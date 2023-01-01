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Сравнение атрибутов aria-label и title в HTML: когда использовать
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Сравнение атрибутов aria-label и title в HTML: когда использовать

#Теги и атрибуты  #SEO в HTML  #Доступность (ARIA)  
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Быстрый ответ

Атрибут aria-label используется для создания невидимой метки, доступной скринридерам, позволяющей повысить удобство работы с веб-ресурсами без текстовых подписей. В свою очередь, title представляет собой всплывающую подсказку, появляющуюся при наведении курсора и предоставляющую дополнительную информацию о элементе страницы. Следует отметить, что подсказки title могут быть недоступны для скринридеров. Поэтому, чтобы обеспечить доступность контента для пользователей с ограниченными возможностями, предпочтительнее использовать aria-label. Title стоит использовать в тех случаях, когда требуются визуальные подсказки и это не влияет на общую доступность элемента.

HTML
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<!-- aria-label делает элементы понятными для скринридеров -->
<button aria-label="Закрыть">X</button>

<!-- Всплывающая подсказка title, предоставляя информацию при взаимодействии с мышью -->
<button title="Закрыть">X</button>

Заметьте, что скринридеры предпочитают aria-label вместо title.

Пошаговый план для смены профессии

Детали использования и выбора

Максимально эффективное и комфортное взаимодействие с веб-сайтом зависит от правильного использования атрибутов aria-label и title. Для создания доступных интерактивных элементов, таких как ссылки и кнопки, особенно когда визуальные подсказки не требуются, предпочтение лучше отдать aria-label. Однако, title будет полезен, когда требуется дополнительное пояснение и не стоит учитывать доступность для пользователей скринридеров.

Прочитав по губам: Понимание ваших пользователей

При выборе между aria-label и title, важно понимать контекст использования ваших элементов. Разработчики, выступающие за доступность и работающие с фреймворками, вроде Bootstrap, отдают предпочтение aria-label из-за надежности его поддержки доступности. В этом контексте следуйте принципам Bootstrap для обеспечения согласованности и доступности.

Если элементу управления требуется подробное пояснение, лучше использовать aria-describedby. Если целью является предоставление краткой и полезной подсказки при наведении курсора для пользователей со зрением, то title будет оптимальным выбором.

Решения по дизайну: Повышаем уровень доступности

ARIA-атрибуты играют важную роль в обеспечении удобства навигации по веб-сайтам для пользователей с ограниченными возможностями. Они могут показаться незаметными, но значительно улучшают восприятие контента на сайте. Интегрируйте aria-label в ваш проект, чтобы сделать элементы навигации максимально доступными.

Визуализация

Сравним aria-label и title с рекламными щитами:

aria-label похож на радиорекламу, адресованную случайным прохожим, слушающим радио наушниках (пользователи скринридеров):

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Билборд с 'aria-label': 📻👥 "Вход доступен каждому"

title же аналогичен маленькому указателю, заметного только при внимательном взгляде (при наведении курсора):

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Билборд с 'title': 🔍📄 "Наведите курсор, чтобы узнать информацию о входе."

Такая аналогия демонстрирует, что каждый из атрибутов имеет свою значимость: один всегда доступен, а другой предоставляет информацию при выполнении определенных условий.

Создание идеальной драмы доступности

Рассмотрение вопросов доступности должно быть не второстепенным, а центральным элементом процесса разработки. Несколько рекомендаций для улучшения:

  • ARIA против HTML: Сначала используйте стандартные HTML-элементы. Атрибуты ARIA должны идти на помощь, когда HTML-средствами обеспечить доступность не удается.
  • Избегайте избыточности: Старайтесь не дублировать информацию в aria-label и title, чтобы не запутать пользователя.
  • Контекст — это важно: Если текст элемента сам по себе ясно и всесторонне описывает элемент, aria-label излишен. Не заменяйте title стандартными средствами разметки.
  • Взаимодействие со скринридерами: Проведите тестирование сайта с использованием различных скринридеров, так как они могут по-разному интерпретировать атрибуты.

  • Видимость: aria-label остается невидимым для пользователей со зрением. Убедитесь, что важная информация доступна всем, а не только через aria-label.

    Цель — найти баланс между функциональностью и отзывчивостью, уделяя должное внимание доступности.

Полезные материалы

  1. Использование ARIA — практический гид W3C для разработчиков.
  2. aria-label – Доступность | MDN — статья на MDN Web Docs о разнице между aria-label и title.
  3. WebAIM: Альтернативный текст — подробное руководство по работе с доступным контентом от WebAIM.
  4. ARIA и HTML — спецификация W3C о применении ARIA в HTML документах.
  5. Руководство по авторским практикам ARIA | W3C — подробное руководство о создании доступного веб-контента с помощью ARIA.
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Пётр Гончаров

SEO-редактор

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