Способы вставки текста без HTML в Javascript: execCommand#Основы JavaScript #Web API #Работа с DOM
Быстрый ответ
Приведу код на JavaScript, позволяющий осуществить вставку текста из буфера обмена без форматирования:
// Навешиваем обработчик события вставки
document.addEventListener('paste', function(e) {
e.preventDefault(); // Отменяем стандартное поведение
let text = e.clipboardData.getData('text/plain'); // Извлекаем текст без форматирования
document.execCommand('insertText', false, text); // Производим вставку текста
});
Этот код отлавливает данные из буфера обмена и вставляет их в HTML-документ, оставив форматирование за сценой.
Поддержка браузерами
К сожалению, не все браузеры поддерживают команду 'insertText':
// Проверяем поддержку данной функции
if (document.queryCommandSupported('insertText')) {
// В случае поддержки пользуемся командой
} else {
// Если нет, ищем альтернативные способы
}
Так что обеспечьте наличие альтернативных методов вставки текста для тех браузеров, которые не поддерживают 'insertText'.
Когда воспользоваться insertText? Расширенное планирование.
Пользовательские события.
Как реагировать на вставку текста:
- Отменяем стандартное поведение с помощью команды
e.preventDefault().
- Извлекаем простой текст, используя
e.clipboardData.getData('text/plain').
- Если используете Internet Explorer, замените на
window.clipboardData.
- Вставляем текст с применением
document.execCommand('insertHTML', false, text)или
selection.createRange().pasteHTML(content)для редактируемых элементов.
Управление процессом.
Если браузер незнаком с 'insertText':
- Воспользуйтесь командами
range.deleteContents()и
range.insertNode(document.createTextNode(text)).
- Небольшая задержка может быть необходима для корректной обработки данного события.
Защита от XSS-атак
Не забывайте проводить очистку вставляемого контента для предотвращения XSS-атак.
Поднятие уровня мастерства
Горячие клавиши и контекстное меню
Создайте сочетания горячих клавиш и настройте контекстное меню для улучшения взаимодействия пользователя с вашим функционалом.
Проверка совместимости
Удостоверьтесь, что ваше решение работает в таких браузерах, как IE11, Chrome, Firefox. Для этого используйте
document.execCommand, учитывая специфику каждого из перечисленных браузеров.
Визуализация
Процесс трансформации текста из буфера обмена в HTML-документ:
До
document.execCommand: [🌈🧪] ➡️ [💧]
Код для осуществления вставки текста без форматирования:
document.execCommand('insertText', false, clipboardData.getData('text/plain'));
После: [💧] + [🌈🧪] ➡️ [💧]
HTML остается чистым и свежим, как только что приготовленный салат.
Очистка HTML
Быстрое удаление и обновление
Как преобразовать HTML в текст c помощью всего одной строки кода:
var plainText = clipboardData.getData('text/html').replace(/<[^>]*>/g, "");
Мониторинг элементов с атрибутом редактирования
Добавляем обработчик событий элементам с атрибутом
contenteditable="true" для отслеживания процесса вставки.
Контроль над вставкой
Проверьте, что текст вставляется корректно и безопасно, исключая HTML-теги.
Полезные материалы
- Метод execCommand() документа – Web APIs | MDN — исчерпывающая информация о функции
execCommand().
- Альтернативы execCommand() в связи с устареванием – Web APIs | MDN — актуальные подходы на фоне устаревания
execCommand().
- Clipboard API – Web APIs | MDN — современные методы работы с буфером обмена в JavaScript.
- Как работает функция вставки изображений из буфера обмена в Gmail и Google Chrome 12+? – Stack Overflow — наглядные примеры использования Clipboard API.
- HTML Global contenteditable Attribute — всё о параметре
contenteditable.
- Native Browser Copy To Clipboard | CSS-Tricks – CSS-Tricks — тонкости работы с буфером обмена.
- Stream Updates with Server-Sent Events | Articles | web.dev — обновление данных на клиенте сервером и взаимодействие с буфером обмена.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик