Способы предотвращения отображения Unicode в эмодзи в HTML#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Быстрый ответ
Если вы хотите предотвратить автоматическое преобразование символов Unicode в эмодзи, установите значение
"liga" 0 для свойства
font-feature-settings во встроенных стилях:
<span style="font-feature-settings: 'liga' 0;">✈️</span>
Этот блок кода защитит первоначальное отображение символа Unicode и предотвратит превращение его в эмодзи.
Использование селектора вариации Unicode-15 (U+FE0E)
Если вы хотите, чтобы символы отображались в текстовом формате, можно использовать селектор вариации Unicode, также известный как VS15 (U+FE0E), добавив его следом за символом эмодзи:
<span>☎︎</span>
Не беспокойтесь, эмодзи в виде телефона не начнёт звонить, он будет корректно отображён как символ.
CSS-решение для управления эмодзи
Если вы хотите, чтобы все символы Unicode отображались только как текст, можно установить для всего HTML-документа шрифт monospace с помощью CSS:
.emoji-text {
font-family: monospace;
}
Такой приём позволит сохранить дисциплину среди шалунов-эмодзи!
CSS-трюки для укрощения эмодзи
Простое применение
text-shadow с прозрачным цветом может быть хитростью, обманывающей эмодзи и отображающей его без дополнительных эффектов:
span.no-emoji {
text-shadow: 0 0 transparent;
}
Используйте монохромный фильтр, чтобы цветные эмодзи сохраняли свою цветовую палитру:
span.no-color {
filter: grayscale(100%);
}
Принимайте вызов этой красочной гаммы, радужные единороги! 🦄
Мощь Regex
Regex, как всегда, непревзойдён: он может отфильтровать назойливые эмодзи в JavaScript:
let text = '🌅 Доброе утро!';
let sunriseText = text.replace(/[\u{1F600}-\u{1F64F}]/gu, '');
console.log(sunriseText); // Выведет ' Доброе утро!', свободное от эмодзи восхода солнца.
Солнце останется светить так же ярко, даже без символьного изображения восхода.
Обработка Unicode в Rust при работе со строками
Если вам нужно выполнить более сложные манипуляции с текстом, например, сегментацию графем, используйте модуль
unicode-segmentation в Rust:
use unicode_segmentation::UnicodeSegmentation;
let s = '👨👨👧👧';
let g = UnicodeSegmentation::graphemes(s, true).collect::<Vec<&str>>();
println!("{:?}", g); // Выведет последовательность эмодзи как единую группу графем.
Теперь вы способны контролировать строки Unicode, применив стратегию "а-ля-карт".
Учтите ограничения
Не забывайте, что некоторые используемые CSS-решения могут столкнуться с фильтрами, которые не поддаются переопределению. К тому же, разные браузеры по своему интерпретируют CSS-свойства. Поэтому кроссбраузерное тестирование — ваш надёжный союзник.
Для тех, кто предпочитает простоту
Иногда самых простых решений, основанных только на CSS, без привлечения JavaScript, вполне достаточно. Эксперименты с
font-family или
text-shadow убеждают нас в том, что иногда "меньше" действительно означает "лучше".
Визуализация
Представьте мир Unicode как разделившийся на два пути — текст и эмодзи:
Шоссе Unicode 🛣️:
| Путь символов (Текст) | Аллея эмодзи |
| ------------------- | ------------- |
Наша задача – чтобы символы оставались на своём пути:
'U+1F602'.replace(/\uFE0E/g, ''); // Символ едет по Пути символов, не подбирая попутчиков!
Освойте "знаки посредников" при правильном отображении символов:
| Команда JavaScript | Влияние на Unicode |
| ----------------------------------- | --------------------------------- |
| `String.fromCodePoint(0x1F602)` | Выбирает Аллею эмодзи. Смех и веселье! ⛔ |
| `'\\u1F602'.replace(/\\uFE0E/g, '')` | Уверенно держит курс на Путь символов ✅ |
"Эмодзи здесь не проезжают", – гордо утверждает вывеска у Пути символов. 🚏🅰️
Усовершенствование внешнего вида эмодзи
Магия CSS может помочь разработчикам настроить внешний вид эмодзи, что включает изменение их цвета и создание теневых эффектов.
Глубокое погружение в CSS-техники
Изучение различных CSS-техник открывает больше возможностей для решения проблем отображения Unicode и эмодзи, начиная от выбора правильного шрифта и заканчивая применением CSS-фильтров. Воспринимайте себя как художника, имеющего полную свободу для проявления своих творческих способностей.
Специфика браузеров
Различные браузеры обрабатывают код по-разному. Например, Chrome и Edge могут не полностью поддерживать селекторы вариаций типа VS15 (U+FE0E). Поэтому всегда хорошо иметь резервный план.
Полезные материалы
- HTML-стандарт — это ваш главный источник информации о символах и их кодировке в HTML.
- unicode-range – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — это ваша подробная карта для применения диапазонов символов Unicode в CSS.
- CSS Fonts Module Level 4 — это руководство разработчика, описывающее, как контролировать отображение эмодзи на веб-страницах.
- Unicode 15.1 Таблицы символов — это подробный справочник по эмодзи, помогающий лучше понять их взаимосвязь с символами Unicode.
- Скажите нет фальшивому жирному шрифту – A List Apart — это увлекательная статья, в которой обсуждаются проблемы искусственно утяжелённых шрифтов.
Ксения Сорокина
веб-техредактор