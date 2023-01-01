Срабатывание JavaScript при потере фокуса элементом в HTML#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
В случае необходимости выполнения кода JavaScript, после того как элемент потеряет фокус, может быть использовано событие
blur.
document.querySelector('#elementID').addEventListener('blur', () => {
// Здесь разворачивается всякий магический код, который вам потребуется
alert('Элемент потерял фокус');
});
Не забудьте заменить
#elementID на идентификатор вашего элемента и
alert на код, который вам требуется выполнить.
Встроенное событие onblur
Можно встроить обработчик событий прямо в HTML-элемент. Этот метод подходит для решения простых задач.
<input type="text" onblur="console.log('Ниндзя исчез!');" />
В данном случае, когда поле потеряет фокус, в консоли отобразится сообщение 'Ниндзя исчез!', обеспечивая мгновенный отклик.
Взаимодействие событий onblur и focusout
Валидация данных формы в реальном времени с использованием onblur
При использовании
onblur у ваших форм появляется возможность проводить валидацию данных в режиме реального времени, тут же после того, как пользователь переходит к следующему полю формы.
function validateInput(inputElement) {
if (inputElement.value.length < 3) {
console.error('Введено слишком мало символов. Пожалуйста, введите больше.');
}
}
document.querySelector('#username').addEventListener('blur', function() {
validateInput(this);
});
Focusout как альтернатива
У события
focusout, в отличие от
onblur, есть свойство всплывания, что делает его более удобным при делегировании событий.
document.querySelector('#formIO').addEventListener('focusout', (event) => {
console.log('Событие focusout сработало!');
});
Визуализация
Вот что происходит с событием onblur, когда акцент внимания перемещается с конкретного элемента – он исчезает, точно так же как актер, уходящий в темноту за сцену.
Перед: 🔦🎭 (На сцене — в центре внимания)
После: 🎭🌑 (За кулисами — вне внимания)
Именно тогда, когда центр внимания меняется, событие onblur приходит на сцену.
element.onblur = function() {
console.log('Занавес спущен, спектакль закончен!');
};
Профессиональные рекомендации и трюки
Фокусировка Джедая: Управление сложными интерфейсами, например, модальными окнами или выпадающими меню
Использование
blur на модальных окнах или при работе с выпадающими меню может вызвать неожиданные трудности, когда событие всплывает от дочернего элемента.
let dropdown = document.querySelector('#dropdown');
dropdown.addEventListener('blur', (event) => {
if (!dropdown.contains(event.relatedTarget)) {
console.log('Меню закрыто, фокус смещен.');
}
}, true);
Предотвращение срабатывания blur при быстрой навигации
При быстром переключении между полями пользователи могут случайно вызвать событие blur. Для справления с этой проблемой может быть применено решение с функцией debouncing.
let timer;
function debounceBlur(fn, delay) {
return function() {
clearTimeout(timer);
timer = setTimeout(() => fn.apply(this, arguments), delay);
};
}
document.querySelector('#inputField').addEventListener('blur', debounceBlur(() => {
console.log('Медленнее! Я все еще обрабатываю данные.');
}, 300));
Выбор вашего направления: blur или focusout
В зависимости от требуемых задач, вам, как разработчику, может потребоваться выбирать между
blur и
focusout. В случае отслеживания состояния фокуса на контейнере более удобным будет являться
focusout благодаря его свойству всплывания.
document.querySelector('#container').addEventListener('focusout', (event) => {
console.log('Фокус перемещен вне контейнера!');
});
Полезные ресурсы
- Событие blur элемента – Веб API | MDN — Детальная информация о событии
blurв JavaScript.
- Атрибут события onblur в HTML — Руководство по использованию атрибута
onblurв HTML.
- Фокусировка: focus/blur – JavaScript.Info — Углубленный материал о фокусировке и потере фокуса.
- Как обнаружить клик за пределами элемента? – Stack Overflow — Доступные методы обнаружения смены фокуса, основанные на опыте сообщества.
- Свойство activeElement документа – Веб API | MDN — Всё, что стоит знать о управлении фокусом посредством
Document.activeElement.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик