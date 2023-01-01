Срабатывание JavaScript при потере фокуса элементом в HTML

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Быстрый ответ

В случае необходимости выполнения кода JavaScript, после того как элемент потеряет фокус, может быть использовано событие blur .

JS Скопировать код document.querySelector('#elementID').addEventListener('blur', () => { // Здесь разворачивается всякий магический код, который вам потребуется alert('Элемент потерял фокус'); });

Не забудьте заменить #elementID на идентификатор вашего элемента и alert на код, который вам требуется выполнить.

Встроенное событие onblur

Можно встроить обработчик событий прямо в HTML-элемент. Этот метод подходит для решения простых задач.

HTML Скопировать код <input type="text" onblur="console.log('Ниндзя исчез!');" />

В данном случае, когда поле потеряет фокус, в консоли отобразится сообщение 'Ниндзя исчез!', обеспечивая мгновенный отклик.

Взаимодействие событий onblur и focusout

Валидация данных формы в реальном времени с использованием onblur

При использовании onblur у ваших форм появляется возможность проводить валидацию данных в режиме реального времени, тут же после того, как пользователь переходит к следующему полю формы.

JS Скопировать код function validateInput(inputElement) { if (inputElement.value.length < 3) { console.error('Введено слишком мало символов. Пожалуйста, введите больше.'); } } document.querySelector('#username').addEventListener('blur', function() { validateInput(this); });

Focusout как альтернатива

У события focusout , в отличие от onblur , есть свойство всплывания, что делает его более удобным при делегировании событий.

JS Скопировать код document.querySelector('#formIO').addEventListener('focusout', (event) => { console.log('Событие focusout сработало!'); });

Визуализация

Вот что происходит с событием onblur, когда акцент внимания перемещается с конкретного элемента – он исчезает, точно так же как актер, уходящий в темноту за сцену.

Markdown Скопировать код Перед: 🔦🎭 (На сцене — в центре внимания) После: 🎭🌑 (За кулисами — вне внимания)

Именно тогда, когда центр внимания меняется, событие onblur приходит на сцену.

JS Скопировать код element.onblur = function() { console.log('Занавес спущен, спектакль закончен!'); };

Профессиональные рекомендации и трюки

Фокусировка Джедая: Управление сложными интерфейсами, например, модальными окнами или выпадающими меню

Использование blur на модальных окнах или при работе с выпадающими меню может вызвать неожиданные трудности, когда событие всплывает от дочернего элемента.

JS Скопировать код let dropdown = document.querySelector('#dropdown'); dropdown.addEventListener('blur', (event) => { if (!dropdown.contains(event.relatedTarget)) { console.log('Меню закрыто, фокус смещен.'); } }, true);

Предотвращение срабатывания blur при быстрой навигации

При быстром переключении между полями пользователи могут случайно вызвать событие blur. Для справления с этой проблемой может быть применено решение с функцией debouncing.

JS Скопировать код let timer; function debounceBlur(fn, delay) { return function() { clearTimeout(timer); timer = setTimeout(() => fn.apply(this, arguments), delay); }; } document.querySelector('#inputField').addEventListener('blur', debounceBlur(() => { console.log('Медленнее! Я все еще обрабатываю данные.'); }, 300));

Выбор вашего направления: blur или focusout

В зависимости от требуемых задач, вам, как разработчику, может потребоваться выбирать между blur и focusout . В случае отслеживания состояния фокуса на контейнере более удобным будет являться focusout благодаря его свойству всплывания.

JS Скопировать код document.querySelector('#container').addEventListener('focusout', (event) => { console.log('Фокус перемещен вне контейнера!'); });

Полезные ресурсы