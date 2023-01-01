Сравнение display:inline-block и float:left в CSS: преимущества#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Display: inline-block представляет собой оптимальный выбор для создания сеточных макетов. Это дескриптор позволяет элементам грамотно распределиться как по горизонтали, так и по вертикали, сохраняя при этом их внутри стандартного потока документа. Это существенно упрощает процесс создания макета.
Пример использования:
.element { display: inline-block; width: 200px; }
В случае, если требуется расположить элементы на наименьшее возможное расстояние друг от друга, например при одновременном отображении изображений и текста, можно использовать
float: left. При этом не забывайте о применении методов clearfix для предотвращения возможных проблем с версткой.
Пример использования:
.element { float: left; width: 200px; }
.container:after { content: ""; display: table; clear: both; }
Inline-block идеально подходит для линейного расположения блоков. В то время как
floats требуют дополнительной настройки, они дополнительно обеспечивают обтекание контентом.
Подробное сравнение
Проанализируем основные отличия между
display: inline-block и
float: left.
Выравнивание и пробельные символы
С
display: inline-block элементы можно располагать вертикально с помощью свойств
vertical-align,
line-height и
text-align: center. В отличие от этого,
float: left по умолчанию выравнивает содержимое по верхнему краю, и вертикальное центрирование потребует дополнительного кода.
Учитывайте, что при использовании
inline-block даже обычные пробелы в HTML могут воздействовать на макет. Но это можно предотвратить, удалив пробелы в коде или применив определенные приемы, например, играя со свойствами шрифта в родительском элементе.
Предсказуемость макета и потока страницы
Использование
floats может привести к проблемам с потоком документа, так как они выводят элементы из общего потока. Проблему обычно решает применение clearfix.
В свою очередь, свойство
inline-block сохраняет линейность макета, организуя элементы в одну линию. Однако, стоит использовать свойство
vertical-align с осторожностью, чтобы избежать непредвиденных смещений элементов.
Проблемы с поддержкой в старых браузерах
Старые версии браузеров, например, IE7 и более ранние, не поддерживают
inline-block. В то же время
floats демонстрируют более широкую совместимость и обеспечивают однообразное поведение в устаревших браузерах.
Flexbox — современное решение
С появлением Flexbox необходимость выбора между
inline-block и
float отошла на второй план. Flexbox предлагает более гибкие и надежные способы создания верстки, что, в частности, подтвердил переход Bootstrap 4 к использованию Flexbox вместо floats.
Адаптивные сетки и фреймворки макетов
В рамках адаптивных сеток
floats могут быть более предпочтительным вариантом из-за отсутствия проблем с пробельными символами, с которыми может столкнуться
inline-block. Однако с выходом Flexbox и CSS Grid эти традиционные подходы становятся устаревшими.
Визуализация
Взглянем на сравнение
display: inline-block и
float: left в форме таблицы:
| Сценарий | Display: inline-block | Float: left |
| ----------------------- | ----------------------- | ------------------------ |
| Порядок в строке | 🕺🏿💃🕺🏾 – Четкость и порядок расположения | 🌊🏄♀️ – Элементы свободно перемещаются |
| Взаимодействие элементов| 📦🤝📦 – Учитывание отступов и границ | 📦💢📦 – Возможности перекрытия и игнорирования отступов |
| Вертикальное выравнивание|👌 – Удобство реализации | 🤷♂️ – Требует дополнительных манипуляций |
| Поток содержимого | 💃🕺🏿🕺🏾 – Стабильность и упорядоченность | 🏄♀️🌊 – Возможное нарушение порядка |
| Добавление новых элементов| ➕🕺🏽 – Простое соединение с общей композицией | ➕🌊 – Иногда требуется корректировка |
Современные практики макетирования
По возможности используйте Flexbox или CSS Grid для создания отзывчивых и гибких макетов.
Float и
inline-block продолжают работать, однако прогнозируется их устаревание учитывая уменьшающуюся необходимость поддержки старых браузеров.
Полезные материалы
- Все о Floats | CSS-Tricks – Широкое руководство по
floatsв CSS.
- display – CSS | MDN – Замечательное объяснение свойства
display, включая
inline-block, от MDN.
- display | CSS-Tricks – Подробное описание различных вариаций свойства
display, включая
inline-block.
- CSS Layout – float и clear | W3Schools – Основы понимания и использования
floatи
clearв CSS с примерами.
- CSS Layout – inline-block | W3Schools – Руководство по применению
inline-blockв CSS с практическими примерами.
- CSS Positioning 101 – A List Apart – Обзор техник позиционирования в CSS, полезный при работе с
floatsи
inline-block.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда