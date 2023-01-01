Сравнение атрибутов SRC и HREF в HTML: когда и как использовать#Теги и атрибуты #Изображения и медиа #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Атрибут
src используется для внедрения контента прямо в документ, такого как изображения или скрипты:
<img src="awesome_pic.jpg">
Между тем, атрибут
href служит для ссылки на внешние ресурсы, включая другие страницы, стили и прочее:
<a href="next_page.html">Нажмите здесь, если вам интересно!</a>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
В сущности,
src – это для внедрения контента, а
href – для создания ссылок.
SRC: Встраивание контента
Применяйте
src, чтобы вставить контент, такой как JavaScript, изображения или стили, непосредственно в HTML:
<script src="cool_script.js"></script>
Замечание: Загрузка страницы может задерживаться при загрузке элементов с
src. Поэтому рекомендуется размещать скрипты в конце документа или использовать
async или
defer, чтобы контролировать время их выполнения и скорость отрисовки страницы.
HREF: Ссылки и связи
href создает ссылки и определяет связь с внешним ресурсом:
<link rel="stylesheet" href="style.css">
href – это ключ к переходам и стилизации с помощью CSS.
Завершение
Представьте HTML-страницу как строительную площадку – вашу личную Лего-конструкцию:
SRC – это поставщик материалов 🚛
Ресурсы (изображения, скрипты) встраиваются непосредственно в страницу, становясь её неразрывной частью.
HREF – это архитектор 📐
Он предоставляет инструкции, например, стили через CSS, но не загружает ничего, пока не будет сделан запрос.
Таким образом,
SRC – для встраивания,
HREF – для связывания.
Визуализация
При использовании
src и
href стремитесь к балансу:
srcможет замедлить загрузку страницы, поэтому размещайте его правильно в HTML.
hrefсоздает сеть связей; старайтесь не перегружать его, чтобы избежать путаницы со стилями.
Помните о соблюдении спецификаций HTML5.
Полезные материалы
<a>: Элемент якоря— гид по элементу
<a>.
<link>: Элемент ссылки на внешний ресурс— руководство по элементу
<link>.
<script>: Элемент скрипта— всё, что нужно знать о теге
<script>.
<img>: Элемент встраивания изображения— информация о теге
<img>.
- HTML a href Attribute — всё о атрибуте
href.
- HTML script src Attribute — подробнее об атрибуте
src.
- HTML link tag — обзор тега
<link>.
Ольга Селезнёва
биостатистик