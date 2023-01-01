Способы вывода строки с переносом \n в HTML c jQuery

Способы вывода строки с переносом

в HTML c jQuery

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Быстрый ответ

Например, можно использовать JavaScript для замены символа

на HTML-тег <br> , отвечающий за перенос строки:

JS Скопировать код let str = "Первая строка

Вторая строка"; document.body.innerHTML = str.replace(/

/g, "<br>");

В итоге каждый символ

в вашей строке заменится на тег <br> , гарантируя надлежащее отображение текста на странице.

Управление свойством whitespace

В HTML можно сохранить и пробелы, и переносы строк, применив в CSS свойство white-space: pre-wrap; . Это позволяет избежать замены

на тег <br> .

CSS Скопировать код .preformatted-text { white-space: pre-wrap; /* Внедрим порядок */ }

Просто добавьте этот класс к нужному HTML-элементу, и форматирование строк будет сохранено:

HTML Скопировать код <div class="preformatted-text"> Первая строка Вторая строка </div>

Безопасность через jQuery

Если вы работаете с jQuery, метод .html() поможет вам вставить текст, сохраняя при этом разбивку на строки в элементе <div> :

JS Скопировать код let str = "Первая строка

Вторая строка"; $('#content').html(str.replace(/

/g, "<br>")); /* Для сражающихся в танковом корпусе jQuery */

Учтите, для выполнения этой операции должна быть подключена библиотека jQuery.

Отказ от мутаций

Если вы желаете оставить исходную строку без изменений, не применяя замену

на <br> , воспользуйтесь тегом <pre> для обрамления текста, этот тег сохраняет формат строки "как есть":

HTML Скопировать код <pre>Первая строка Вторая строка</pre>

Дополнительно вы можете стилизировать тег <pre> с помощью нового метода jQuery .css() :

JS Скопировать код $('pre').css({ 'background-color': '#f3f3f3', /* Модный защитный костюм */ 'border': '1px solid #ddd', // Здесь можно выбрать любимый цвет рамки... });

Визуализация

Давайте представим строки в HTML в виде поезда:

Markdown Скопировать код "Мой Поезд

Слов

На Несколько Рельс"

Каждый символ

здесь — это станция, где поезд останавливается:

HTML Скопировать код "Мой Поезд<br> Слов<br> На Несколько Рельс"

🚂 ➡️ 🚉 ➡️ 🚉 ➡️ 🚉

А тег <br> — это диктор, объявляющий: "Следующая станция, переходите к следующей строке".

Углубляемся в суть

innerHTML: используйте аккуратно

Непосредственное присвоение innerHTML может создать уязвимости для XSS-атак. Обрабатывайте контент из внешних источников для исключения рисков:

JS Скопировать код const safeStr = str.replace(/[<>"'&]/g, (match) => ({ '<': '<', '>': '>', '"': '"', "'": ''', '&': '&', })[match]); /* Подготовка к приёму гостей */ document.body.innerHTML = safeStr.replace(/

/g, "<br>");

Эффективное управление узлами

Если вы работаете с текстом, исключая HTML-теги, лучше использовать textContent вместо innerHTML для повышенной производительности и безопасности:

JS Скопировать код let textNode = document.createTextNode(str); /* Создаем текстовый узел – эффективно и безопасно */ document.body.appendChild(textNode); /* Добавляем его в DOM */

Динамические обновления

Если вы работаете с динамическим контентом, не забывайте о обработчиках событий, чтобы ваши обновления отражались в реальном времени в соответствии с пользовательским вводом:

JS Скопировать код inputElement.addEventListener('input', function() { let freshText = this.value; /* Свежий пользовательский ввод */ document.getElementById('display').innerText = freshText; });

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