grid эти традиционные подходы становятся устаревшими.

Визуализация

Взглянем на сравнение display: inline-block и float: left в форме таблицы:

Markdown Скопировать код | Сценарий | Display: inline-block | Float: left | | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------ | | Порядок в строке | 🕺🏿💃🕺🏾 – Четкость и порядок расположения | 🌊🏄‍♀️ – Элементы свободно перемещаются | | Взаимодействие элементов| 📦🤝📦 – Учитывание отступов и границ | 📦💢📦 – Возможности перекрытия и игнорирования отступов | | Вертикальное выравнивание|👌 – Удобство реализации | 🤷‍♂️ – Требует дополнительных манипуляций | | Поток содержимого | 💃🕺🏿🕺🏾 – Стабильность и упорядоченность | 🏄‍♀️🌊 – Возможное нарушение порядка | | Добавление новых элементов| ➕🕺🏽 – Простое соединение с общей композицией | ➕🌊 – Иногда требуется корректировка |

Современные практики макетирования

По возможности используйте Flexbox или CSS Grid для создания отзывчивых и гибких макетов. Float и inline-block продолжают работать, однако прогнозируется их устаревание учитывая уменьшающуюся необходимость поддержки старых браузеров.

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