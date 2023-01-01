Сравнение атрибутов SRC и HREF в HTML: когда и как использовать

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Быстрый ответ

Атрибут src используется для внедрения контента прямо в документ, такого как изображения или скрипты:

HTML Скопировать код <img src="awesome_pic.jpg">

Между тем, атрибут href служит для ссылки на внешние ресурсы, включая другие страницы, стили и прочее:

HTML Скопировать код <a href="next_page.html">Нажмите здесь, если вам интересно!</a> <link rel="stylesheet" href="style.css">

В сущности, src – это для внедрения контента, а href – для создания ссылок.

SRC: Встраивание контента

Применяйте src , чтобы вставить контент, такой как JavaScript, изображения или стили, непосредственно в HTML:

HTML Скопировать код <script src="cool_script.js"></script>

Замечание: Загрузка страницы может задерживаться при загрузке элементов с src . Поэтому рекомендуется размещать скрипты в конце документа или использовать async или defer , чтобы контролировать время их выполнения и скорость отрисовки страницы.

HREF: Ссылки и связи

href создает ссылки и определяет связь с внешним ресурсом:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="style.css">

href – это ключ к переходам и стилизации с помощью CSS.

Завершение

Представьте HTML-страницу как строительную площадку – вашу личную Лего-конструкцию:

SRC – это поставщик материалов 🚛

Ресурсы (изображения, скрипты) встраиваются непосредственно в страницу, становясь её неразрывной частью.

HREF – это архитектор 📐

Он предоставляет инструкции, например, стили через CSS, но не загружает ничего, пока не будет сделан запрос.

Таким образом, SRC – для встраивания, HREF – для связывания.

Визуализация

При использовании src и href стремитесь к балансу:

src может замедлить загрузку страницы, поэтому размещайте его правильно в HTML.

может замедлить загрузку страницы, поэтому размещайте его правильно в HTML. href создает сеть связей; старайтесь не перегружать его, чтобы избежать путаницы со стилями.

Помните о соблюдении спецификаций HTML5.

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