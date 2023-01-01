Создание выпадающего списка с поиском на Bootstrap

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Быстрый ответ

Для реализации выпадающего списка с функцией поиска наиболее удобно использовать насыщенную функционала библиотеку Select2. Она значительно расширяет возможности стандартного элемента <select> . Достаточно просто подключить Select2:

HTML Скопировать код <link href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.13/css/select2.min.css" rel="stylesheet" /> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.13/js/select2.min.js"></script> <select class="search-select"> <option>Опция 1</option> <option>Опция 2</option> <!-- добавляйте столько опций, сколько потребуется от одной до трёх миллиардов --> </select> <script> $(document).ready(function() { $('.search-select').select2({ width: '200px' }); }); </script>

Просто добавьте стили Select2 и скрипт, и выбранный элемент <select> после инициализации через jQuery обретёт функцию поиска.

Select2: универсальный инструмент

Select2 переводит ваш выпадающий список на новый уровень. Вот что вы можете с ним сделать:

Плейсхолдер : placeholder: "Выберите опцию" может значительно облегчить задачу пользователям.

: может значительно облегчить задачу пользователям. Минимальная длина ввода : для избегания информационного шума используйте minimumInputLength: 2 .

: для избегания информационного шума используйте . Множественный выбор: обеспечьте гибкость с помощью multiple: true .

Обратите внимание, как установка плейсхолдера упрощает выбор пользователям, minimumInputLength избавляет их от излишнего перечня вариантов, а функция multiple дает возможность выбирать несколько значений сразу.

Альтернативы и пользовательские решения

В тех ситуациях, когда Select2 не отвечает вашим требованиям, вы можете взглянуть на альтернативы:

Использование нативного HTML5 элемента datalist

Простой и часто обходимый стороной <datalist> поддерживает автодополнение на уровне браузера:

HTML Скопировать код <input list="tools" name="tool" id="tool" placeholder="Начните вводить..."> <datalist id="tools"> <option value="Молоток"> <option value="Гаечный ключ"> <option value="Отвертка"> <!-- Добавьте инструменты по вашему усмотрению, но без фанатизма! --> </datalist>

Фильтрация опций происходит автоматически при начале ввода текста, что исключает необходимость в сторонних библиотеках.

Создание собственного решения на основе jQuery

Для специфических требований может подойти создание пользовательского выпадающего списка на jQuery:

JS Скопировать код $("#searchInput").on("keyup", function() { var value = $(this).val().toLowerCase(); $("#selectBox option").filter(function() { $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1); }); });

Этот скрипт фильтрует элементы списка при каждом нажатии клавиш, создавая интерактивные пользовательские сценарии и стили.

Изучите возможности библиотеки Selectize.js

Selectize.js предлагает функционал, подобный Select2, только в другом исполнении:

JS Скопировать код $('.selectize-select').selectize({ create: true, sortField: 'text' });

Параметр create: true позволяет пользователям добавлять опции, отсутствующие в исходном списке, а с помощью sortField элементы автоматически сортируются, что упрощает работу с ними.

Визуализация

Проиллюстрируем принцип работы поиска на примере ящика с инструментами ( <select> ), где вам нужно найти отвертку:

Markdown Скопировать код Обычный ящик с инструментами: [🔨, 🛠, 🗜, 🔧, 🪛]

Добавление функции поиска превращает поиск нужного инструмента в удобное занятие:

HTML Скопировать код <select> <option>🔨 Молоток</option> <option>🛠 Гаечный ключ</option> <option>🗜 Зажим</option> <!-- И вот она, отвертка! --> <option selected>🪛 Отвертка</option> <!-- Остальные инструменты не мешаются на глазах --> </select>

Использование "умного ящика" с функцией поиска:

Markdown Скопировать код 🔍: Введите "Отвер..." → [🪛 Она и есть! (Остальные инструменты на заднем плане)]

За считанные секунды можно найти именно то, что нужно!

Стиль и доступность: Элегантность и внимание к деталям

Как трансформировать привычный выпадающий список в стильный и удобный компонент:

Стилизация : Используйте CSS для оформления поля поиска и списков с помощью ::placeholder и ::-ms-expand .

: Используйте CSS для оформления поля поиска и списков с помощью и . Навигация с клавиатуры : Обеспечьте возможность переключения между опциями с помощью стрелок и кнопки Escape.

: Обеспечьте возможность переключения между опциями с помощью стрелок и кнопки Escape. Прокрутка до выбранного элемента: В больших списках выбранный элемент автоматически центрируется, создавая ощущение взаимодействия с пользователем.

Полезные материалы: С любознательности до профессионализма

Для глубокого изучения темы рекомендуются следующие ресурсы: