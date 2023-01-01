Сравнение атрибутов aria-label и title в HTML: когда использовать#Теги и атрибуты #SEO в HTML #Доступность (ARIA)
Быстрый ответ
Атрибут
aria-label используется для создания невидимой метки, доступной скринридерам, позволяющей повысить удобство работы с веб-ресурсами без текстовых подписей. В свою очередь,
title представляет собой всплывающую подсказку, появляющуюся при наведении курсора и предоставляющую дополнительную информацию о элементе страницы. Следует отметить, что подсказки
title могут быть недоступны для скринридеров. Поэтому, чтобы обеспечить доступность контента для пользователей с ограниченными возможностями, предпочтительнее использовать
aria-label.
Title стоит использовать в тех случаях, когда требуются визуальные подсказки и это не влияет на общую доступность элемента.
<!-- aria-label делает элементы понятными для скринридеров -->
<button aria-label="Закрыть">X</button>
<!-- Всплывающая подсказка title, предоставляя информацию при взаимодействии с мышью -->
<button title="Закрыть">X</button>
Заметьте, что скринридеры предпочитают
aria-label вместо
title.
Детали использования и выбора
Максимально эффективное и комфортное взаимодействие с веб-сайтом зависит от правильного использования атрибутов
aria-label и
title. Для создания доступных интерактивных элементов, таких как ссылки и кнопки, особенно когда визуальные подсказки не требуются, предпочтение лучше отдать
aria-label. Однако,
title будет полезен, когда требуется дополнительное пояснение и не стоит учитывать доступность для пользователей скринридеров.
Прочитав по губам: Понимание ваших пользователей
При выборе между
aria-label и
title, важно понимать контекст использования ваших элементов. Разработчики, выступающие за доступность и работающие с фреймворками, вроде Bootstrap, отдают предпочтение
aria-label из-за надежности его поддержки доступности. В этом контексте следуйте принципам Bootstrap для обеспечения согласованности и доступности.
Если элементу управления требуется подробное пояснение, лучше использовать
aria-describedby. Если целью является предоставление краткой и полезной подсказки при наведении курсора для пользователей со зрением, то
title будет оптимальным выбором.
Решения по дизайну: Повышаем уровень доступности
ARIA-атрибуты играют важную роль в обеспечении удобства навигации по веб-сайтам для пользователей с ограниченными возможностями. Они могут показаться незаметными, но значительно улучшают восприятие контента на сайте. Интегрируйте
aria-label в ваш проект, чтобы сделать элементы навигации максимально доступными.
Визуализация
Сравним
aria-label и
title с рекламными щитами:
aria-label похож на радиорекламу, адресованную случайным прохожим, слушающим радио наушниках (пользователи скринридеров):
Билборд с 'aria-label': 📻👥 "Вход доступен каждому"
title же аналогичен маленькому указателю, заметного только при внимательном взгляде (при наведении курсора):
Билборд с 'title': 🔍📄 "Наведите курсор, чтобы узнать информацию о входе."
Такая аналогия демонстрирует, что каждый из атрибутов имеет свою значимость: один всегда доступен, а другой предоставляет информацию при выполнении определенных условий.
Создание идеальной драмы доступности
Рассмотрение вопросов доступности должно быть не второстепенным, а центральным элементом процесса разработки. Несколько рекомендаций для улучшения:
- ARIA против HTML: Сначала используйте стандартные HTML-элементы. Атрибуты ARIA должны идти на помощь, когда HTML-средствами обеспечить доступность не удается.
- Избегайте избыточности: Старайтесь не дублировать информацию в
aria-labelи
title, чтобы не запутать пользователя.
- Контекст — это важно: Если текст элемента сам по себе ясно и всесторонне описывает элемент,
aria-labelизлишен. Не заменяйте
titleстандартными средствами разметки.
- Взаимодействие со скринридерами: Проведите тестирование сайта с использованием различных скринридеров, так как они могут по-разному интерпретировать атрибуты.
Видимость:
aria-labelостается невидимым для пользователей со зрением. Убедитесь, что важная информация доступна всем, а не только через
aria-label.
Цель — найти баланс между функциональностью и отзывчивостью, уделяя должное внимание доступности.
Полезные материалы
- Использование ARIA — практический гид W3C для разработчиков.
- aria-label – Доступность | MDN — статья на MDN Web Docs о разнице между
aria-labelи
title.
- WebAIM: Альтернативный текст — подробное руководство по работе с доступным контентом от WebAIM.
- ARIA и HTML — спецификация W3C о применении ARIA в HTML документах.
- Руководство по авторским практикам ARIA | W3C — подробное руководство о создании доступного веб-контента с помощью ARIA.
Пётр Гончаров
SEO-редактор