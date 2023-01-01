Способ обойти background-attachment fixed на iOS

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Быстрый ответ

Для реализации эффекта неподвижного фонового изображения на iOS заместо background-attachment: fixed применяется <div> -элемент, находящийся под основным содержимым страницы.

HTML Скопировать код <div class="fixed-background"></div> <div class="scrollable-content"> <!-- Основное содержимое страницы, прокручиваемое при навигации --> </div>

CSS Скопировать код .fixed-background { position: fixed; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; background: url('your-image.jpg') no-repeat center/cover; z-index: -1; } .scrollable-content { position: relative; z-index: 1; }

Такой подход позволяет отобразить неподвижное фоновое изображение на всём экране, поверх которого будет осуществляться прокрутка контента, эмулируя поведение, которое обычно в браузере Safari на iOS не поддерживается.

Настройка производительности

Приоритетом при разработке является производительность сайта, особенно при выполнении нетривиальных задач. Следите за плавностью прокрутки и быстротой отображения, которые влияют на удобство пользования сайтом. Используйте инструменты разработчика для мониторинга производительности и оптимизации CSS, стремясь к сочетанию эстетики и функциональности.

Структурирование скелета

Качественный структурированный код облегчает работу с CSS. Обёртывание fixed div в контейнер поможет поддерживать порядок на веб-странице, управляя слоями и эффектами позиционирования.

Убедительная иллюзия

Для того чтобы посетитель сайта был убеждён в неподвижности фона, контентные блоки, такие как цитаты, должны иметь прозрачный фон. Это создаст иллюзию того, что контент наложен прямо на фон, без его смещения.

Визуализация

Представьте обои на стене, которые не должны двигаться при прокрутке страницы:

На настольном компьютере это похоже на обои и магнит.

На iOS же создаётся эффект обоев и ветерка (при каждом движении прокрутки).

Для имитации неподвижного фона на iOS:

Создайте эффект витрины, где фон статичный, а прокручиваемый контент расположен на слое выше:

Фон за "стеклом" + прокручиваемый контент = создаётся иллюзия, что фон неподвижен.

Использование позиционирования

Использование position: relative для родительского блока, содержащего position: fixed div, улучшит визуальное восприятие. Это создаст чёткие границы и обрежет содержимое должным образом, фиксируя фоновое изображение на экране.

Дипломатия времени и пространства

Как в фильмах о супергероях, мы можем управлять временем и пространством на веб-страницах. Position: relative позволяет изображениям оставаться неподвижными, в отличие от непрерывно прокручиваемого текста.

Говорит код, делает код

Для усовершенствования своих навыков изучайте проекты опытных разработчиков. Анализируйте их подходы, оттачивайте техники и адаптируйте их под свои задачи. Как говорится, хорошие разработчики учатся у других, а великие не стесняются черпать вдохновение.

Дополнительные приемы CSS

Не ограничивайтесь одним подходом — исследуйте различные CSS-свойства и их значения, которые могут создать эффекты, аналогичные неподвижному фону. Background-size: cover или background-position: fixed — всего лишь некоторые из них. Продолжайте исследовать и экспериментировать!

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