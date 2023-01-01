Способы вставки текста без HTML в Javascript: execCommand

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Быстрый ответ

Приведу код на JavaScript, позволяющий осуществить вставку текста из буфера обмена без форматирования:

JS Скопировать код // Навешиваем обработчик события вставки document.addEventListener('paste', function(e) { e.preventDefault(); // Отменяем стандартное поведение let text = e.clipboardData.getData('text/plain'); // Извлекаем текст без форматирования document.execCommand('insertText', false, text); // Производим вставку текста });

Этот код отлавливает данные из буфера обмена и вставляет их в HTML-документ, оставив форматирование за сценой.

Поддержка браузерами

К сожалению, не все браузеры поддерживают команду 'insertText':

JS Скопировать код // Проверяем поддержку данной функции if (document.queryCommandSupported('insertText')) { // В случае поддержки пользуемся командой } else { // Если нет, ищем альтернативные способы }

Так что обеспечьте наличие альтернативных методов вставки текста для тех браузеров, которые не поддерживают 'insertText'.

Когда воспользоваться insertText? Расширенное планирование.

Пользовательские события.

Как реагировать на вставку текста:

Отменяем стандартное поведение с помощью команды e.preventDefault() .

. Извлекаем простой текст, используя e.clipboardData.getData('text/plain') .

. Если используете Internet Explorer, замените на window.clipboardData .

. Вставляем текст с применением document.execCommand('insertHTML', false, text) или selection.createRange().pasteHTML(content) для редактируемых элементов.

Управление процессом.

Если браузер незнаком с 'insertText':

Воспользуйтесь командами range.deleteContents() и range.insertNode(document.createTextNode(text)) .

и . Небольшая задержка может быть необходима для корректной обработки данного события.

Защита от XSS-атак

Не забывайте проводить очистку вставляемого контента для предотвращения XSS-атак.

Поднятие уровня мастерства

Горячие клавиши и контекстное меню

Создайте сочетания горячих клавиш и настройте контекстное меню для улучшения взаимодействия пользователя с вашим функционалом.

Проверка совместимости

Удостоверьтесь, что ваше решение работает в таких браузерах, как IE11, Chrome, Firefox. Для этого используйте document.execCommand , учитывая специфику каждого из перечисленных браузеров.

Визуализация

Процесс трансформации текста из буфера обмена в HTML-документ:

До document.execCommand : [🌈🧪] ➡️ [💧]

Код для осуществления вставки текста без форматирования:

JS Скопировать код document.execCommand('insertText', false, clipboardData.getData('text/plain'));

После: [💧] + [🌈🧪] ➡️ [💧]

HTML остается чистым и свежим, как только что приготовленный салат.

Очистка HTML

Быстрое удаление и обновление

Как преобразовать HTML в текст c помощью всего одной строки кода:

JS Скопировать код var plainText = clipboardData.getData('text/html').replace(/<[^>]*>/g, "");

Мониторинг элементов с атрибутом редактирования

Добавляем обработчик событий элементам с атрибутом contenteditable="true" для отслеживания процесса вставки.

Контроль над вставкой

Проверьте, что текст вставляется корректно и безопасно, исключая HTML-теги.

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