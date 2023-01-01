Способы вывода строки с переносом \n в HTML c jQuery#Основы HTML #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Например, можно использовать JavaScript для замены символа
\n на HTML-тег
<br>, отвечающий за перенос строки:
let str = "Первая строка\nВторая строка";
document.body.innerHTML = str.replace(/\n/g, "<br>");
В итоге каждый символ
\n в вашей строке заменится на тег
<br>, гарантируя надлежащее отображение текста на странице.
Управление свойством whitespace
В HTML можно сохранить и пробелы, и переносы строк, применив в CSS свойство
white-space: pre-wrap;. Это позволяет избежать замены
\n на тег
<br>.
.preformatted-text {
white-space: pre-wrap; /* Внедрим порядок */
}
Просто добавьте этот класс к нужному HTML-элементу, и форматирование строк будет сохранено:
<div class="preformatted-text">
Первая строка
Вторая строка
</div>
Безопасность через jQuery
Если вы работаете с jQuery, метод
.html() поможет вам вставить текст, сохраняя при этом разбивку на строки в элементе
<div>:
let str = "Первая строка\nВторая строка";
$('#content').html(str.replace(/\n/g, "<br>")); /* Для сражающихся в танковом корпусе jQuery */
Учтите, для выполнения этой операции должна быть подключена библиотека jQuery.
Отказ от мутаций
Если вы желаете оставить исходную строку без изменений, не применяя замену
\n на
<br>, воспользуйтесь тегом
<pre> для обрамления текста, этот тег сохраняет формат строки "как есть":
<pre>Первая строка
Вторая строка</pre>
Дополнительно вы можете стилизировать тег
<pre> с помощью нового метода jQuery
.css():
$('pre').css({
'background-color': '#f3f3f3', /* Модный защитный костюм */
'border': '1px solid #ddd',
// Здесь можно выбрать любимый цвет рамки...
});
Визуализация
Давайте представим строки в HTML в виде поезда:
"Мой Поезд\nСлов\nНа Несколько Рельс"
Каждый символ
\n здесь — это станция, где поезд останавливается:
"Мой Поезд<br>
Слов<br>
На Несколько Рельс"
🚂 ➡️ 🚉 ➡️ 🚉 ➡️ 🚉
А тег
<br> — это диктор, объявляющий: "Следующая станция, переходите к следующей строке".
Углубляемся в суть
innerHTML: используйте аккуратно
Непосредственное присвоение
innerHTML может создать уязвимости для XSS-атак. Обрабатывайте контент из внешних источников для исключения рисков:
const safeStr = str.replace(/[<>"'&]/g, (match) => ({
'<': '<',
'>': '>',
'"': '"',
"'": ''',
'&': '&',
})[match]);
/* Подготовка к приёму гостей */
document.body.innerHTML = safeStr.replace(/\n/g, "<br>");
Эффективное управление узлами
Если вы работаете с текстом, исключая HTML-теги, лучше использовать
textContent вместо
innerHTML для повышенной производительности и безопасности:
let textNode = document.createTextNode(str); /* Создаем текстовый узел – эффективно и безопасно */
document.body.appendChild(textNode); /* Добавляем его в DOM */
Динамические обновления
Если вы работаете с динамическим контентом, не забывайте о обработчиках событий, чтобы ваши обновления отражались в реальном времени в соответствии с пользовательским вводом:
inputElement.addEventListener('input', function() {
let freshText = this.value; /* Свежий пользовательский ввод */
document.getElementById('display').innerText = freshText;
});
Полезные материалы
<br>: Тег переноса строки в HTML на MDN — подробная информация о теге
<br>в HTML на MDN.
Полное руководство по элементу table от CSS-Tricks — обновите свои знания об использовании элемента
tableдля структурирования данных на CSS-Tricks.
Как заменить все символы новой строки в строке на элементы <br /> в JavaScript? Обсуждение на Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о преобразовании символов новой строки в теги
<br>с использованием JavaScript.
white-space в CSS на MDN — подробное руководство по управлению пробелами и новыми строками в стилях на MDN Web Docs.
Тег pre для сохранения форматирования текста на W3Schools — глубокое изучение тега
<pre>, сохраняющего текст таким, каким он есть.
Свойство textContent для работы с текстовым содержимым на MDN — детальный разбор работы со свойством
textContentна MDN.
Элина Баранова
разработчик Android