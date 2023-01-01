Сравнение атрибутов img в HTML: data-src и src#Теги и атрибуты #Оптимизация загрузки #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Атрибут
src предназначен для немедленной загрузки ресурсов (например, изображений) в HTML-документ. Изображение
<img src="image.jpg"> отображается сразу же после загрузки страницы.
Атрибут
data-src выступает в роли заглушки для URL-ссылок ресурсов, которые ожидают своего момента для загрузки. Часто используется для отложенной загрузки:
<img data-src="image.jpg"> не будет загружено до тех пор, пока JavaScript не заменит
data-src на
src по определенному условию, например, когда изображение появляется в области видимости пользователя.
src: стандартный атрибут
Атрибут
src является стандартным способом внедрения внешних ресурсов (изображений, скриптов, видео) в HTML-документ. Он поддерживается всеми браузерами и необходим для корректного отображения медиаконтента. Чтобы контент был доступен сразу после загрузки страницы, используется
src.
data-src: атрибут отложенной загрузки
Атрибут
data-src выбирается с целью повышения эффективности и производительности. Он сообщает браузеру о необходимости отложить загрузку медиаконтента до момента получения сигнала о готовности к загрузке. Этот атрибут полезен, когда требуется загрузка ресурса по требованию — обычно при его появлении на экране. Использование
data-src позволяет оптимизировать загрузку и улучшить скорость отдачи страницы с помощью специализированных скриптов или библиотек для отложенной загрузки.
Пользовательский опыт на первом месте
Вышеописанный атрибут
data-src, помимо оптимизации ресурсов, существенно улучшает взаимодействие с пользователем. На мобильных устройствах, где сетевые условия и технические характеристики устройства варьируются, отсрочка загрузки "тяжелых" медиафайлов, которые находятся за пределами видимой области, может увеличить производительность веб-страницы, обеспечивая более плавную прокрутку.
Умное управление ресурсами
API
IntersectionObserver в JavaScript могут помочь управлять ресурсами более осознанно. Он слежит за нахождением ресурсов в области видимости и инициирует замену
data-src на
src, что приводит к загрузке ресурса. Это не только сохраняет ресурсы, т.к. пропускная способность и процессорное время теперь расходуются только на видимые ресурсы, но и делает загрузку ориентированной на пользователя, уделяя приоритет контенту на экране.
Лучшие практики использования src и data-src
Приоритет загрузки
Используйте
data-src как стратегический инструмент для отложенной загрузки второстепенных ресурсов, в то время как
src должен обеспечивать немедленную загрузку важных ресурсов, которыми лучше запастись заранее. Это гарантирует доступность приоритетного контента с минимальной задержкой.
Адаптация под все браузеры
Несмотря на то, что и
src, и
data-src поддерживаются современными браузерами, всегда важно иметь резервные решения для работы со сценариями, в которых отложенная загрузка или
data-src могут быть недоступны.
Использование библиотек
Подобные библиотеки, как
lazysizes, значительно облегчают реализацию отложенной загрузки и могут автоматически настраивать стратегию загрузки, учитывая сетевые условия и возможности браузера. С
lazysizes использование
data-src становится более мощным и гибким.
Технические детали
Получение значений
Чтобы получить значения атрибута
data-src, можно использовать метод
getAttribute или свойство
dataset элемента в JavaScript. Это позволяет разработчикам записывать источник изображения в
src и начинать его загрузку динамически.
Совместимость с HTML5
Атрибуты
src и
data-src соответствуют спецификации контента HTML5 и разработчики могут выбирать их исходя из стратегии загрузки ресурсов и необходимости оптимизации производительности.
Визуализация
Мы можем представить атрибуты
src и
data-src через простую аналогию:
src символизирует Мгновенную Отправку: 🚚💨
Изображение 🖼️ ==> [🚚💨] ==> Веб-сайт 🌐
"src – это мгновенная доставка в мире изображений – без задержек!"
data-src означает Планируемое Прибытие: 🚚⏰
Изображение 🖼️ ==> [🚚⏰] ==> Веб-сайт 🌐 (при необходимости)
"data-src – это точность в расписании при загрузке изображений – приходит строго по графику, ни раньше, ни позже."
Таким образом,
src обеспечивает быструю публикацию контента в сети, в то время как
data-src позволяет точно запланировать доставку, экономя ресурсы, где это возможно.
Ольга Шадрина
React-разработчик